Бербок предлагает остановить соглашение ЕС с Россией об облегчении визового режима

Евросоюз может приостановить действие соглашения с Российской Федерацией об облегчении визового режима.

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, внимательнее проверять, для каких целей используются визы", - сказала Бербок.

Если такое решение будет принято, для россиян также подорожает визовый сбор: они будут вынуждены платить не 35, а 80 евро.

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