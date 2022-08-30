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Новости Война
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Войска РФ обстреляли Николаев: Известно о погибшем и раненом

миколаїв

Российские оккупационные войска обстреляли Николаев.

Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом.

Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости", - подчеркнул глава города.

Смотрите: Вчерашний массированный удар по Николаеву: повреждено 8 домов, 1 полностью разрушен. ФОТО

Николаев (2145) обстрел (27016) Сенкевич Александр (188)


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повісьте цих гоміков
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30.08.2022 15:13 Ответить
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30.08.2022 15:15 Ответить
Я уже задолбался при обстрелах Николаева объяснять своей жене что это наша арта лупит по рашистам. Залужный, убери всех зехлебателей из своего штаба и делай как положено при освобождении Украины!!!
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30.08.2022 15:20 Ответить
 
 