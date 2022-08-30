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Новости Война
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ЧФ РФ разбит и "мало что делает", – западный дипломат

москва

Эффективность и способность к маневрированию кораблей Черноморского флота РФ серьезно снижены и теперь флот используется только как оборонительная сила.

Об этом западный дипломат на условиях анонимности сказал изданию Politico, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українську правду.

Отмечается, что содержание флота в открытом море "серьезно ущемляет возможности российской кампании" на юге Украины. Сам флот, состоящий из небольших ракетных корветов и фрегатов, десантных кораблей и шести подлодок, по-прежнему имеет более 30 кораблей в море или в порту, но их эффективность и способность к маневрированию серьезно снизились после уничтожения "Москвы" и ухода со Змеиного.

Битва за Змеиный показала, что у российского флота не было ответа на украинские атаки, а уход России от острова сделал ее корабли в море еще более уязвимыми для украинских атак. Дипломат сказал, что "Змеиный дал им (россиянам. – Ред.) чуть больше гибкости, а теперь они этого лишены. Потеря его еще больше снижает их тактические возможности".

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Западный дипломат заявил, что "российский Черноморский флот разбит и теперь используется только в качестве оборонительной силы с периодическими ударами крылатыми ракетами".

По его словам, российский флот "на самом деле мало что делает". В целом руководство флота с начала войны "не смогло наладить и выявило структурные недостатки флота с точки зрения подготовки, профессионализма, соблюдения техники безопасности, адаптации".

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Черноморский флот РФ (1559)


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Топ комментарии
+27
Даже сложно представить, что было бы с кацапским т.н. флотом и другими военными объектами, в первую очередь в Крыму, если бы была реализована ракетная программа в том объеме, в котором планировала предыдущая власть.
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30.08.2022 09:17
+20
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30.08.2022 08:58
+16
Клоуну ракетна програма була не на часі і він її великозакатав під асфальт. Нада проста пірістать стрілять.
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30.08.2022 09:28
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Він шеи ракетами шмаляє
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30.08.2022 08:57 Ответить
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30.08.2022 08:58 Ответить
a zachem - shob rusnja vonjalo potom na vis svit ? lutshe prosto im nedovati cei koridor - polon ibo smertj
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30.08.2022 08:59 Ответить
ЧФ - Чи Флот, Чи не Флот. ХЗ.
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30.08.2022 09:03 Ответить
Не флот. Флотом рахується угрупування, в яке входить хоч один корабель першого рангу, а у них там такого після мацкви немає ))
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30.08.2022 09:28 Ответить
Флотилія.
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30.08.2022 09:31 Ответить
Мацква махнув килем сделала жест доброй воли
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30.08.2022 09:56 Ответить
Даже сложно представить, что было бы с кацапским т.н. флотом и другими военными объектами, в первую очередь в Крыму, если бы была реализована ракетная программа в том объеме, в котором планировала предыдущая власть.
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30.08.2022 09:17 Ответить
Клоуну ракетна програма була не на часі і він її великозакатав під асфальт. Нада проста пірістать стрілять.
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30.08.2022 09:28 Ответить
А саме погане в тому, що ця людина просто не здатна визнати свої помилки, хоча щоб вижити вже все робить як папєрєднікі ...
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30.08.2022 09:31 Ответить
Ця людина окромя стендапа нінащо не здатна.
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30.08.2022 09:36 Ответить
Патамушта впертий віслюк з комплексом Наполеона.
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30.08.2022 09:38 Ответить
kacap
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30.08.2022 09:57 Ответить
Если бы была реализована ракетная программа, не было бы этой войны! Именно поэтому клоун, а точнее кремлевская агентура руками клоуна, её и завалили. Так же, как завалили разведку и гособоронзаказ за три года, так же, как развалили экономику и едва становившуюся на ноги антикоррупционную и судебную системы!
И сейчас эти мрази пытаются максимально навредить Украине, не допустить победы украинцев в этой войне!
Если не произойдет кардинальной перезагрузки власти в ближайшее время, мы потерпим стратегическое поражение ( тактически, на ближайшее время, Запад проиграть нам не даст)!
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30.08.2022 12:40 Ответить
Ось це мене здивувало, якийсь дипломат без імені на умовах анонімності сказав, що російський флот «Не такий вже й могутній». А чому на умовах анонімності та без імені? Що всрався сказати прямо що думає.
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30.08.2022 09:39 Ответить
skoriishe vin nipovinen nichovo razpovedati - tomu skazav jak anonim
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30.08.2022 09:59 Ответить
А як жеж морський десант в Одесі, знищенна українська пво?! Точно... це ж кацапи верещали 24 лютого
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30.08.2022 10:12 Ответить
Флот нагуливает жирок наших бычков кормить.
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30.08.2022 10:53 Ответить
Треба Україні помалу, раз в 3 дня, по одному корабліку знищувать.
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30.08.2022 13:18 Ответить
Коли я служив на чф в 60 роках його називали чайний флот,а зараз цє не флот,а бригада ржавих корит які хочуть напнятися но бояться що лопнуть.
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30.08.2022 19:05 Ответить
 
 