Литва пропонує обговорити миротворчу місію для Запорізької АЕС
Глава МЗС Литви Габріеліус Ландсбергіс вважає за необхідне обговорити направлення миротворців до Запорізької АЕС.
Про це він сказав перед засіданням глав МЗС ЄС у вівторок в Празі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Ми ніколи не були ближчими до ядерної катастрофи, ніж ми є зараз. Чесно кажучи, лише висловлювати жаль щодо ситуації може бути недостатньо", - сказав дипломат.
"Я думаю, нам потрібно повернутись назад до аналогічних дискусій, які ми вели майже пів року тому, про те, що, можливо, навіть військова миротворча сила, яка забезпечить ядерну безпеку всередині та навколо ЗАЕС, могла б бути обговорена і, вочевидь, є необхідною", - додав глава МЗС Литви.
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Вже давно треба було розпочати військову місії з забезпечення безпеки ЗАЕС, дати рашистам 3 дні на "жєст добрай волі" а потім , якщо не підуть , хай не ображаються. Але гадаю
УгорщинаСияро буде проти ......
Десант НАТО на ЗАЕС та зачистка 30 зони навколо неї від русні - запорука безпеки планети.