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Новини Війна
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Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур України, - Кулеба

кулеба

Перемогою України у війні з Росією є повне відновлення її територіальної цілісності, а не повернення на позиції 24 лютого.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Перемога України в цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, у злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій", - сказав очільник МЗС.

Кулеба також вважає, що потім настане третя фаза війни - покаяння російського народу і російського політичної еліти.

"Я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліна перед памʼятником жертвам російської агресії, дуже довго стоятиме на колінах і вибачатиметься за все зло, заподіяне нам. І ось коли це відбудеться – це вже буде остаточна перемога України", - наголосив міністр.

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Автор: 

Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+18
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30.08.2022 23:16
+15
Кулеба, для початку хоч Херсон потрібно відбити, а не розповідати казочки. Здавати легко, а відбивати ой як важко.
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30.08.2022 23:07
+13
За той нарід який голосив за клоуна під час війни.
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30.08.2022 23:11
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Кулеба, для початку хоч Херсон потрібно відбити, а не розповідати казочки. Здавати легко, а відбивати ой як важко.
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30.08.2022 23:07 Відповісти
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30.08.2022 23:15 Відповісти
А це під Чонгаром. Привіт боневтіку від Маріуполя
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30.08.2022 23:21 Відповісти
100%
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30.08.2022 23:08 Відповісти
Який ще дипломатичний шлях? Ці нелюди розуміють тільки силу...
Дипломатично хіба що підписання кацапами капітуляції
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30.08.2022 23:09 Відповісти
За кого надо держать свой народ чтобы такую херню почти каждый день заявлять.
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30.08.2022 23:09 Відповісти
За той нарід який голосив за клоуна під час війни.
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30.08.2022 23:11 Відповісти
Ні понял!!! Воно вже дає свідчення???
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30.08.2022 23:13 Відповісти
Кулєба з команди, яка до 24 лютого вперто не хотіла бачити загрози, а тепер раптом розхорахорилась!
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30.08.2022 23:15 Відповісти
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30.08.2022 23:16 Відповісти
Це думки вслух? Про кордони до 24го лютого тільки зелені недоумки мріяли, а віра в покаяння москалів викликає питання адекватності міністра. Навіть упоротий Шольц порозумнішав, а наші дебілами повмирають.
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30.08.2022 23:16 Відповісти
Пора создать КРАСНУЮ КНИГУ ПРЕСТУПЛЕНИЙ РАШИ 2022
в неё вносить все свидетельства преступлений свидетелями и потерпевшими , нотариально заверенные
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30.08.2022 23:20 Відповісти
Дипломат такої х...ні вякати немає права... мудак
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30.08.2022 23:22 Відповісти
А яку має право ?
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30.08.2022 23:35 Відповісти
Читаю Кулебу- вроде адекватный человек. Но работает на врагов Украины из *ОПы.
Как это понимать- то ли надеется их перевоспитать, то ли просто по жизни лох ?
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30.08.2022 23:28 Відповісти
Він зрадник як і всі в ОП.
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31.08.2022 08:20 Відповісти
Так работает овно Овертона ..Не важно в каком контексте произносится словосочетание Возвращение на позиции 24 февраля ..ВАжно приучить слух и зрение общества к этой фразе... Это вполне вяжется с откровениями подоляка... Они не хотели не хотят ссориться с рашкой насовсем... 95 кварталу нужен русскоязычный рынок
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30.08.2022 23:39 Відповісти
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30.08.2022 23:39 Відповісти
Якщо знало про таке ще восени минулого року...
Наробили на пожиттєву статтю.
А два опецькуватих урода - давання подібним персонажам високих нагород - нівелює цінність нагороди.
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30.08.2022 23:45 Відповісти
Это очень, очень, очень невыгодная позиция и серьезнейшая ошибка.

Наша задача - победа в войне. И все. Ничего кроме победы не может быть целью. А для победы что лучше: нападать в заранее ожидаемые места, где враг хорошо сконцентрирует оборону, или же уничтожить врага там, где он не ждет? У нас тысяча километров фронта (а если считать все изгибы, то еще выше) с Бульбостаном с нелояльным наполовину населением. Еще полтысячи километров граница в сторону Воронежа из Сум. Это абсолютно неукрепленные места, где можно не просто напасть, но и захватить технику, захватить заложников в обменный фонд и даже мобилизовать местное население в пехоту в разведку, а может и еще лучше. Сейчас кацапы вместо того, чтобы держать половину своих БТГ для защиты этих линий фронта, просто их используют по своему назначению. Пора понять, что в войне уже задействовано 98% единиц техники и больше уже быть не может. Все что есть, уже воюет. Это надо нам расширять зону боевых действий. Тем более, что все вышеуказанные места уже были местом нападения, ладно еще на Калининград напасть, перегнав 20 кораблей в Польшу, там же загрузившись десантом и напасть по морю на него ночью с захватом города и затем всей этой клоаки, потом кацапов бомбить их же кинжалами с мигов.
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30.08.2022 23:52 Відповісти
Нарешті офіційно згадали про територіальну цілісність.
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31.08.2022 02:18 Відповісти
Нічого вони не згадали. Вони продовжують зраджувати.
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31.08.2022 08:17 Відповісти
А мы сможем выиграть войну без помощи запада?
На рубежи 24,
Хотя, пол Крыма отвоевываем и надо договариваться.
Что Украина возвращает себе ядерное оружие.
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31.08.2022 06:26 Відповісти
Про позіції 24 лютого говорять тільки зрадники їз ОП.
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31.08.2022 08:01 Відповісти
"Кулеба також вважає, що потім настане третя фаза війни - покаяння російського народу і російського політичної еліти." - це маячня. Москалі невиліковно хворі і вірити в їх "покаяння" - тупість і дурість
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31.08.2022 08:26 Відповісти
А де буде Зеля коля вони будуть каяться ?
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31.08.2022 10:54 Відповісти
'Наївний' Кулеба ніби й не знає, що єдині донині офіційні пропозиції нашої влади росіянам, внесені Арахамією та Подоляком 29 березня у Стамбулі, не передбачають відведення росіян навіть на позиції 24 лютого!
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31.08.2022 08:36 Відповісти
А я також не знаю "офіційні пропозиції нашої влади росіянам"!. Де опубліковано?
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31.08.2022 09:22 Відповісти
 
 