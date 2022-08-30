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Литва пропонує обговорити миротворчу місію для Запорізької АЕС

заес

Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.

Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок в Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо", - сказав дипломат.

"Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною", - додав глава МЗС Литви.

Також читайте: З вересня Литва планує долучитися до навчання військових ЗСУ у Британії

Автор: 

Литва (2389) Запорізька АЕС (1403)


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А для чого взагалі потрібна миротворча місія як не для таких випадків?!
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30.08.2022 20:16 Відповісти
оплатять Тома Круза?
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30.08.2022 20:19 Відповісти
ДуУже довго "телиться" ЄС.... критично небезпечно повільно!
Вже давно треба було розпочати військову місії з забезпечення безпеки ЗАЕС, дати рашистам 3 дні на "жєст добрай волі" а потім , якщо не підуть , хай не ображаються. Але гадаю Угорщина Сияро буде проти ......
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30.08.2022 20:22 Відповісти
меньш бла бла бла... Це требо терміново вводити поки не сталося лиха!! ООН це імпотенти перед баблом Путлера
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30.08.2022 20:32 Відповісти
Людство не має права ризикувати всією планетою дивлячись як російські терористи насолоджуються безкарністю.
Десант НАТО на ЗАЕС та зачистка 30 зони навколо неї від русні - запорука безпеки планети.
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30.08.2022 20:44 Відповісти
Там спочатку місія спецпризначенців потрібна. Бо "миротворчі" місії зазвичай потребують перемир'я
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30.08.2022 21:00 Відповісти
Це вже було давно потрібно зробити!На ЗАЕС потрібно ввести миротворців, а інакше--ще трохи і дочекаємося..Світ "у носі колупа" та зерно їсть, а тим часоми ядерна загроза стосується усіх!Ганьба всім організаціям-тільки триндіти і можуть.., що Червоний Хрест, що ООН-сидить, на рашу очі витріщив.., я вже не кажу про МАГАТЕ--Чорнобиль показав її здібності ще Тоді!!
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30.08.2022 21:06 Відповісти
 
 