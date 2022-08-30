Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС 31 серпня, - NYT
Місія МАГАТЕ прибуде на Запорізьку АЕС уже у середу, 31 серпня. Експерти пробудуть на станції протягом чотирьох днів з 31 серпня по 3 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Так, міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оцінить ситуацію на АЕС, яка за заявою Росії є метою обстрілу українськими військами.
The Wall Street Journal з посиланням на внутрішній документ уряду України повідомила у понеділок, що "перевірка розпочнеться у середу та триватиме до суботи".
Згідно з повідомленнями, місія МАГАТЕ складатиметься з 14 експертів, жоден з яких не представляє США чи Велику Британію, оскільки, як заявила Росія, вони "несправедливо упереджені" щодо своєї підтримки українського уряду. Не увійшли до складу місії і представники України та Росії.
"До складу місії увійшли експерти з Албанії, Йорданії, Італії, Китаю, Литви, Мексики, Польщі, Сербії, Північної Македонії, Франції. Очолює місію гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі", - пише ТАСС з посиланням на джерело в ООН.
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Я впевнений, що цей збудеться на 100%
"Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело.
Засуетятся, разжигающие людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат двойной доход.
Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая двойных барышей.
Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше, чем они крадут обыкновенно.
Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими побрякушки - ленты, кресты, галуны, звезды.
Засуетятся праздные господа и дамы, вперед записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.
И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от мирного труда, от своих жен, матерей, детей - люди, сотни тысяч простых, добрых людей с орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть, умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они будут убивать тысячами, сами на зная зачем людей, которых они никогда не видали, которые им ничего не сделали и не могут сделать дурного.
И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается даже и начальству, тогда остановятся на время, кое-как подберут раненых, свезут, свалят кучами куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые затеяли все это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им било нужно.
И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства развращая их.
Потому что патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстных целей, а для управляемых - отречение от человеческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти".
"Христианство и патриотизм", 1894г.
Краще б не їхали.
Бо без представників США та Великобританії - то фарс...
колись президент наш рвал, мєтал, свєркал, коли клімкін нагадав не поспішати з поверненням моряків, а дотриматись формальностей...
не всім юрістам такоє вдомьок...