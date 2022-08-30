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Бербок предлагает остановить соглашение ЕС с Россией об облегчении визового режима

шенген,рф,віза

Евросоюз может приостановить действие соглашения с Российской Федерацией об облегчении визового режима.

Об этом заявила министер иностранных дел Германии Анналена Бербок, передает Цензор.НЕТ.

"Европе нужно найти совместное решение по разным позициям. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы, чтобы дать возможность государствам, которых этот вопрос касается сильнее, внимательнее проверять, для каких целей используются визы", - сказала Бербок.

Если такое решение будет принято, для россиян также подорожает визовый сбор: они будут вынуждены платить не 35, а 80 евро.

Также читайте: Франция и Германия предлагают ввести визовые санкции не для всех россиян, - Bloomberg

виза (1238) Германия (6939) россия (95420) Евросоюз (17089) Анналена Бербок (347)


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Топ комментарии
+9
Хорошее предложение для начала.
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30.08.2022 16:24
+7
Для тих, хто захоче втікти,- най тунелі риють, як німці зі Східного Берліна тікали до Західного, ібо *****, най пізнають тварюки косовороточні ціну свободи на своїй шкірі і своєму свинячому сопливому рязанському рилі
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30.08.2022 16:40
+5
Ну 80 евро конечно деньги, но думаю важнее увеличить сроки получения визы от 6 до 9 месяцев и ее срок действия визы сократить до 21 дня. И будет норм.
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30.08.2022 16:32
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Хорошее предложение для начала.
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30.08.2022 16:24 Ответить
Нєхай щастить
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30.08.2022 17:04 Ответить
Таке собі рішення, обережне. Дивно, що в основу рішення не береться наука - соціологія. Хто має доступ до туристичних віз та які у них погляди. Подорожує так званих "середній клас", що вмонтований у авторитарну систему чи залишки малого середнього бізнесу? Науковці по проектах чи керівники (які явно в системі)?

Інще питання, це ефективність у часі розгляду гуманітарних віз, для людей що переслідуються. Студенти чи молоді, що просто біжать від режиму не багатих, і це теж проблема.

Питання є, а вирішення не видно.
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30.08.2022 16:31 Ответить
Reshenie prastoe, nekovo nepuskat ES iz strani gde ves narod roZZijskiji pderzhivaet teroristov, nacistov... A xoroshix ruZZkix, toist 200, v ES i tak nepovezut...
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30.08.2022 16:39 Ответить
никаких вопросов по россиянам...если бегут вэй вэй пресследуют и пох..... у нас война закрыли всех нах в Украине и сиди тут в Украине.. так и кацапам похрень.... они 22 года выпестовывали Хло его клику банду режим пусть получают то что выпестовали... тем паче 70-80 % ногами и руками ЗА ХЛО И ЕГО ДЕЙСТВИЯ....одобрамс..полный....
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30.08.2022 16:41 Ответить
Ну 80 евро конечно деньги, но думаю важнее увеличить сроки получения визы от 6 до 9 месяцев и ее срок действия визы сократить до 21 дня. И будет норм.
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30.08.2022 16:32 Ответить
Ай да Бербок, ай да маладєц, дайошь Бербоку в президенти ЄС
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30.08.2022 16:36 Ответить
За візами приходити тільки в личаках і кокошниках.
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30.08.2022 16:40 Ответить
По візи приходити тільки з чіткими відповідями - чий Крим, хто такий путін, чий Кенігсберг, чия Кубань та декількома іншими. Відповідати виключно на детекторі брехні. Збрехав хоч раз або відповів не так - ось такий штамп довічно.
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30.08.2022 16:47 Ответить
Для тих, хто захоче втікти,- най тунелі риють, як німці зі Східного Берліна тікали до Західного, ібо *****, най пізнають тварюки косовороточні ціну свободи на своїй шкірі і своєму свинячому сопливому рязанському рилі
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30.08.2022 16:40 Ответить
это замечательно
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30.08.2022 16:46 Ответить
1000 євро їм треба зробити плату. А не 80.
Ті, що дійсно рішили втікти від путінського режиму раз і назавжди - погодяться заплатити такі гроші.
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30.08.2022 16:53 Ответить
965 хай відправляють на ЗСУ.
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30.08.2022 17:10 Ответить
І при видачі візи проводити співбесіду, чи підтримують вони путіна, війну і чий крим.
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30.08.2022 16:55 Ответить
Lubimoff

@_lubimoff

·

https://twitter.com/_lubimoff/status/1564537845989212161 5 ч

Точно росиян нужны визы в Европу?
Помогите репостом. Ищем эту хабалку. Говорят что она в Польше

https://twitter.com/i/status/1564537845989212161
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30.08.2022 17:14 Ответить
На камеру под запись: путин-*****, Крым украинский, Слава Украине!, Гордимся ВСУ! и т.д.
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30.08.2022 17:15 Ответить
Нацисты мавзолейные накатают телегу в ООН...типа ущемлЯють права быдло Шариковых концлагеря путлера

..🦍🦍🦍коровул...спасите помогите...🤣🤣
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30.08.2022 17:35 Ответить
Німці співпрацювали і продовжують співпрацювати із путінським режимом. Це був проєкт, який умовно можна назвати "континентальним блоком". Німеччина отримувала від раші дешеві енергоресурси й за рахунок цього мала повну перевагу перед своїми економічними і політичними конкурентами в Європі та абсолютний вплив у більшості малих країн ЄС. В замін раша отримувала доступ до технологій, які дозволяли їй створювати більш ******* зброю масового знищення, ракети, літаки, засоби наведення, "новічки" й т. п. Також російська блатота отримувала можливість вільно відпочивати по європах, а не в своїх засранськах. Я не можу зрозуміти, який зв'язок бачать путінферштейни між туристичною візою і особою, яка попросить політичного притулку. Із туристичною візою людина не має права на проживання. Туристами з раші є відпочиваючі працівники фсб та інших каральних органів, а також "журналісти"-пропагандисти-перевертні-овсяннікови, "студенти" - папині синочки і дочки, діти тих, хто розікрав рашу, хабарників та владних фашистів. Опозиціонери, які хотіли і могли та мали для цього гроші, вже виїхали. Залишилися ті, хто або фашист, або прилаштуванець, або настільки жебрак, що не здатен заплатити будь-який візовий збір. Тим, хто ніби-то втікає від режиму, треба не туристичну візу давати, а безкоштовно приймати, отримувати від втікачів заяви щодо політичного притулку й надавати охорону. Якщо не це, то все інше означатиме ціничну брехню, коли німота хоче й далі доїти "нових руССкіх", які ввозитимуть в країну "туристичне" бабло невідомого походження, а швидше за все злочинного походження та походження обдертої до нитки російської богом забутої глибинки.
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30.08.2022 21:11 Ответить
 
 