Бербок предлагает остановить соглашение ЕС с Россией об облегчении визового режима
Евросоюз может приостановить действие соглашения с Российской Федерацией об облегчении визового режима.
Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.
"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, внимательнее проверять, для каких целей используются визы", - сказала Бербок.
Если такое решение будет принято, для россиян также подорожает визовый сбор: они будут вынуждены платить не 35, а 80 евро.
Топ комментарии
+9 Перехватчик
показать весь комментарий30.08.2022 16:24
+7 Pavlik Morozov #432325
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+5 Dyukov
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Інще питання, це ефективність у часі розгляду гуманітарних віз, для людей що переслідуються. Студенти чи молоді, що просто біжать від режиму не багатих, і це теж проблема.
Питання є, а вирішення не видно.
Ті, що дійсно рішили втікти від путінського режиму раз і назавжди - погодяться заплатити такі гроші.
@_lubimoff
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https://twitter.com/_lubimoff/status/1564537845989212161 5 ч
Точно росиян нужны визы в Европу?
Помогите репостом. Ищем эту хабалку. Говорят что она в Польше
https://twitter.com/i/status/1564537845989212161
..🦍🦍🦍коровул...спасите помогите...🤣🤣