Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа, - NYT
Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже в среду, 31 августа. Эксперты пробудут на станции в течение четырех дней, с 31 августа по 3 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
В часности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценит ситуацию на АЭС, которая, по заявлению России, - цель обстрела украинскими войсками.
The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ правительства Украины сообщила в понедельник, что "проверка начнется в среду и продлится до субботы".
Согласно сообщениям, миссия МАГАТЭ будет состоять из 14 экспертов, ни один из которых не представляет США или Великобританию, поскольку, как заявила Россия, они "несправедливо предвзяты" в отношении своей поддержки украинского правительства. Не вошли в состав миссии и представители Украины и России.
"В состав миссии вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в ООН.
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Я впевнений, що цей збудеться на 100%
"Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело.
Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход.
Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей.
Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно.
Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки - ленты, кресты, галуны, звезды.
Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.
И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей - люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами на зная зачем людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного.
И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже и начальству, тогда остановятся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли все это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им било нужно.
И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их.
Потому что патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых - отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти".
"Христианство и патриотизм", 1894г.
Краще б не їхали.
Бо без представників США та Великобританії - то фарс...
колись президент наш рвал, мєтал, свєркал, коли клімкін нагадав не поспішати з поверненням моряків, а дотриматись формальностей...
не всім юрістам такоє вдомьок...