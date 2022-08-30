Российский беспилотник "Форпост" уничтожен на Херсонщине, - ВК "Південь"

Во вторник вечером над Херсонской областью украинские зенитчики сбили БПЛА российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"30 августа, около 22:00, в небе над Херсонщиной зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", – говорится в сообщении.

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