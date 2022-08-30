Окупанти завдали чотири ракетні удари по Дружківці

30 серпня російські окупаційні війська завдали чотири ракетних удари по Дружківці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного повідомила речниця Донецької військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

"Унаслідок обстрілу були уражені цивільні об'єкти: дитячий будинок творчості, палац культури та дві школи", — повідомила вона.

Ігнатченко зазначила, що на Донеччині зараз немає безпечних населених пунктів та закликала людей евакуюватись.

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