ЧФ РФ разбит и "мало что делает", – западный дипломат
Эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снижены и теперь флот используется только как оборонительная сила.
Об этом западный дипломат на условиях анонимности сказал изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.
Отмечается, что содержание флота в открытом море "серьезно ущемляет возможности российской кампании" на юге Украины. Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подлодок, по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения "Москвы" и ухода со Змеиного.
Битва за Змеиный показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки, а уход России от острова сделал ее корабли в море еще более уязвимыми для украинских атак. Дипломат сказал, что "Змеиный дал им (россиянам. – Ред.) чуть больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает их тактические возможности".
Западный дипломат заявил, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".
По его словам, российский флот "на самом деле мало что делает". В целом руководство флота с начала войны "не смогло наладить и выявило структурные недостатки флота с точки зрения подготовки, профессионализма, соблюдения техники безопасности, адаптации".
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И сейчас эти мрази пытаются максимально навредить Украине, не допустить победы украинцев в этой войне!
Если не произойдет кардинальной перезагрузки власти в ближайшее время, мы потерпим стратегическое поражение ( тактически, на ближайшее время, Запад проиграть нам не даст)!