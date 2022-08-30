Войска РФ обстреляли Николаев: Известно о погибшем и раненом

Российские оккупационные войска обстреляли Николаев.

Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом.

Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости", - подчеркнул глава города.

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