Ніхто не може ставити під сумнів суверенітет України, - Макрон

Ядерна безпека у Європі не може бути послаблена в результаті дій Росії на Запорізькій АЕС. Суверенітет України у контексті цієї АЕС ніхто не може ставити під сумнів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

За словами французького лідера, він планує обговорити з прем'єром Польщі Матеушем Моравецьким ядерну безпеку та суверенітет України.

"Ядерна безпека не може бути послаблена через цю війну. Ця місія є важливою, вона має зберегти цю АЕС в нормальному стані. Друга справа – ніхто не може ставити під сумнів український суверенітет. Ядерна зброя не може бути об’єктом ведення війни і тому, у контексті цієї АЕС, ми маємо захищати український суверенітет", - наголосив Макрон.

Він зазначив, що хоче обговорити з польським прем’єром також безпеку східного флангу НАТО й енергетичну безпеку Європи у контексті війни Росії проти України.

Президент Франції повідомив, що з Моравецьким він обговорить також ідею створення "Європейської політичної спільноти" для країн, які ще не вступили в ЄС. Неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС з цього приводу відбудеться 30-31 серпня у Празі.

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