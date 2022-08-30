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Зеленский присвоил звание "Заслуженный юрист Украины" Москвич, которая "правильно" провела конкурс по избранию директора ГБР, - ЦПК

москович

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Украины" заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидии Москвич, которая являлась главой конкурсной комиссии по избранию директора ГБР и которую по подозрению в плагиате Этический совет и международные эксперты не допустили к участию в конкурсе в члены Высшего совета правосудия.

Об этом рассказали в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости раздал немало государственных наград. Среди награжденных – как достойные люди, так и не очень".

В частности, мы обратили внимание на то, что завкафедры Харьковской юракадемии Лидия Москвич (на фото слева) стала заслуженным юристом Украины.

Госпожа Москвич была главой комиссии по избранию директора ГБР. И сделала все от нее зависящее, чтобы конкурс выиграла креатура Татарова – г-н Сухачев (на фото справа). Тогда иначе и быть не могло, потому что Москвич, например, входит с Татаровым в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

Смотрите: Зеленский наградил "За заслуги" Артема Весько, который ходил в футболке "Вежливые люди" и поддерживавшего российскую агрессию в 2014-м. ФОТО

Теперь Офис президента благодарит Москвич за отлично выполненную работу?

Поэтому сейчас не стоит удивляться, что ГБР вдруг не находит подтверждений, что господин Трухин был за рулем Ауди, совершившего ДТП на Бориспольской трассе. Что ГБР выполняет любые указания властей.

Кстати, Москвич хотела попасть в ВРП. Кроме позорной истории с конкурсом ГБР мы обнаружили многочисленные доказательства, что Москвич в своих научных работах неоднократно прибегала к плагиату. И Этический совет с международниками в составе забанил Москвич прежде всего из-за подозрений в плагиате.

Также читайте: Многочисленные концерты перед военными, - стало известно, за что Зеленский наградил своих коллег по Кварталу-95 Пикалова и Кошевого

Но для Банковой, как видите, подозрения в плагиате – это мелочи, с которыми можно не считаться. Главное, что Москвич "правильно" провела конкурс по избранию ГБР", – говорится в сообщении.

Зеленский Владимир (20271) конкурс (1142) награда (1796) плагиат (133) ГБР (2979) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+79
Й#бане зелене дно. Скільки ж це буде продовжуватись? Мерзотня по ходу точно повірила що під час війни можна робити все що завгодно, а тупий народ буде мовчки терпіти і лизати бубонного шашличника.
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30.08.2022 01:12
+63
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30.08.2022 01:33
+49
Цю банду потрібно вичищати. Авгієва стайня була у кращому стані, ніж наша ОПа.
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30.08.2022 01:23
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Й#бане зелене дно. Скільки ж це буде продовжуватись? Мерзотня по ходу точно повірила що під час війни можна робити все що завгодно, а тупий народ буде мовчки терпіти і лизати бубонного шашличника.
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30.08.2022 01:12 Ответить
В Україні ведеться боротьба на два фротни. З кацапами та пліснявою наволоччю, яка роззброювала країну, будували дороги для окупантів, розміновувала підходи, знищила економіку і нагороджує вражин бойовими нагородами.
Це не таємниця ні для кого у світі, окрім лакуз дерьмака та його ВАЗелніського.
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30.08.2022 10:14 Ответить
це ти Пліснява московська. та це в вашей рашке путін вам усім жопи маже вазелином . в Україні один фронт з тварюками російськими. ти члєносос про свого лисого президента говори та про свою навазелинину російську жопу
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30.08.2022 13:00 Ответить
Тільки прихвостні кацапські зараз лижуть зелені дупи тим, хто просрав очікуваний наступ, три області і винен в сметрі десятків тисяч українців!
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30.08.2022 14:33 Ответить
це ви росіяни постійно лижите дупи. ти країною ошиблась мразота кацапська. твій путін просрав, бо думав тут його зустрінуть, але вийшли Українськи чоловіки, та дали вам рашкіним пізди. А у вас такі танкі-літаки та й ви такі нерозумієте "у чому справа, як так". тепер ваш путін дрюче вас в рашке а ЗСУ дрючать таких як ти HIMARS-ами. Ти на свого президента парашкіного пізди НАШОГО Украінського НЕ ЧИПАЙ.
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30.08.2022 14:57 Ответить
ВІдсосав у влади, а тепер блюєш- дурко без мізків
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01.09.2022 16:59 Ответить
Ну, і хто з ними веде боротьбу і як?
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30.08.2022 13:55 Ответить
Якщо питаєш- то явно не ти з ним борешся
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30.08.2022 14:30 Ответить
А хто це під@рьйо вибрав, таке ж бидло, яке умудрилося вибрати зека. Поки в країні замість населення буде тупе, кончене бидло, будуть у владі зеки, ********-нарколиги і інший непотріб. **** як вони *******, коли це стадо почне думати головою? Мабуть ніколи, так і будемо обирати шльондр і коміків. На наступні вибори готують притулу, бидло схаває і знову обере "харошего" парня.
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30.08.2022 10:22 Ответить
в країні вже давно існує і навіть не населення, а громадянське суспільство. Тупі барани? Та таких завжди є в достатній кількості в будь-якій раїні і що? Олігархи впливають на всі держінститути, і те, що мало би служити нам, служить їм. Вибирають зеків люди? Ні, олігархи вибирають, а куплені медіа роблять цей вибір ніби вибором народу. Всі ж пам"ятають мем про ******* медіа які чорне роблять білими, а біле чорним. Але вже два рази показували тому ж янику що ми його не обирали, і принаймні не обирали щоб він нас на усіляку неузгоджену з нами какашку підписував. Пильнуйте, не впадайте у відчай, щоб агресивна меньшість тупих баранів знову нас всіх "нє сдєлала", а вони погодяться на будь-кого аби можна було далі красти і не нести відповідальності, їм насправді по-барабану "русскій мір", у них шкурні тільки інтереси, вони і без русскіх тут непогано гадили і крали-крали-крали.
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30.08.2022 11:04 Ответить
Суки, ви, як Януковощ, не втечете! Будете ліхтарі на Хрещатику прикрашати!
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30.08.2022 01:18 Ответить
ой..я вас умоляю)) они эти фонари будут менять с накруткой в 400
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30.08.2022 11:33 Ответить
москвич?ну хоть не камаз пока...
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30.08.2022 01:18 Ответить
Призвіща Москва,Москвин,Москвич (наголос на першому складі) досить поширене в Галичині...
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30.08.2022 09:57 Ответить
жесть, они какие-то не пуганные идиоты, эти зеленые.
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30.08.2022 01:20 Ответить
То хто ж їх налякає, якщо зараз Дермак за президента з татком, який працював у КДБ Росії?
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30.08.2022 08:51 Ответить
Цю банду потрібно вичищати. Авгієва стайня була у кращому стані, ніж наша ОПа.
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30.08.2022 01:23 Ответить
І хто ж це буде тим Гераклом,який почистить Авгієві ,все ж таки,конюшні?Надіюсь що він вже народився.
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30.08.2022 10:28 Ответить
звання "самий-самий заслужений юрист" ze явно для себе, "найвеличнєйвшего" приберiг. салон краси "красноє крiворожьє" при владi.
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30.08.2022 01:32 Ответить
і ладно би, як би цей довбаний салон як не розум, то хоч совість мав.
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30.08.2022 11:06 Ответить
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30.08.2022 01:33 Ответить
шабуня, це ще не корупція. От, коли Порошенко був... ото було....
А з-за ЄрZе - це так, дитячі сімейні іграшки...
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30.08.2022 01:44 Ответить
зеленая мразота под прикрытив войны грабит страну.и награждает друзяк
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30.08.2022 02:50 Ответить
Пипец
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30.08.2022 02:56 Ответить
Просто нема слів. Просто нема механізму дієвого, щоб припинити це безглуздя. Треба відшукувати шляхи, щоб унеможливити перебування при владі явних ідіотів. Інакше Україні *****...
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30.08.2022 03:34 Ответить
Шлях один-зло (мафія) має бути покаране,а потім вже чесні вибори,справедливі закони і чітке їх виконання! Іншого шляху не знайти.
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30.08.2022 05:37 Ответить
Які вони "явні ідіоти"?

Явні ідіоти їх обрали.

А вони - ворог...
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30.08.2022 08:08 Ответить
на жаль так хотіли 73% виборців України....
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30.08.2022 09:36 Ответить
Та задрали уже причитать ,,так хотилы 73%"! Это шо, очередной наратив из (ж)ОПы Лохабонэвтик! Януковоща тоже выбрали большинством голосов. И где оно сейчас? Чем Лох отличается от Овоща? Дать хорошего копняка и оба встретятся за поребриком!
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30.08.2022 11:08 Ответить
Сто раз печатал--- путь один у нас. Простой и вразумительный закон о коротком огнестреле с правом ношения! И запасной есть путь--- к арсеналам!
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30.08.2022 09:34 Ответить
Тут без хорошего снайпера не обойтись...
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30.08.2022 10:45 Ответить
Вже.
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30.08.2022 13:57 Ответить
гнида......
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30.08.2022 04:01 Ответить
хто?
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30.08.2022 08:53 Ответить
Так оба))))
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30.08.2022 11:01 Ответить
Ну а шо, як воно казало не будет ниякого кумовства, всем будуть равны перед законом, нелох ****** как дышит, чмо зеленое
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30.08.2022 06:45 Ответить
Тут он сказал правду,у жидов нет кумовства,они - не крещеные...
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30.08.2022 10:48 Ответить
Кто составлял этот список и себя не забыл наградить
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30.08.2022 06:52 Ответить
Зброю після війни не здавати.
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30.08.2022 07:12 Ответить
При Януковичу такого небуло це полний пізд ц ц
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30.08.2022 07:26 Ответить
Поставила зрадника начолі ДБР і стала зрадницею.
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30.08.2022 07:37 Ответить
это что такая шутка от зе
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30.08.2022 07:38 Ответить
цирк продовжує свої гастролі
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30.08.2022 07:42 Ответить
Зеленський присвоїв звання "Заслужений юрист України" Москвич, яка "правильно" провела конкурс з обрання директора ДБР а чому не заслужений артист?
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30.08.2022 07:43 Ответить
Нашим хлопцям після Перемоги тут буде ще багато роботи.
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30.08.2022 08:21 Ответить
Дивно, що Трухін залишився без гагороди.

Все ж таки, героїчно в ліс пішов і врятував бабло СН.
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30.08.2022 08:26 Ответить
і підраХуя ківалова забули...нагородити...
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30.08.2022 09:39 Ответить
Труха не дибил,чтобы брать мядальками и грамотами.... Он взял кэшэм и др активами.
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30.08.2022 15:07 Ответить
Вже зрозуміло,що теперішня влада НЕ ЗМОЖЕ реформувати країну,бо НЕ ЗАХОЧЕ."Велике будівництво" дало їй розуміння - як зробити щоб " у тебе було все і тобі нічого за це не було".Вони ВЖЕ з "гнилью".
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30.08.2022 08:37 Ответить
Вони туди вже прийшли повністю гнили, ви думаєте Зеленський поліз у президенти з добрими намірами рятувати Україну від Порошенка? Я не думаю, що в нашій країні є люди, які бажають прийти в уряд заради відновлення та успіху України. Ви що не бачите що сталося з Україною за 30 років? Усі приходять у владу тільки КРАСТЬ!.
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30.08.2022 08:56 Ответить
Зе притримує звання жінки третього тисячоліття, мабуть на кінець строку притримує, може око государєво отримає )
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30.08.2022 08:45 Ответить
Яке ж воно кончене... От курва. Ні страху, ніяких сумнівів, тупо, впорото... І війна не перешкода... 73% дебіли, як вам, весело, по-приколу? Зелена моча з зеленим гімном очі відкривати вам не мішають?
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30.08.2022 08:54 Ответить
Ця гнида Москвіч принесла шкоди Україні більше, ніж деякі колаборанти. То і діяти з нею треба би, як з колаборантом.Ковальовим. Це помогла б вирішити багато питань, і посприяти більшій чесності суддів 😊
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30.08.2022 09:04 Ответить
ще раз доказує що його, їхні інтереси мають пріоритет перед державними
самий більший та цинічний обма в передвиборчих обіцянках, це що при ньому не буде "своїх"
а загалом, все що він обіцяв сплошний спрямований обман
і надіюсь після війни він, вони, за все відповідатимуть
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30.08.2022 09:35 Ответить
Мда. Доведеться писати Закони, якщо немає, щоб позбавити нагород і звань весь той мерзенний, пліснявий, колаборантський гумус, з оточення найлвеличніВшивого Ботапартія Боневтіка.
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30.08.2022 09:50 Ответить
Пане Чайка,чому ще не пишете? Поки не пізно-починайте.Може ще щось встигнете поміняти.
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30.08.2022 10:33 Ответить
Дуже дивно--вся шахрайська корупційна шушера при зеленському становиться найпрофесійною,найпатріотичною Це говорить про рівень світогляду президента і його оточення. Всі гниди стали найвеличніши. Пяниця, бандит ніколи не скаже хто він насправді і зто його друзі,в них вони найкращі. Наші лохи,зрадникі, "какая разніца"--також мають такі погляди.
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30.08.2022 09:52 Ответить
Volodymyr Viatrovych

@viatrovych

·

https://twitter.com/viatrovych/status/1564492336729554944 1 ч

Янукович заміняв євроінтеграцію русифікацією.

Нині русифікацію прикривають євроінтеграцією.

В закон про медіа, який потрібен для вступу в ЄС, «Слуги народу» напхали норми, якими знищують інструменти, що захищають українське інформаційне поле від російського вторгнення.
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30.08.2022 09:59 Ответить
Зеленски только говнюков и награждает,зеленая быдломасса
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30.08.2022 10:24 Ответить
прочитав сперше "заслужений артіст", потім побачив помилку. Але мабуть так і треба було?
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30.08.2022 10:33 Ответить
Щиро вірю , що встановлена в 91 році олігархічно -псевдодемократична система буде зруйнована і зупиниться на Зеленському ...
Якщо цього не станеться -то навіть не знаю що вже врятує Україну і дозволить українцям стати мажоритарними тримачами влади в своїй країні
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30.08.2022 10:36 Ответить
Багато що пояснює


https://www.facebook.com/victor.klevtsov?__cft__[0]=AZWupoWXAqQsX19ViSYSKEf7xu5_9VdJQE5PPoiMMzLBxzUqaTVXu_NWQy6Ec4j4bTLC2apfoMHBmle60qMaEuhDJV-4NqrJ3wdbyapjzw6DLJFTEkTfG534KHRjaEkGYSbixbhoXarenAUzUcPTgpLR&__tn__=-UC*F Victor Klievtsov

https://www.facebook.com/victor.klevtsov/posts/pfbid028JxZMYftaj6e2vmYkqh1MAiEYE5wCwF5HE5atUphc8o7haf6FJicTQfMXnYvviW6l?__cft__[0]=AZWupoWXAqQsX19ViSYSKEf7xu5_9VdJQE5PPoiMMzLBxzUqaTVXu_NWQy6Ec4j4bTLC2apfoMHBmle60qMaEuhDJV-4NqrJ3wdbyapjzw6DLJFTEkTfG534KHRjaEkGYSbixbhoXarenAUzUcPTgpLR&__tn__=%2CO*F 9 ч.
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30.08.2022 10:36 Ответить
чи це зеля тупить чи хтось в оп навмисно дає йому не коректну інфо
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30.08.2022 10:38 Ответить
Ватнік, зеля завжди тупить, він розумово відсталий від природи, але ти вибрав його президентом. Хто тоді ти?
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30.08.2022 10:50 Ответить
і хто там тобі в польщі сказав що я за нього голосував?
знайшовся патріот херов
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30.08.2022 12:00 Ответить
"https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html Схемы " выявили связи между Сухачевым и членами комиссии, которые голосовали за него как за директора ГБР.

Так, один из членов комиссии, Оксана Кучинская, издала книгу в соавторстве с ним и заместителем руководителя Офиса президента ОЛЕГОМ ТАТАРОВЫМ.

Сам Сухачев ранее тоже рецензировал ее книгу. При этом Сухачев и Кучинская сообщили журналистам, что не знают друг друга. Также журналисты обнаружили, что четверо из шести членов конкурсной комиссии, рекомендовавшие президенту назначить Сухачева на должность директора ГБР, находятся в одной редакционной коллегии научно-практического журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

В Верховную Раду внесли предложение уволить директора ГБР из-за скандала с Трухиным. Нардепы считают, что Сухачев видел видео с боди-камеры полицейского до его опубликования "Украинской правдой", но никак не отреагировал.

https://www.dsnews.ua/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
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30.08.2022 10:43 Ответить
Я вже набив ***** одному узеленському, я памятаю їх всіх, але вони чомусь мовчать.
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30.08.2022 10:47 Ответить
Продвигать отбитых уродов на руководящие должности и потом рулить ими через помощников или заместителей.
Откуда этот постулат ? Из какого катехизиса ?
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30.08.2022 10:59 Ответить
Звісно для них плагіат то дрібниці, у них цілий мін освіти знатний Плагіатор, звучить як фамілія(((((
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30.08.2022 11:03 Ответить
Нехай ця з"аслужена" москвич сідає у москвич та звіздує на мацкву. Може і прєпіздента з собою прихопити.
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30.08.2022 11:19 Ответить
плять
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30.08.2022 11:53 Ответить
До цього Зеленського завжди якесь гівно прилипає. Карма у нього така, чи що?
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30.08.2022 11:58 Ответить
цікаво, ХХІ ст., де ще нагороджують заслужені і не дуже, народні і т.д.? Певно в рашці, чи в цивілізованих країнах є таке
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30.08.2022 12:26 Ответить
Очередной зашквар.
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30.08.2022 12:59 Ответить
«Неумілий адвокат може затягнути процес на місяці та роки. Умілий - ще довше». © Евелл Янгер
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30.08.2022 13:00 Ответить
... и звание лучший кукловод Украины бене, который правильно провёл выборы президента...
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30.08.2022 13:58 Ответить
зеленський тільки вершина айсберга, який планомірно , підступно, цинічно знищує , або нівелює все патріотичне і незалежне середовище, А колективні *мосейсучки* їм у цьому довомагають
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30.08.2022 14:35 Ответить
Фамилия сама за себя говорит.
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30.08.2022 14:53 Ответить
Услуга за услугу і ніякої корупції - чисто!
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30.08.2022 16:46 Ответить
зєлєний ДЕБИЛ,люди на фронті гинуть,а ти сопливий відказник мєдальки роздаєш своїм холуям,думаєш що вони тобі допоможуть коли тобі башку будуть зносити,поруські,ВОНИ ТЄБЄ ПЄРШОГО ЗДАДУТЬ і ЗРАЗУ,
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30.08.2022 18:59 Ответить
так то ж масквич как я мог не дать мене б дерьмак не поняв ...
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31.08.2022 01:51 Ответить
 
 