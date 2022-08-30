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Новини Війна
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Війська РФ обстріляли Миколаїв: Відомо про загиблого та пораненого

миколаїв

Російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.

Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.

Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - наголосив очільник міста.

Також читайте: Вчорашній масований удар по Миколаєву: пошкоджено 8 будинків, 1 повністю зруйновано. ФОТО

Автор: 

Миколаїв (1798) обстріл (28339) Сєнкевич Олександр (229)


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повісьте цих гоміков
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30.08.2022 15:13 Відповісти
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30.08.2022 15:15 Відповісти
Я уже задолбался при обстрелах Николаева объяснять своей жене что это наша арта лупит по рашистам. Залужный, убери всех зехлебателей из своего штаба и делай как положено при освобождении Украины!!!
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30.08.2022 15:20 Відповісти
 
 