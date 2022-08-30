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Новости Война
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Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток Украины, - Кулеба

кулеба

Победа Украины в войне с Россией - полное восстановление ее территориальной целостности, а не возвращение на позиции 24 февраля.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Возвращение на позиции 24 февраля – это продолжение пыток, в которых жила Украина с 2014 по 2022 год. Победа Украины в этой войне – полное восстановление ее территориальной целостности, где возможно военным, а где возможно дипломатическим путем. Затем последует вторая фаза войны – это будет привлечение виновных в военных преступлениях, в геноциде, в преступлениях против человечности, преступлении агрессии к ответственности и выплата компенсаций", – сказал глава МИД.

Кулеба также считает, что затем наступит третья фаза войны – покаяние российского народа и российской политической элиты.

"Я абсолютно продолжаю верить, что настанет день, когда какой-то лидер России, кто бы это ни был, приедет в Украину, станет на колени перед памятником жертвам российской агрессии, будет очень долго стоять на коленях и будет извиняться за все зло, причиненное нам. И вот когда это произойдет, это уже будет окончательная победа Украины", - подчеркнул министр.

Читайте также: Чтобы изменить Россию, нужно закрыть дверь перед ее туристами, - Кулеба

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+18
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30.08.2022 23:16
+15
Кулеба, для початку хоч Херсон потрібно відбити, а не розповідати казочки. Здавати легко, а відбивати ой як важко.
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30.08.2022 23:07
+13
За той нарід який голосив за клоуна під час війни.
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30.08.2022 23:11
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Кулеба, для початку хоч Херсон потрібно відбити, а не розповідати казочки. Здавати легко, а відбивати ой як важко.
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30.08.2022 23:07 Ответить
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30.08.2022 23:15 Ответить
А це під Чонгаром. Привіт боневтіку від Маріуполя
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30.08.2022 23:21 Ответить
100%
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30.08.2022 23:08 Ответить
Який ще дипломатичний шлях? Ці нелюди розуміють тільки силу...
Дипломатично хіба що підписання кацапами капітуляції
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30.08.2022 23:09 Ответить
За кого надо держать свой народ чтобы такую херню почти каждый день заявлять.
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30.08.2022 23:09 Ответить
За той нарід який голосив за клоуна під час війни.
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30.08.2022 23:11 Ответить
Ні понял!!! Воно вже дає свідчення???
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30.08.2022 23:13 Ответить
Кулєба з команди, яка до 24 лютого вперто не хотіла бачити загрози, а тепер раптом розхорахорилась!
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30.08.2022 23:15 Ответить
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30.08.2022 23:16 Ответить
Це думки вслух? Про кордони до 24го лютого тільки зелені недоумки мріяли, а віра в покаяння москалів викликає питання адекватності міністра. Навіть упоротий Шольц порозумнішав, а наші дебілами повмирають.
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30.08.2022 23:16 Ответить
Пора создать КРАСНУЮ КНИГУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИ 2022
в неё вносить все свидетельства преступлений свидетелями и потерпевшими , нотариально заверенные
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30.08.2022 23:20 Ответить
Дипломат такої х...ні вякати немає права... мудак
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30.08.2022 23:22 Ответить
А яку має право ?
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30.08.2022 23:35 Ответить
Читаю Кулебу- вроде адекватный человек. Но работает на врагов Украины из *ОПы.
Как это понимать- то ли надеется их перевоспитать, то ли просто по жизни лох ?
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30.08.2022 23:28 Ответить
Він зрадник як і всі в ОП.
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31.08.2022 08:20 Ответить
Так работает овно Овертона ..Не важно в каком контексте произносится словосочетание Возвращение на позиции 24 февраля ..ВАжно приучить слух и зрение общества к этой фразе... Это вполне вяжется с откровениями подоляка... Они не хотели не хотят ссориться с рашкой насовсем... 95 кварталу нужен русскоязычный рынок
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30.08.2022 23:39 Ответить
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30.08.2022 23:39 Ответить
Якщо знало про таке ще восени минулого року...
Наробили на пожиттєву статтю.
А два опецькуватих урода - давання подібним персонажам високих нагород - нівелює цінність нагороди.
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30.08.2022 23:45 Ответить
Это очень, очень, очень невыгодная позиция и серьезнейшая ошибка.

Наша задача - победа в войне. И все. Ничего кроме победы не может быть целью. А для победы что лучше: нападать в заранее ожидаемые места, где враг хорошо сконцентрирует оборону, или же уничтожить врага там, где он не ждет? У нас тысяча километров фронта (а если считать все изгибы, то еще выше) с Бульбостаном с нелояльным наполовину населением. Еще полтысячи километров граница в сторону Воронежа из Сум. Это абсолютно неукрепленные места, где можно не просто напасть, но и захватить технику, захватить заложников в обменный фонд и даже мобилизовать местное население в пехоту в разведку, а может и еще лучше. Сейчас кацапы вместо того, чтобы держать половину своих БТГ для защиты этих линий фронта, просто их используют по своему назначению. Пора понять, что в войне уже задействовано 98% единиц техники и больше уже быть не может. Все что есть, уже воюет. Это надо нам расширять зону боевых действий. Тем более, что все вышеуказанные места уже были местом нападения, ладно еще на Калининград напасть, перегнав 20 кораблей в Польшу, там же загрузившись десантом и напасть по морю на него ночью с захватом города и затем всей этой клоаки, потом кацапов бомбить их же кинжалами с мигов.
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30.08.2022 23:52 Ответить
Нарешті офіційно згадали про територіальну цілісність.
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31.08.2022 02:18 Ответить
Нічого вони не згадали. Вони продовжують зраджувати.
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31.08.2022 08:17 Ответить
А мы сможем выиграть войну без помощи запада?
На рубежи 24,
Хотя, пол Крыма отвоевываем и надо договариваться.
Что Украина возвращает себе ядерное оружие.
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31.08.2022 06:26 Ответить
Про позіції 24 лютого говорять тільки зрадники їз ОП.
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31.08.2022 08:01 Ответить
"Кулеба також вважає, що потім настане третя фаза війни - покаяння російського народу і російського політичної еліти." - це маячня. Москалі невиліковно хворі і вірити в їх "покаяння" - тупість і дурість
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31.08.2022 08:26 Ответить
А де буде Зеля коля вони будуть каяться ?
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31.08.2022 10:54 Ответить
'Наївний' Кулеба ніби й не знає, що єдині донині офіційні пропозиції нашої влади росіянам, внесені Арахамією та Подоляком 29 березня у Стамбулі, не передбачають відведення росіян навіть на позиції 24 лютого!
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31.08.2022 08:36 Ответить
А я також не знаю "офіційні пропозиції нашої влади росіянам"!. Де опубліковано?
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31.08.2022 09:22 Ответить
 
 