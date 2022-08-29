Никто не может подвергать сомнению суверенитет Украины, - Макрон

Ядерная безопасность в Европе не может быть ослаблена в результате действий России на Запорожской АЭС. Суверенитет Украины в контексте этой АЭС никто не может подвергать сомнению.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам французского лидера, он планирует обсудить с премьером Польши Матеушем Моравецким ядерную безопасность и суверенитет Украины.

"Ядерная безопасность не может быть ослаблена из-за этой войны. Эта миссия важна, она должна сохранить эту АЭС в нормальном состоянии. Второе дело – никто не может подвергать сомнению украинский суверенитет. Ядерное оружие не может быть объектом ведения войны и поэтому в контексте этой АЭС мы должны защищать украинский суверенитет", - подчеркнул Макрон.

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Он отметил, что хочет обсудить с польским премьером также безопасность восточного фланга НАТО и энергетическую безопасность Европы в контексте войны России против Украины.

Президент Франции сообщил, что с Моравецким он обсудит также идею создания "Европейского политического сообщества" для стран, которые еще не вступили в ЕС. Неформальная встреча глав МИД стран ЕС на этот счет состоится 30-31 августа в Праге.

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