Війська РФ обстріляли Миколаїв: Відомо про загиблого та пораненого
Російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв.
Про це заявив мер Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, маємо жертви останніх обстрілів. Наразі відомо про одного загиблого та одного пораненого.
Прошу всіх бути максимально обережними і не виходити на вулицю без нагальної потреби", - наголосив очільник міста.
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Кіт Семен
показати весь коментар30.08.2022 15:13 Відповісти Мені подобається 0
Voc Vox
показати весь коментар30.08.2022 15:15 Відповісти Мені подобається 0
Сергей Гусаченко #510887
показати весь коментар30.08.2022 15:20 Відповісти Мені подобається 1
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