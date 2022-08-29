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Україна потребує більше зброї та фінансової підтримки, - Моравецький

матеуш,моравецький

Українці рішуче протидіють російському агресору, але потребують більше зброї, а фінансової допомоги необхідно більше, ніж гуманітарної.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія, атакувавши Україну, викликала кризу гігантських масштабів, яка лише розпочинається.

"Ймовірно, ця криза лише розпочинається, і вона стосується безпеки, енергетики, політичної та економічної кризи у широкому розумінні цього слова", - наголосив Моравецький.

Моравецький заявив, що гібридна міграційна атака на Польщу і країни Балтії влітку минулого року була прелюдією до війни Путіна в Україні. Водночас, газовий шантаж Путіна восени минулого року в Європі також був початком енергетичної війни в усій Європі. На переконання Моравецького, краще протидіяти в Європі цим кризовим явищам можна лише тоді, коли європейці залишатимуться об’єднаними.

Читайте: Війна в Україні розкрила правду про Росію та Європу, - прем’єр Польщі Моравецький

Польський прем’єр наголосив, що українці та українські солдати борються з російським агресором дуже рішуче, "як леви", але потребують зброї.

"Вони також потребують фінансової підтримки більше, ніж гуманітарної. Про це часто говорить нам президент Зеленський, прем’єр-міністр, весь уряд та всі українці", - додав польський прем'єр.

На його думку, зараз, на жаль, ідеться не про кінець війни і навіть не про початок її кінця.

"Можливо, ми маємо справу з кінцем початку цієї кризи, яка розвивається у багатьох площинах. Тому наша відповідь мусить бути терпеливою, виваженою, але рішучою. Аби не з'ясувалося, що українці мають більше сил, терпеливості й витримки під російськими бомбами, які на них падають, ніж ми, європейці, які часом вагаються, чи зменшити опалення на два градуси", - підсумував Моравецький.

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Польща (8489) допомога (8321) Моравецький Матеуш (371)


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Подейкують, що китайці по неофіційним каналам вже вернулись до ВСУ з проханням навчити їх виготовляти такі фантастичні фейєрверки!
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29.08.2022 15:20 Відповісти
Больше оружия Украине это хорошо.....только если тысячами сдавать своих защитников в плен...да по заграницам шкериться....то точно дело не в оружии.((
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29.08.2022 15:23 Відповісти
Они зделали выезд платным,но не каждый у кого есть 200000тыщ.может уехать,надо чтобы официальная за.была большая.короче свои уедут,а вы тут погибайте! Слава Украине!!!
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29.08.2022 15:45 Відповісти
Обидва щойнозареєстрованих кацапа йдут за російським військовим кораблем!
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29.08.2022 18:46 Відповісти
Не треба думати що Захід нам дає сброю задарма,ми (падло Кравчук з Кукмою(з їх подачі США ,В Британіі,віддали третій у світі ядерний арсенал а допомогають вони ніби то Украиїна віддала одну атомну бомбу,якось не пропорційно все..
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29.08.2022 15:24 Відповісти
І контролю Заходу.
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29.08.2022 15:26 Відповісти
Друзі закликають давати зброю, а в ОП потирають руки - буде що продавати.
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29.08.2022 15:56 Відповісти
Что бы победить, надо иметь и наступательное оружие, а вот это
не входит в планы кое-кого в Европе:--
" Германия будет поддерживать оборону Украины столько, сколько потребуется. "- отметил Шольц. А о победе и не слова. Делайте выводы!!
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29.08.2022 17:07 Відповісти
 
 