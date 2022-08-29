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Окупанти здійснили чотири обстріли Сумщини, - Живицький

сумщина,обстріл

Російські окупанти в понеділок здійснили чотири обстріли по п’яти ОТГ Сумської області

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"За день, з 10 ранку до 22 вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах", - написав він.

За словами Живицького, загалом 43 прильоти. Ворог використовував самохідну артилерійську установку (САУ) та міномети.

Обійшлося без жертв і руйнувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти вранці обстріляли Сумщину, всього 16 "прильотів", - ОВА

Автор: 

Сумська область (3609) Живицький Дмитро (466)


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Русская пропанда жалуется, что своим наступлением на Херсон украинцы могут сорвать начало учебного года. Мол, "что ж вы делаете, детей пожалейте...!".

В этом вся Русня. Вся ее гнусь и мерзость...!
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29.08.2022 22:37 Відповісти
- Китайские логистические компании подняли цены на контейнерные перевозки в Россию в 2 раза - с $6.000 до $12.000 за ящик. - Цена грузовых авиаперевозок из Китая в Россию за 1 килограмм веса выросла в 3 раза. - Турция поднимет плату за проход через Босфор в 5 раз.
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29.08.2022 22:39 Відповісти
думаешь буба китайцам мыдаль должен?
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29.08.2022 22:43 Відповісти
ЗСУ розбили станцію спостереження ППО рашистів і вони осліпли.
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29.08.2022 22:47 Відповісти
Не варто ліпити сюди Живицького,він далеко навіть не Семеніхін. Так далеко що перші дні повномасштабного на відстані десь до західної частини України.
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30.08.2022 01:27 Відповісти
 
 