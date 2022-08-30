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Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN

гроссі,рафаель

За даними CNN, 30 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

CNN, посилаючись на пресслужбу Офісу Президента, повідомляє, що зустріч відбулася перед запланованим візитом делегації МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію, який очікується цього тижня.

При цьому жодних подробиць зустрічі наразі не було оприлюднено.

Нагадаємо, місія МАГАТЕ прибула до Києва напередодні запланованого візиту на Запорізьку АЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія умисно обстрілює коридори проїзду місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, - ОП (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23732) МАГАТЕ (709) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+5
Мабуть розповідав за скільки здав ЗАЕС.
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30.08.2022 18:13
+5
так і бажає перекласти свою відповідальність на Гроссі, щоб потім повідомити 73%, ось бачите, навіть МАГАТЕ нічого зробити не може. Але МАГАТЕ не здавала кацапам АЕС і не брала гроші в Омані.
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30.08.2022 18:20
+4
Поговорили про аспекти теорії Ейнштейна, але не зійшлись поглядами на причинах прискоренні розширення Всесвіту.
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30.08.2022 18:16
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на ЗАЕС зустрілися?
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30.08.2022 18:13 Відповісти
не на часі
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30.08.2022 18:33 Відповісти
на роялі зіграв мурку
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30.08.2022 20:59 Відповісти
Мабуть розповідав за скільки здав ЗАЕС.
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30.08.2022 18:13 Відповісти
так і бажає перекласти свою відповідальність на Гроссі, щоб потім повідомити 73%, ось бачите, навіть МАГАТЕ нічого зробити не може. Але МАГАТЕ не здавала кацапам АЕС і не брала гроші в Омані.
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30.08.2022 18:20 Відповісти
Поговорили про аспекти теорії Ейнштейна, але не зійшлись поглядами на причинах прискоренні розширення Всесвіту.
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30.08.2022 18:16 Відповісти
ЩО ЗІ МНОЮ...!!!!!!!!

В мене впевненість що будь-яка західна структура пірамідально все одно

ЗА

Московію.

Просто час спливу терміну зберігання у кожної консерви свій...
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30.08.2022 18:17 Відповісти
жду новость что ЗЕлинский встретился с Иисусом...!
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30.08.2022 18:24 Відповісти
Гроссі подарували пачку памперсів...
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30.08.2022 18:24 Відповісти
За даними української розвідки, в Енергодарі росіяни готують замах на представників МАГАТЕ.
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30.08.2022 18:30 Відповісти
"241 депутат ВР від фракції СН, групи Довіра, За майбутнє і створений на руїнах ОПЗЖ проголосували за повернення великого крадівництва. Гроші з злиденного українського бюджету перерозподілені з ЗСУ на дороги.
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30.08.2022 18:30 Відповісти
На 2-й годині складних перемовин:
- І шо вона??
- А вона йому на це й каже: ....
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30.08.2022 19:42 Відповісти
Яка спільна тема може бути у дипломата з паяцом?
Ну, так, щоб обоє були в темі. Футбол?
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30.08.2022 21:09 Відповісти
 
 