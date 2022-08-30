Бербок пропонує зупинити угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму
Євросоюз може призупинити дію угоди з Російською Федерацією про полегшення візового режиму.
Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.
"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи, щоб дати можливість державам, яких це питання стосується сильніше, пильніше перевіряти, для яких цілей використовуються візи", - сказала Бербок.
Якщо таке рішення буде ухвалене, для росіян також подорожчає візовий збір: вони будуть змушені платити не 35, а 80 євро.
Топ коментарі
+9 Перехватчик
показати весь коментар30.08.2022 16:24
+7 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар30.08.2022 16:40
+5 Dyukov
показати весь коментар30.08.2022 16:32
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Інще питання, це ефективність у часі розгляду гуманітарних віз, для людей що переслідуються. Студенти чи молоді, що просто біжать від режиму не багатих, і це теж проблема.
Питання є, а вирішення не видно.
Ті, що дійсно рішили втікти від путінського режиму раз і назавжди - погодяться заплатити такі гроші.
@_lubimoff
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https://twitter.com/_lubimoff/status/1564537845989212161 5 ч
Точно росиян нужны визы в Европу?
Помогите репостом. Ищем эту хабалку. Говорят что она в Польше
https://twitter.com/i/status/1564537845989212161
..🦍🦍🦍коровул...спасите помогите...🤣🤣