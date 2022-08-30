Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN
За даними CNN, 30 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
CNN, посилаючись на пресслужбу Офісу Президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.
При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.
Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.
Топ коментарі
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В мене впевненість що будь-яка західна структура пірамідально все одно
ЗА
Московію.
Просто час спливу терміну зберігання у кожної консерви свій...
- І шо вона??
- А вона йому на це й каже: ....
Ну, так, щоб обоє були в темі. Футбол?