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Новости Война
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Никто не может подвергать сомнению суверенитет Украины, - Макрон

макрон

Ядерная безопасность в Европе не может быть ослаблена в результате действий России на Запорожской АЭС. Суверенитет Украины в контексте этой АЭС никто не может подвергать сомнению.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, он планирует обсудить с премьером Польши Матеушем Моравецким ядерную безопасность и суверенитет Украины.

"Ядерная безопасность не может быть ослаблена из-за этой войны. Эта миссия важна, она должна сохранить эту АЭС в нормальном состоянии. Второе дело – никто не может подвергать сомнению украинский суверенитет. Ядерное оружие не может быть объектом ведения войны и поэтому в контексте этой АЭС мы должны защищать украинский суверенитет", - подчеркнул Макрон.

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Он отметил, что хочет обсудить с польским премьером также безопасность восточного фланга НАТО и энергетическую безопасность Европы в контексте войны России против Украины.

Президент Франции сообщил, что с Моравецким он обсудит также идею создания "Европейского политического сообщества" для стран, которые еще не вступили в ЕС. Неформальная встреча глав МИД стран ЕС на этот счет состоится 30-31 августа в Праге.

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1299) Запорожская АЭС (702)


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Позвони Куйлу ...помолчи в трубку
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29.08.2022 14:37 Ответить
так, з людей ніхто, тільки нацистськи потвори вважають інакше
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29.08.2022 14:38 Ответить
Святі слова! Ми також з цим твердженням цілком згідні! Діло за малим, пояснити це нелюду з бункера.
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29.08.2022 14:39 Ответить
Как они все сегодня в один голос...

А даже еще Херсон не освободили...
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29.08.2022 14:43 Ответить
Это макарон сделал вывод после всех многочасовых разговоров с х-лом?
Ну, как говорится, лучше поздно чем никогда!
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29.08.2022 15:19 Ответить
Украина прошла перерегистрацию в ООН в 1992 году,где она значилась с дня образования и соучредителя ООН как УССР...,рабZeя этого не сделала...СССР сдох..а РСФСР и тем более РФ не была структуре ООН с 1945 года... следовательно мавзолейные крысы сидят в ООН юридически незаконно...

Кстати Белоруссия тоже самое...тогда была БССР...которой сегодня нет...по факту...
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29.08.2022 15:27 Ответить
Старий Макрон зломався, привезли нового.
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29.08.2022 15:39 Ответить
Во рубанул сурово патрон-макрон. И кулак правой руки не разжал даже, судя по фото. Знать бы что он тем кулаком делал до фразы. Баба то хоть и модная, но старая. Но сойдет. Пуганул железно.
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29.08.2022 16:07 Ответить
 
 