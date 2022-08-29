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Новини Війна
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Ніхто не може ставити під сумнів суверенітет України, - Макрон

макрон

Ядерна безпека у Європі не може бути послаблена в результаті дій Росії на Запорізькій АЕС. Суверенітет України у контексті цієї АЕС ніхто не може ставити під сумнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

За словами французького лідера, він планує обговорити з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким ядерну безпеку та суверенітет України.

"Ядерна безпека не може бути послаблена через цю війну. Ця місія є важливою, вона має зберегти цю АЕС в нормальному стані. Друга справа – ніхто не може ставити під сумнів український суверенітет. Ядерна зброя не може бути об’єктом ведення війни і тому, у контексті цієї АЕС, ми маємо захищати український суверенітет", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що хоче обговорити з польським прем’єром також безпеку східного флангу НАТО й енергетичну безпеку Європи у контексті війни Росії проти України.

Президент Франції повідомив, що з Моравецьким він обговорить також ідею створення "Європейської політичної спільноти" для країн, які ще не вступили в ЄС. Неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС з цього приводу відбудеться 30-31 серпня у Празі.

Також читайте: Макрон на саміті "Кримської платформи" закликав не йти на компроміси з Росією

Автор: 

Макрон Емманюель (1453) Запорізька АЕС (1403)


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Позвони Куйлу ...помолчи в трубку
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29.08.2022 14:37 Відповісти
так, з людей ніхто, тільки нацистськи потвори вважають інакше
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29.08.2022 14:38 Відповісти
Святі слова! Ми також з цим твердженням цілком згідні! Діло за малим, пояснити це нелюду з бункера.
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29.08.2022 14:39 Відповісти
Как они все сегодня в один голос...

А даже еще Херсон не освободили...
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29.08.2022 14:43 Відповісти
Это макарон сделал вывод после всех многочасовых разговоров с х-лом?
Ну, как говорится, лучше поздно чем никогда!
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29.08.2022 15:19 Відповісти
Украина прошла перерегистрацию в ООН в 1992 году,где она значилась с дня образования и соучредителя ООН как УССР...,рабZeя этого не сделала...СССР сдох..а РСФСР и тем более РФ не была структуре ООН с 1945 года... следовательно мавзолейные крысы сидят в ООН юридически незаконно...

Кстати Белоруссия тоже самое...тогда была БССР...которой сегодня нет...по факту...
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29.08.2022 15:27 Відповісти
Старий Макрон зломався, привезли нового.
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29.08.2022 15:39 Відповісти
Во рубанул сурово патрон-макрон. И кулак правой руки не разжал даже, судя по фото. Знать бы что он тем кулаком делал до фразы. Баба то хоть и модная, но старая. Но сойдет. Пуганул железно.
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29.08.2022 16:07 Відповісти
 
 