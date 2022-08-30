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Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси, - CNN

гроссі,рафаель

По данным CNN, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

CNN, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, сообщает, что встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, который ожидается на этой неделе.

При этом никаких подробностей встречи пока не было обнародовано.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС.

Читайте также: Россия намеренно обстреливает коридоры проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, - ОП (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (20271) МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+5
Мабуть розповідав за скільки здав ЗАЕС.
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30.08.2022 18:13
+5
так і бажає перекласти свою відповідальність на Гроссі, щоб потім повідомити 73%, ось бачите, навіть МАГАТЕ нічого зробити не може. Але МАГАТЕ не здавала кацапам АЕС і не брала гроші в Омані.
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30.08.2022 18:20
+4
Поговорили про аспекти теорії Ейнштейна, але не зійшлись поглядами на причинах прискоренні розширення Всесвіту.
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30.08.2022 18:16
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на ЗАЕС зустрілися?
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30.08.2022 18:13 Ответить
не на часі
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30.08.2022 18:33 Ответить
на роялі зіграв мурку
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30.08.2022 20:59 Ответить
Мабуть розповідав за скільки здав ЗАЕС.
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30.08.2022 18:13 Ответить
так і бажає перекласти свою відповідальність на Гроссі, щоб потім повідомити 73%, ось бачите, навіть МАГАТЕ нічого зробити не може. Але МАГАТЕ не здавала кацапам АЕС і не брала гроші в Омані.
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30.08.2022 18:20 Ответить
Поговорили про аспекти теорії Ейнштейна, але не зійшлись поглядами на причинах прискоренні розширення Всесвіту.
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30.08.2022 18:16 Ответить
ЩО ЗІ МНОЮ...!!!!!!!!

В мене впевненість що будь-яка західна структура пірамідально все одно

ЗА

Московію.

Просто час спливу терміну зберігання у кожної консерви свій...
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30.08.2022 18:17 Ответить
жду новость что ЗЕлинский встретился с Иисусом...!
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30.08.2022 18:24 Ответить
Гроссі подарували пачку памперсів...
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30.08.2022 18:24 Ответить
За даними української розвідки, в Енергодарі росіяни готують замах на представників МАГАТЕ.
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30.08.2022 18:30 Ответить
"241 депутат ВР від фракції СН, групи Довіра, За майбутнє і створений на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва. Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.
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30.08.2022 18:30 Ответить
На 2-й годині складних перемовин:
- І шо вона??
- А вона йому на це й каже: ....
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30.08.2022 19:42 Ответить
Яка спільна тема може бути у дипломата з паяцом?
Ну, так, щоб обоє були в темі. Футбол?
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30.08.2022 21:09 Ответить
 
 