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ЧФ РФ розбитий і "мало що робить", - західний дипломат

москва

Ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знижені і тепер флот використовується тільки як оборонна сила.

Про це західний дипломат на умовах анонімності сказав виданню Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зазначається, що утримання флоту у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України. Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів і фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше, має понад 30 кораблів у морі або в порту, але їхня ефективність і здатність до маневрування серйозно знизилися після знищення "Москви" та відходу зі Зміїного.

Битва за Зміїний показала, що російський флот не мав відповіді на українські атаки, а відхід Росії від острова зробив її кораблі в морі ще більш уразливими для українських атак. Дипломат сказав, що "Зміїний дав їм (росіянам. - Ред.) трохи більше гнучкості, а тепер вони цього позбавлені. Втрата його ще більше знижує їхні тактичні можливості".

Також читайте: Понад половину бойових літаків Чорноморського флоту РФ виведено з ладу після удару по аеродрому "Саки", - Reuters

Західний дипломат заявив, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки як оборонна сила з періодичними ударами крилатими ракетами".

За його словами, російський флот "насправді мало що робить". Загалом керівництво флоту з початку війни "не змогло налагодити і виявило структурні недоліки флоту з точки зору підготовки, професіоналізму, дотримання техніки безпеки, здатності до адаптації".

Читайте також: Штаб Чорноморського флоту в Севастополі атакував, найімовірніше, цивільний безпілотник SkyEye 5000mm Pro UAV, - ISW

Автор: 

Чорноморський флот рф (623)


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Топ коментарі
+27
Даже сложно представить, что было бы с кацапским т.н. флотом и другими военными объектами, в первую очередь в Крыму, если бы была реализована ракетная программа в том объеме, в котором планировала предыдущая власть.
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30.08.2022 09:17
+20
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30.08.2022 08:58
+16
Клоуну ракетна програма була не на часі і він її великозакатав під асфальт. Нада проста пірістать стрілять.
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30.08.2022 09:28
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Він шеи ракетами шмаляє
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30.08.2022 08:57 Відповісти
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30.08.2022 08:58 Відповісти
a zachem - shob rusnja vonjalo potom na vis svit ? lutshe prosto im nedovati cei koridor - polon ibo smertj
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30.08.2022 08:59 Відповісти
ЧФ - Чи Флот, Чи не Флот. ХЗ.
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30.08.2022 09:03 Відповісти
Не флот. Флотом рахується угрупування, в яке входить хоч один корабель першого рангу, а у них там такого після мацкви немає ))
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30.08.2022 09:28 Відповісти
Флотилія.
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30.08.2022 09:31 Відповісти
Мацква махнув килем сделала жест доброй воли
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30.08.2022 09:56 Відповісти
Даже сложно представить, что было бы с кацапским т.н. флотом и другими военными объектами, в первую очередь в Крыму, если бы была реализована ракетная программа в том объеме, в котором планировала предыдущая власть.
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30.08.2022 09:17 Відповісти
Клоуну ракетна програма була не на часі і він її великозакатав під асфальт. Нада проста пірістать стрілять.
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30.08.2022 09:28 Відповісти
А саме погане в тому, що ця людина просто не здатна визнати свої помилки, хоча щоб вижити вже все робить як папєрєднікі ...
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30.08.2022 09:31 Відповісти
Ця людина окромя стендапа нінащо не здатна.
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30.08.2022 09:36 Відповісти
Патамушта впертий віслюк з комплексом Наполеона.
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30.08.2022 09:38 Відповісти
kacap
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30.08.2022 09:57 Відповісти
Если бы была реализована ракетная программа, не было бы этой войны! Именно поэтому клоун, а точнее кремлевская агентура руками клоуна, её и завалили. Так же, как завалили разведку и гособоронзаказ за три года, так же, как развалили экономику и едва становившуюся на ноги антикоррупционную и судебную системы!
И сейчас эти мрази пытаются максимально навредить Украине, не допустить победы украинцев в этой войне!
Если не произойдет кардинальной перезагрузки власти в ближайшее время, мы потерпим стратегическое поражение ( тактически, на ближайшее время, Запад проиграть нам не даст)!
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30.08.2022 12:40 Відповісти
Ось це мене здивувало, якийсь дипломат без імені на умовах анонімності сказав, що російський флот «Не такий вже й могутній». А чому на умовах анонімності та без імені? Що всрався сказати прямо що думає.
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30.08.2022 09:39 Відповісти
skoriishe vin nipovinen nichovo razpovedati - tomu skazav jak anonim
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30.08.2022 09:59 Відповісти
А як жеж морський десант в Одесі, знищенна українська пво?! Точно... це ж кацапи верещали 24 лютого
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30.08.2022 10:12 Відповісти
Флот нагуливает жирок наших бычков кормить.
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Треба Україні помалу, раз в 3 дня, по одному корабліку знищувать.
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30.08.2022 13:18 Відповісти
Коли я служив на чф в 60 роках його називали чайний флот,а зараз цє не флот,а бригада ржавих корит які хочуть напнятися но бояться що лопнуть.
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30.08.2022 19:05 Відповісти
 
 