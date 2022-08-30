Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур України, - Кулеба
Перемогою України у війні з Росією є повне відновлення її територіальної цілісності, а не повернення на позиції 24 лютого.
Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
"Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Перемога України в цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, у злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій", - сказав очільник МЗС.
Кулеба також вважає, що потім настане третя фаза війни - покаяння російського народу і російського політичної еліти.
"Я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліна перед памʼятником жертвам російської агресії, дуже довго стоятиме на колінах і вибачатиметься за все зло, заподіяне нам. І ось коли це відбудеться – це вже буде остаточна перемога України", - наголосив міністр.
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Дипломатично хіба що підписання кацапами капітуляції
в неё вносить все свидетельства преступлений свидетелями и потерпевшими , нотариально заверенные
Как это понимать- то ли надеется их перевоспитать, то ли просто по жизни лох ?
Наробили на пожиттєву статтю.
А два опецькуватих урода - давання подібним персонажам високих нагород - нівелює цінність нагороди.
Наша задача - победа в войне. И все. Ничего кроме победы не может быть целью. А для победы что лучше: нападать в заранее ожидаемые места, где враг хорошо сконцентрирует оборону, или же уничтожить врага там, где он не ждет? У нас тысяча километров фронта (а если считать все изгибы, то еще выше) с Бульбостаном с нелояльным наполовину населением. Еще полтысячи километров граница в сторону Воронежа из Сум. Это абсолютно неукрепленные места, где можно не просто напасть, но и захватить технику, захватить заложников в обменный фонд и даже мобилизовать местное население в пехоту в разведку, а может и еще лучше. Сейчас кацапы вместо того, чтобы держать половину своих БТГ для защиты этих линий фронта, просто их используют по своему назначению. Пора понять, что в войне уже задействовано 98% единиц техники и больше уже быть не может. Все что есть, уже воюет. Это надо нам расширять зону боевых действий. Тем более, что все вышеуказанные места уже были местом нападения, ладно еще на Калининград напасть, перегнав 20 кораблей в Польшу, там же загрузившись десантом и напасть по морю на него ночью с захватом города и затем всей этой клоаки, потом кацапов бомбить их же кинжалами с мигов.
На рубежи 24,
Хотя, пол Крыма отвоевываем и надо договариваться.
Что Украина возвращает себе ядерное оружие.