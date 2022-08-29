Україна потребує більше зброї та фінансової підтримки, - Моравецький

Українці рішуче протидіють російському агресору, але потребують більше зброї, а фінансової допомоги необхідно більше, ніж гуманітарної.

Про це заявив прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, Росія, атакувавши Україну, викликала кризу гігантських масштабів, яка лише розпочинається.

"Ймовірно, ця криза лише розпочинається, і вона стосується безпеки, енергетики, політичної та економічної кризи у широкому розумінні цього слова", - наголосив Моравецький.

Моравецький заявив, що гібридна міграційна атака на Польщу і країни Балтії влітку минулого року була прелюдією до війни Путіна в Україні. Водночас, газовий шантаж Путіна восени минулого року в Європі також був початком енергетичної війни в усій Європі. На переконання Моравецького, краще протидіяти в Європі цим кризовим явищам можна лише тоді, коли європейці залишатимуться об’єднаними.

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Польський прем’єр наголосив, що українці та українські солдати борються з російським агресором дуже рішуче, "як леви", але потребують зброї.

"Вони також потребують фінансової підтримки більше, ніж гуманітарної. Про це часто говорить нам президент Зеленський, прем’єр-міністр, весь уряд та всі українці", - додав польський прем'єр.

На його думку, зараз, на жаль, ідеться не про кінець війни і навіть не про початок її кінця.

"Можливо, ми маємо справу з кінцем початку цієї кризи, яка розвивається у багатьох площинах. Тому наша відповідь мусить бути терпеливою, виваженою, але рішучою. Аби не з'ясувалося, що українці мають більше сил, терпеливості й витримки під російськими бомбами, які на них падають, ніж ми, європейці, які часом вагаються, чи зменшити опалення на два градуси", - підсумував Моравецький.

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