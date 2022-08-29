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Новости Война
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Белый дом отреагировал на сообщения о начале украинского контрнаступления: Россиянам пришлось перебрасывать ресурсы с востока на юг

дім,білий

Белый дом видел сообщение о том, что Украина начала контрнаступление против российских войск на юге, но не хочет комментировать конкретные украинские военные операции.

Об этом заявил в понедельник координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Кирби, однако, отметил, что независимо от размера, масштаба и размаха последнего контрнаступления украинцы уже повлияли на военный потенциал России.

Читайте: Украина будет получать оружие от производителей, а не из запасов США, - Белый дом

"Потому что россиянам пришлось выводить ресурсы с востока просто из-за сообщений о том, что украинцы могут больше атаковать на юге. И поэтому им пришлось истощить определенные подразделения… в определенных районах на востоке Донбасса, чтобы отреагировать на то, что они явно считали угрозой контрнаступления, что надвигается", - сказал Кирби.

Кирби также сказал, что Россия "по-прежнему испытывает проблемы с кадрами" в Украине, и поэтому пытается расширить вербовку боевиков в России, а также убедить некоторых своих призывников и контрактников служить дольше установленных сроков.

29 августа оперативная группировка "Каховка" сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию "обороны" российских войск в Херсонской области.

США (26506) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+19
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29.08.2022 22:42
+13
Друзі, терміново ‼️

потрібна інформація по переміщенню орків в напрямку Посад Покровська. Увесь цей край, коротше.

Де там вони кучкуються, яка техніка, кількість та все інше.

якщо знаєте, напишіть нам з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot

Рано спати, усе пропустите💪
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29.08.2022 23:42
+12
Скоро

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29.08.2022 22:44
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Зараз якраз Вєлікій полководєц ***** почне командувати усіма арміями по всім напрямкам... Побачимо результати скоро
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29.08.2022 22:38 Ответить
Оленевод вже отримав копняка в копчик
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29.08.2022 22:40 Ответить
Адік Алоїзич точно так само робив. Результат відомий.
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29.08.2022 22:59 Ответить
Україна має потенціал... але часто стадо левів очолює баран https://www.youtube.com/watch?v=NLbQAXUwOw8&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=10 https://www.youtube.com/watch?v=NLbQAXUwOw8&list=PLQwiagIRDFXyGrUQ9cIufz90S30SD49j4&index=10

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29.08.2022 22:40 Ответить
а должна была свыня? хай налепит шоколадных солдат и играется в свынокомандующего
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30.08.2022 06:58 Ответить
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29.08.2022 22:42 Ответить
Скоро

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29.08.2022 22:44 Ответить
Luftwaffe der Ukraine
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30.08.2022 00:00 Ответить
Кірбі також сказав, що Росія "як і раніше має проблеми з кадрами" в Україні Джерело: - Та не вже ? А якщо в Києві пошукати ?
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29.08.2022 23:02 Ответить
Я дуже сподіваюсь що все сплановано та контр наступ був необхідний зараз. Щоб потім не виявилось що це якась Безмозгла Безугла або Наполеон вирішили що «так треба». Головне це життя людей. Може по кацапам треба було більше HiMARS лупити на відстані щоб вони там всі повимирали а потім контрнаступ. Оборона завжди краще для збереження життя військових.
я не полководець звісно . Людей шкода та хочеться щоб все було зроблено не дупою Боневтіка та Безуглоі
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29.08.2022 23:11 Ответить
Я дуже сподіваюсь що все сплановано та контр наступ був необхідний зараз.
Це не контр-наступ,це розвідка боєм.
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29.08.2022 23:53 Ответить
Армією керує Залужний. Він приймає рішення. Вже повідомляли про регулярні обстріли складів і військових баз,мостів у орків на півдні. Вірте в ЗСУ.
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30.08.2022 00:07 Ответить
верить верим, но силы не равны, ребят положим
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30.08.2022 06:57 Ответить
Білий дім "не хочет комментировать конкретные украинские военные операции." Зате у нас коментують всі кому треба і кому не треба.
Американський плакат часів Другої світової:
"Тихо! Безпечна балаканина може коштувати людських життів"
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29.08.2022 23:12 Ответить
Друзі, терміново ‼️

потрібна інформація по переміщенню орків в напрямку Посад Покровська. Увесь цей край, коротше.

Де там вони кучкуються, яка техніка, кількість та все інше.

якщо знаєте, напишіть нам з координатами до бота

@nadzor_kherson_bot

Рано спати, усе пропустите💪
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29.08.2022 23:42 Ответить
 
 