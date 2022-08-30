Зеленский присвоил звание "Заслуженный юрист Украины" Москвич, которая "правильно" провела конкурс по избранию директора ГБР, - ЦПК

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости присвоил почетное звание "Заслуженный юрист Украины" заведующему кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Лидии Москвич, которая являлась главой конкурсной комиссии по избранию директора ГБР и которую по подозрению в плагиате Этический совет и международные эксперты не допустили к участию в конкурсе в члены Высшего совета правосудия.

Об этом рассказали в Центре противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Владимир Зеленский по случаю Дня Независимости раздал немало государственных наград. Среди награжденных – как достойные люди, так и не очень".

В частности, мы обратили внимание на то, что завкафедры Харьковской юракадемии Лидия Москвич (на фото слева) стала заслуженным юристом Украины.

Госпожа Москвич была главой комиссии по избранию директора ГБР. И сделала все от нее зависящее, чтобы конкурс выиграла креатура Татарова – г-н Сухачев (на фото справа). Тогда иначе и быть не могло, потому что Москвич, например, входит с Татаровым в редколлегию журнала "Вестник уголовного судопроизводства".

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Теперь Офис президента благодарит Москвич за отлично выполненную работу?

Поэтому сейчас не стоит удивляться, что ГБР вдруг не находит подтверждений, что господин Трухин был за рулем Ауди, совершившего ДТП на Бориспольской трассе. Что ГБР выполняет любые указания властей.

Кстати, Москвич хотела попасть в ВРП. Кроме позорной истории с конкурсом ГБР мы обнаружили многочисленные доказательства, что Москвич в своих научных работах неоднократно прибегала к плагиату. И Этический совет с международниками в составе забанил Москвич прежде всего из-за подозрений в плагиате.

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Но для Банковой, как видите, подозрения в плагиате – это мелочи, с которыми можно не считаться. Главное, что Москвич "правильно" провела конкурс по избранию ГБР", – говорится в сообщении.