Окупанти завдали чотири ракетні удари по Дружківці
30 серпня російські окупаційні війська завдали чотири ракетних удари по Дружківці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного повідомила речниця Донецької військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.
"Унаслідок обстрілу були уражені цивільні об'єкти: дитячий будинок творчості, палац культури та дві школи", — повідомила вона.
Ігнатченко зазначила, що на Донеччині зараз немає безпечних населених пунктів та закликала людей евакуюватись.
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та гвалтувати - ВСЕ !
Валіть тварюки з нашоі землі , чим скоріш тим краще 😠