Оккупанты совершили четыре обстрела Сумщины, - Живицкий

Российские оккупанты в понедельник совершили четыре обстрела по пяти ОТГ Сумской области

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в том числе по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской громадам", - написал он.

По словам Живицкого, всего 43 прилета. Враг использовал самоходную артиллерийскую установку (САУ) и минометы.

Обошлось без жертв и разрушений.

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