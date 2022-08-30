Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток Украины, - Кулеба
Победа Украины в войне с Россией - полное восстановление ее территориальной целостности, а не возвращение на позиции 24 февраля.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где возможно дипломатическим путем. Затем последует вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций", – сказал глава МИД.
Кулеба также считает, что затем наступит третья фаза войны – покаяние российского народа и российской политической элиты.
"Я абсолютно продолжаю верить, что настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться за все зло, причиненное нам. И вот когда это произойдет, это уже будет окончательная победа Украины", - подчеркнул министр.
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Дипломатично хіба що підписання кацапами капітуляції
в неё вносить все свидетельства преступлений свидетелями и потерпевшими , нотариально заверенные
Как это понимать- то ли надеется их перевоспитать, то ли просто по жизни лох ?
Наробили на пожиттєву статтю.
А два опецькуватих урода - давання подібним персонажам високих нагород - нівелює цінність нагороди.
Наша задача - победа в войне. И все. Ничего кроме победы не может быть целью. А для победы что лучше: нападать в заранее ожидаемые места, где враг хорошо сконцентрирует оборону, или же уничтожить врага там, где он не ждет? У нас тысяча километров фронта (а если считать все изгибы, то еще выше) с Бульбостаном с нелояльным наполовину населением. Еще полтысячи километров граница в сторону Воронежа из Сум. Это абсолютно неукрепленные места, где можно не просто напасть, но и захватить технику, захватить заложников в обменный фонд и даже мобилизовать местное население в пехоту в разведку, а может и еще лучше. Сейчас кацапы вместо того, чтобы держать половину своих БТГ для защиты этих линий фронта, просто их используют по своему назначению. Пора понять, что в войне уже задействовано 98% единиц техники и больше уже быть не может. Все что есть, уже воюет. Это надо нам расширять зону боевых действий. Тем более, что все вышеуказанные места уже были местом нападения, ладно еще на Калининград напасть, перегнав 20 кораблей в Польшу, там же загрузившись десантом и напасть по морю на него ночью с захватом города и затем всей этой клоаки, потом кацапов бомбить их же кинжалами с мигов.
На рубежи 24,
Хотя, пол Крыма отвоевываем и надо договариваться.
Что Украина возвращает себе ядерное оружие.