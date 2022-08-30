Бербок пропонує зупинити угоду ЄС з Росією про полегшення візового режиму

Євросоюз може призупинити дію угоди з Російською Федерацією про полегшення візового режиму.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ.

"Європі потрібно знайти спільне рішення за різних позицій. Моя пропозиція - призупинити угоду про спрощену видачу віз, щоб більше не видавати багаторічні візи, щоб дати можливість державам, яких це питання стосується сильніше, пильніше перевіряти, для яких цілей використовуються візи", - сказала Бербок.

Якщо таке рішення буде ухвалене, для росіян також подорожчає візовий збір: вони будуть змушені платити не 35, а 80 євро.

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