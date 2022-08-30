Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток Украины, - Кулеба

Победа Украины в войне с Россией - полное восстановление ее территориальной целостности, а не возвращение на позиции 24 февраля.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где возможно дипломатическим путем. Затем последует вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций", – сказал глава МИД.

Кулеба также считает, что затем наступит третья фаза войны – покаяние российского народа и российской политической элиты.

"Я абсолютно продолжаю верить, что настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться за все зло, причиненное нам. И вот когда это произойдет, это уже будет окончательная победа Украины", - подчеркнул министр.

Читайте также: Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба