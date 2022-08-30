Війська РФ обстріляли Миколаїв: Відомо про загиблого та пораненого

Російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.

Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.



Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - наголосив очільник міста.

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