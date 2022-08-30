Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС 31 августа, - NYT

Миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже в среду, 31 августа. Эксперты пробудут на станции в течение четырех дней, с 31 августа по 3 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

В часности, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оценит ситуацию на АЭС, которая, по заявлению России, - цель обстрела украинскими войсками.

The Wall Street Journal со ссылкой на внутренний документ правительства Украины сообщила в понедельник, что "проверка начнется в среду и продлится до субботы".

Согласно сообщениям, миссия МАГАТЭ будет состоять из 14 экспертов, ни один из которых не представляет США или Великобританию, поскольку, как заявила Россия, они "несправедливо предвзяты" в отношении своей поддержки украинского правительства. Не вошли в состав миссии и представители Украины и России.

"В состав миссии вошли эксперты из Албании, Иордании, Италии, Китая, Литвы, Мексики, Польши, Сербии, Северной Македонии, Франции. Возглавляет миссию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси", - пишет ТАСС со ссылкой на источник в ООН.

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