РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11481 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
15 394 11

Пленных азовцев в Оленовке взорвали зарядом от огнемета, - офис ГПУ

оленівка

Термобарический боеприпас, вероятно, стал источником взрыва в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос Немецкой волны сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Указывается, что следователи пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов.

В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".

Читайте: 379 детей погибли в Украине из-за агрессии РФ, более 735 - ранены, - Офис генпрокурора

Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где держали украинских военнопленных. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.

Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.

плен (2602) Азов (790) Офис Генпрокурора (2463)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+28
Да воздастса кацапам по делам их. Надеюсь, они здохнут в муках
показать весь комментарий
30.08.2022 02:22
+8
схоже але чи не замало одного заряду для таких жертв. або пострілів було декілька або нахімічели шось термобаричне помошшнєй. Підрив 100% це одразу було зрозуміло.
показать весь комментарий
30.08.2022 03:47
+7
хібашо може покарання нашого народа за неправильний вибір (по приколу), наївність та легковажність. тут да, взаємозвязок проглядається.
показать весь комментарий
30.08.2022 03:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да воздастса кацапам по делам их. Надеюсь, они здохнут в муках
показать весь комментарий
30.08.2022 02:22 Ответить
Амінь
показать весь комментарий
30.08.2022 03:27 Ответить
Карма "**** зла" і то хто "у злі загряз" там і помирають. Це гарантовано.
показать весь комментарий
30.08.2022 03:44 Ответить
ніяких доказів існування карми нема
показать весь комментарий
30.08.2022 03:54 Ответить
хібашо може покарання нашого народа за неправильний вибір (по приколу), наївність та легковажність. тут да, взаємозвязок проглядається.
показать весь комментарий
30.08.2022 03:59 Ответить
Покидьки завжди, і я це стверджую! не тільки з власного життєвого досвіду, прокляті в своїх дітях і близьких до них осіб. Вони отруюють все навколо себе і живуть та вмирають в отруєному ними ж самими середовищі. Оце і є карма як працює тут і зараз. Мабуть не повірите але за все своє життя в різних країнах не зустрічав багатих і щасливих мерзотників. Розгляньтесь навколо і Ви в цьому переконаєтесь.
показать весь комментарий
30.08.2022 04:24 Ответить
А які вам докази потрібні, математичне рівняння довести? То що багато людей багато разів на практиці її бачили, от вам і доказ. Трохи почекайте і побачите як карма на кацапах відпрацює!
показать весь комментарий
30.08.2022 04:22 Ответить
Тут і не треба ніяких доказів. Вся матерія у всесвіті влаштована на гармонійних коливаннях. Тому, все що, всесвіту віддаєш, одного разу повернуться сторицею.
показать весь комментарий
30.08.2022 22:23 Ответить
схоже але чи не замало одного заряду для таких жертв. або пострілів було декілька або нахімічели шось термобаричне помошшнєй. Підрив 100% це одразу було зрозуміло.
показать весь комментарий
30.08.2022 03:47 Ответить
33 дні аналізували відеозаписи ...
показать весь комментарий
30.08.2022 10:30 Ответить
Обещанный Зелей шашлык!!!🤣
показать весь комментарий
30.08.2022 13:31 Ответить
 
 