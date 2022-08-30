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Полонених азовців в Оленівці підірвали зарядом від вогнемету, - офіс ГПУ

оленівка

Термобаричний боєприпас, ймовірно, став джерелом вибуху в колонії у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, внаслідок якої загинули десятки українських військовополонених.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відповідь на запит Німецької хвилі повідомили в Офісі генпрокурора України.

Зазначається, що джерелом могла стати "капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу "Джміль", "Джміль-М", "Рись".

Вказується, що слідчий дійшли такого висновку за підсумками аналізу відеозаписів, що є у вільному доступі, за участю фахівців.

Водночас, наголосили в ОДПУ, у кримінальному провадженні "продовжується проведення судової комплексної експертизи зброї та слідів та обставин її використання, вибухотехнічної, пожежно-технічної експертиз".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: 

полон (1554) Азов (774) Офіс Генпрокурора (3245)


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Топ коментарі
+28
Да воздастса кацапам по делам их. Надеюсь, они здохнут в муках
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30.08.2022 02:22
+8
схоже але чи не замало одного заряду для таких жертв. або пострілів було декілька або нахімічели шось термобаричне помошшнєй. Підрив 100% це одразу було зрозуміло.
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30.08.2022 03:47
+7
хібашо може покарання нашого народа за неправильний вибір (по приколу), наївність та легковажність. тут да, взаємозвязок проглядається.
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30.08.2022 03:59
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Да воздастса кацапам по делам их. Надеюсь, они здохнут в муках
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30.08.2022 02:22 Відповісти
Амінь
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30.08.2022 03:27 Відповісти
Карма "**** зла" і то хто "у злі загряз" там і помирають. Це гарантовано.
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30.08.2022 03:44 Відповісти
ніяких доказів існування карми нема
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30.08.2022 03:54 Відповісти
хібашо може покарання нашого народа за неправильний вибір (по приколу), наївність та легковажність. тут да, взаємозвязок проглядається.
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30.08.2022 03:59 Відповісти
Покидьки завжди, і я це стверджую! не тільки з власного життєвого досвіду, прокляті в своїх дітях і близьких до них осіб. Вони отруюють все навколо себе і живуть та вмирають в отруєному ними ж самими середовищі. Оце і є карма як працює тут і зараз. Мабуть не повірите але за все своє життя в різних країнах не зустрічав багатих і щасливих мерзотників. Розгляньтесь навколо і Ви в цьому переконаєтесь.
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30.08.2022 04:24 Відповісти
А які вам докази потрібні, математичне рівняння довести? То що багато людей багато разів на практиці її бачили, от вам і доказ. Трохи почекайте і побачите як карма на кацапах відпрацює!
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30.08.2022 04:22 Відповісти
Тут і не треба ніяких доказів. Вся матерія у всесвіті влаштована на гармонійних коливаннях. Тому, все що, всесвіту віддаєш, одного разу повернуться сторицею.
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30.08.2022 22:23 Відповісти
схоже але чи не замало одного заряду для таких жертв. або пострілів було декілька або нахімічели шось термобаричне помошшнєй. Підрив 100% це одразу було зрозуміло.
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30.08.2022 03:47 Відповісти
33 дні аналізували відеозаписи ...
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30.08.2022 10:30 Відповісти
Обещанный Зелей шашлык!!!🤣
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30.08.2022 13:31 Відповісти
 
 