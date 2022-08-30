Зеленский присвоил звание "Заслуженный юрист Украины" Москвич, которая "правильно" провела конкурс по избранию директора ГБР, - ЦПК
Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Украины" заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидии Москвич, которая являлась главой конкурсной комиссии по избранию директора ГБР и которую по подозрению в плагиате Этический совет и международные эксперты не допустили к участию в конкурсе в члены Высшего совета правосудия.
Об этом рассказали в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости раздал немало государственных наград. Среди награжденных – как достойные люди, так и не очень".
В частности, мы обратили внимание на то, что завкафедры Харьковской юракадемии Лидия Москвич (на фото слева) стала заслуженным юристом Украины.
Госпожа Москвич была главой комиссии по избранию директора ГБР. И сделала все от нее зависящее, чтобы конкурс выиграла креатура Татарова – г-н Сухачев (на фото справа). Тогда иначе и быть не могло, потому что Москвич, например, входит с Татаровым в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства".
Теперь Офис президента благодарит Москвич за отлично выполненную работу?
Поэтому сейчас не стоит удивляться, что ГБР вдруг не находит подтверждений, что господин Трухин был за рулем Ауди, совершившего ДТП на Бориспольской трассе. Что ГБР выполняет любые указания властей.
Кстати, Москвич хотела попасть в ВРП. Кроме позорной истории с конкурсом ГБР мы обнаружили многочисленные доказательства, что Москвич в своих научных работах неоднократно прибегала к плагиату. И Этический совет с международниками в составе забанил Москвич прежде всего из-за подозрений в плагиате.
Но для Банковой, как видите, подозрения в плагиате – это мелочи, с которыми можно не считаться. Главное, что Москвич "правильно" провела конкурс по избранию ГБР", – говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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Це не таємниця ні для кого у світі, окрім лакуз дерьмака та його ВАЗелніського.
А з-за ЄрZе - це так, дитячі сімейні іграшки...
Явні ідіоти їх обрали.
А вони - ворог...
Все ж таки, героїчно в ліс пішов і врятував бабло СН.
самий більший та цинічний обма в передвиборчих обіцянках, це що при ньому не буде "своїх"
а загалом, все що він обіцяв сплошний спрямований обман
і надіюсь після війни він, вони, за все відповідатимуть
@viatrovych
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https://twitter.com/viatrovych/status/1564492336729554944 1 ч
Янукович заміняв євроінтеграцію русифікацією.
Нині русифікацію прикривають євроінтеграцією.
В закон про медіа, який потрібен для вступу в ЄС, «Слуги народу» напхали норми, якими знищують інструменти, що захищають українське інформаційне поле від російського вторгнення.
Якщо цього не станеться -то навіть не знаю що вже врятує Україну і дозволить українцям стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні
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знайшовся патріот херов
Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.
Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу. При этом Сухачев и Кучинская сообщили журналистам, что не знают друг друга. Также журналисты обнаружили, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".
В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.
https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Откуда этот постулат ? Из какого катехизиса ?