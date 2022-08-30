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Окупанти завдали чотири ракетні удари по Дружківці

школа,дружківка

30 серпня російські окупаційні війська завдали чотири ракетних удари по Дружківці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Суспільного повідомила речниця Донецької військової адміністрації Тетяна Ігнатченко.

"Унаслідок обстрілу були уражені цивільні об'єкти: дитячий будинок творчості, палац культури та дві школи", — повідомила вона.

Ігнатченко зазначила, що на Донеччині зараз немає безпечних населених пунктів та закликала людей евакуюватись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, - Кириленко

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обстріл (28339) ракети (4019) Донецька область (8386)


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Кацапи , ви тільки здатні вбивати мирне населення та дітей , грабувати
та гвалтувати - ВСЕ !
Валіть тварюки з нашоі землі , чим скоріш тим краще 😠
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30.08.2022 13:52 Відповісти
Якась падла здала....🤬
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30.08.2022 14:29 Відповісти
 
 