Войска РФ обстреляли Николаев: Известно о погибшем и раненом
Российские оккупационные войска обстреляли Николаев.
Об этом заявил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, есть жертвы последних обстрелов. Сейчас известно об одном погибшем и одном раненом.
Прошу всех быть максимально осторожными и не выходить на улицу без необходимости", - подчеркнул глава города.
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Кіт Семен
показать весь комментарий30.08.2022 15:13 Ответить Мне нравится 0
Voc Vox
показать весь комментарий30.08.2022 15:15 Ответить Мне нравится 0
Сергей Гусаченко #510887
показать весь комментарий30.08.2022 15:20 Ответить Мне нравится 1
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