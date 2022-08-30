Пленных азовцев в Оленовке взорвали зарядом от огнемета, - офис ГПУ
Термобарический боеприпас, вероятно, стал источником взрыва в колонии во временно оккупированной Оленовке Донецкой области, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ответ на запрос Немецкой волны сообщили в Офисе генпрокурора Украины.
Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".
Указывается, что следователи пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей, с участием специалистов.
В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".
Напомним, 28 июля вооруженные силы РФ устроили термобарический взрыв на территории исправительного учреждения в Оленовке Донецкой области, где держали украинских военнопленных. По данным Офиса генерального прокурора, в результате взрыва погибли около 40 украинских военных и 130 получили ранения.
Украина требует от ООН и МККК немедленно отреагировать на теракт, совершенный РФ в Оленовке, а также провести инспекцию колонии, в которой содержались пленные украинские военнослужащие.
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