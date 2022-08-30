Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур України, - Кулеба

Перемогою України у війні з Росією є повне відновлення її територіальної цілісності, а не повернення на позиції 24 лютого.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Повернення на позиції 24 лютого – це продовження тортур, в яких жила Україна з 2014 по 2022 рік. Перемога України в цій війні – це повне відновлення її територіальної цілісності, де можливо військовим, а де можливо дипломатичним шляхом. Потім настане друга фаза війни – це буде притягнення винних у воєнних злочинах, у злочинах проти людяності, у злочині агресії до відповідальності і виплата компенсацій", - сказав очільник МЗС.

Кулеба також вважає, що потім настане третя фаза війни - покаяння російського народу і російського політичної еліти.

"Я абсолютно продовжую вірити, що настане день, коли якийсь лідер Росії, хто б це не був, приїде в Україну, стане на коліна перед памʼятником жертвам російської агресії, дуже довго стоятиме на колінах і вибачатиметься за все зло, заподіяне нам. І ось коли це відбудеться – це вже буде остаточна перемога України", - наголосив міністр.

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