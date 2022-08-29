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Оккупанты совершили четыре обстрела Сумщины, - Живицкий

сумщина,обстріл

Российские оккупанты в понедельник совершили четыре обстрела по пяти ОТГ Сумской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в том числе по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской громадам", - написал он.

По словам Живицкого, всего 43 прилета. Враг использовал самоходную артиллерийскую установку (САУ) и минометы.

Обошлось без жертв и разрушений.

Смотрите: За сутки на Сумщине зафиксировано более 220 "прилетов": полностью повреждена вся инфраструктура села, есть раненые, - ОВА. ФОТОрепортаж

Сумская область (3023) Живицкий Дмитрий (242)


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Русская пропанда жалуется, что своим наступлением на Херсон украинцы могут сорвать начало учебного года. Мол, "что ж вы делаете, детей пожалейте...!".

В этом вся Русня. Вся ее гнусь и мерзость...!
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29.08.2022 22:37 Ответить
- Китайские логистические компании подняли цены на контейнерные перевозки в Россию в 2 раза - с $6.000 до $12.000 за ящик. - Цена грузовых авиаперевозок из Китая в Россию за 1 килограмм веса выросла в 3 раза. - Турция поднимет плату за проход через Босфор в 5 раз.
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29.08.2022 22:39 Ответить
думаешь буба китайцам мыдаль должен?
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29.08.2022 22:43 Ответить
ЗСУ розбили станцію спостереження ППО рашистів і вони осліпли.
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29.08.2022 22:47 Ответить
Не варто ліпити сюди Живицького,він далеко навіть не Семеніхін. Так далеко що перші дні повномасштабного на відстані десь до західної частини України.
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30.08.2022 01:27 Ответить
 
 