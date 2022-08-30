ЧФ РФ розбитий і "мало що робить", - західний дипломат
Ефективність і здатність до маневрування кораблів Чорноморського флоту РФ серйозно знижені і тепер флот використовується тільки як оборонна сила.
Про це західний дипломат на умовах анонімності сказав виданню Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зазначається, що утримання флоту у відкритому морі "серйозно обмежує можливості російської кампанії" на півдні України. Сам флот, що складається з невеликих ракетних корветів і фрегатів, десантних кораблів і шести підводних човнів, як і раніше, має понад 30 кораблів у морі або в порту, але їхня ефективність і здатність до маневрування серйозно знизилися після знищення "Москви" та відходу зі Зміїного.
Битва за Зміїний показала, що російський флот не мав відповіді на українські атаки, а відхід Росії від острова зробив її кораблі в морі ще більш уразливими для українських атак. Дипломат сказав, що "Зміїний дав їм (росіянам. - Ред.) трохи більше гнучкості, а тепер вони цього позбавлені. Втрата його ще більше знижує їхні тактичні можливості".
Західний дипломат заявив, що "російський Чорноморський флот розбитий і тепер використовується тільки як оборонна сила з періодичними ударами крилатими ракетами".
За його словами, російський флот "насправді мало що робить". Загалом керівництво флоту з початку війни "не змогло налагодити і виявило структурні недоліки флоту з точки зору підготовки, професіоналізму, дотримання техніки безпеки, здатності до адаптації".
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И сейчас эти мрази пытаются максимально навредить Украине, не допустить победы украинцев в этой войне!
Если не произойдет кардинальной перезагрузки власти в ближайшее время, мы потерпим стратегическое поражение ( тактически, на ближайшее время, Запад проиграть нам не даст)!