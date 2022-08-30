Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дружковке
30 августа российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по Дружковке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сообщила представитель Донецкой военной администрации Татьяна Игнатченко.
"В результате обстрела были поражены гражданские объекты: детский дом творчества, дворец культуры и две школы", - сообщила она.
Игнатченко отметила, что в Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов и призвала людей эвакуироваться.
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та гвалтувати - ВСЕ !
Валіть тварюки з нашоі землі , чим скоріш тим краще 😠