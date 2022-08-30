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Литва предлагает обсудить миротворческую миссию для Запорожской АЭС

заес

Глава МИД Литвы Габриелиус Ландсбергис считает необходимым обсудить отправку миротворцев к Запорожской АЭС.

Об этом он сказал перед заседанием глав МИД ЕС во вторник в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы никогда не были ближе к ядерной катастрофе, чем мы есть сейчас. Честно говоря, только выражать сожаление относительно ситуации может быть недостаточно", - сказал дипломат.

"Я думаю, нам нужно вернуться назад к аналогичным дискуссиям, которые мы вели почти полгода назад, о том, что, возможно, даже военная миротворческая сила, которая обеспечит ядерную безопасность внутри и вокруг ЗАЭС, могла бы быть обсуждена и, очевидно, есть необходимой", - добавил глава МИД Литвы.

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Автор: 

Литва (2450) Запорожская АЭС (702)


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А для чого взагалі потрібна миротворча місія як не для таких випадків?!
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30.08.2022 20:16 Ответить
оплатять Тома Круза?
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30.08.2022 20:19 Ответить
ДуУже довго "телиться" ЄС.... критично небезпечно повільно!
Вже давно треба було розпочати військову місії з забезпечення безпеки ЗАЕС, дати рашистам 3 дні на "жєст добрай волі" а потім , якщо не підуть , хай не ображаються. Але гадаю Угорщина Сияро буде проти ......
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30.08.2022 20:22 Ответить
меньш бла бла бла... Це требо терміново вводити поки не сталося лиха!! ООН це імпотенти перед баблом Путлера
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30.08.2022 20:32 Ответить
Людство не має права ризикувати всією планетою дивлячись як російські терористи насолоджуються безкарністю.
Десант НАТО на ЗАЕС та зачистка 30 зони навколо неї від русні - запорука безпеки планети.
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30.08.2022 20:44 Ответить
Там спочатку місія спецпризначенців потрібна. Бо "миротворчі" місії зазвичай потребують перемир'я
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30.08.2022 21:00 Ответить
Це вже було давно потрібно зробити!На ЗАЕС потрібно ввести миротворців, а інакше--ще трохи і дочекаємося..Світ "у носі колупа" та зерно їсть, а тим часоми ядерна загроза стосується усіх!Ганьба всім організаціям-тільки триндіти і можуть.., що Червоний Хрест, що ООН-сидить, на рашу очі витріщив.., я вже не кажу про МАГАТЕ--Чорнобиль показав її здібності ще Тоді!!
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30.08.2022 21:06 Ответить
 
 