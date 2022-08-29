Белый дом отреагировал на сообщения о начале украинского контрнаступления: Россиянам пришлось перебрасывать ресурсы с востока на юг
Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.
Об этом заявил в понедельник координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Кирби, однако, отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы уже повлияли на военный потенциал России.
"Потому что россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения… в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой контрнаступления, что надвигается", - сказал Кирби.
Кирби также сказал, что Россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и поэтому пытается расширить вербовку боевиков в России, а также убедить некоторых своих призывников и контрактников служить дольше установленных сроков.
29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.
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я не полководець звісно . Людей шкода та хочеться щоб все було зроблено не дупою Боневтіка та Безуглоі
Це не контр-наступ,це розвідка боєм.
Американський плакат часів Другої світової:
"Тихо! Безпечна балаканина може коштувати людських життів"
потрібна інформація по переміщенню орків в напрямку Посад Покровська. Увесь цей край, коротше.
Де там вони кучкуються, яка техніка, кількість та все інше.
якщо знаєте, напишіть нам з координатами до бота
@nadzor_kherson_bot
Рано спати, усе пропустите💪