Полонених азовців в Оленівці підірвали зарядом від вогнемету, - офіс ГПУ

Термобаричний боєприпас, ймовірно, став джерелом вибуху в колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит Німецької хвилі повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що джерелом могла стати "капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Джміль", "Джміль-М", "Рись".

Вказується, що слідчий дійшли такого висновку за підсумками аналізу відеозаписів, що є у вільному доступі, за участю фахівців.

Водночас, наголосили в ОДПУ, у кримінальному провадженні "продовжується проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів та обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз".

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Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.