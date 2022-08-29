Оккупанты совершили четыре обстрела Сумщины, - Живицкий
Российские оккупанты в понедельник совершили четыре обстрела по пяти ОТГ Сумской области
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
"За день, с 10 утра до 22 вечера, россияне четыре раза открывали огонь по территории области, в том числе по Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Зноб-Новгородской и Буринской громадам", - написал он.
По словам Живицкого, всего 43 прилета. Враг использовал самоходную артиллерийскую установку (САУ) и минометы.
Обошлось без жертв и разрушений.
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В этом вся Русня. Вся ее гнусь и мерзость...!