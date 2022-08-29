Окупанти здійснили чотири обстріли Сумщини, - Живицький
Російські окупанти в понеділок здійснили чотири обстріли по п’яти ОТГ Сумської області
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.
"За день, з 10 ранку до 22 вечора, росіяни чотири рази відкривали вогонь по території області, зокрема по Краснопільській, Есманській, Шалигинській, Зноб-Новгородській та Буринській громадах", - написав він.
За словами Живицького, загалом 43 прильоти. Ворог використовував самохідну артилерійську установку (САУ) та міномети.
Обійшлося без жертв і руйнувань.
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В этом вся Русня. Вся ее гнусь и мерзость...!