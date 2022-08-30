Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN

За даними CNN, 30 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

CNN, посилаючись на пресслужбу Офісу Президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.

При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

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