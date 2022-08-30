Зеленский встретился с главой МАГАТЭ Гросси, - CNN
По данным CNN, 30 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
CNN, ссылаясь на пресс-службу Офиса президента, сообщает, что встреча состоялась перед запланированным визитом делегации МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, который ожидается на этой неделе.
При этом никаких подробностей встречи пока не было обнародовано.
Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла в Киев накануне запланированного визита на Запорожскую АЭС.
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В мене впевненість що будь-яка західна структура пірамідально все одно
ЗА
Московію.
Просто час спливу терміну зберігання у кожної консерви свій...
- І шо вона??
- А вона йому на це й каже: ....
Ну, так, щоб обоє були в темі. Футбол?