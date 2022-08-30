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Оккупанты нанесли четыре ракетных удара по Дружковке

школа,дружківка

30 августа российские оккупационные войска нанесли четыре ракетных удара по Дружковке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Суспільного сообщила представитель Донецкой военной администрации Татьяна Игнатченко.

"В результате обстрела были поражены гражданские объекты: детский дом творчества, дворец культуры и две школы", - сообщила она.

Игнатченко отметила, что в Донецкой области сейчас нет безопасных населенных пунктов и призвала людей эвакуироваться.

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обстрел (27016) ракеты (3566) Донецкая область (9574)


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Кацапи , ви тільки здатні вбивати мирне населення та дітей , грабувати
та гвалтувати - ВСЕ !
Валіть тварюки з нашоі землі , чим скоріш тим краще 😠
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30.08.2022 13:52 Ответить
Якась падла здала....🤬
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30.08.2022 14:29 Ответить
 
 