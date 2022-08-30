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Новости Война
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Российский беспилотник "Форпост" уничтожен на Херсонщине, - ВК "Південь"

форпост

Во вторник вечером над Херсонской областью украинские зенитчики сбили БПЛА российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"30 августа, около 22:00, в небе над Херсонщиной зенитным ракетным подразделением Воздушного командования "Південь" ликвидирован очередной российский беспилотник, предположительно "Форпост", – говорится в сообщении.

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беспилотник (3565) ПВО (2728) Херсонская область (4736)


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нагадує на фото конструктор з 80-х

дякуємо ЗСУ
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30.08.2022 23:53 Ответить
Дорогая израильская штука (которых прилично продали кацапам), который в свою очередь сделан из предшественника mq-1 predator, который Салливан и Берндс зажали нам поставлять, притом что все согласны и нам даже ракеты не нужны, brimstone отлично встанет на них. Так что нам бы даже такой не помешал, пока по-крайней мере перестанут считать политические мотивы и дадут mq-1. Еще специально притягивают за уши секретные технологии, которых после иранских дронов там нет и в помине, один в один как со снятием вычислительных компьютеров с гаубиц, притом вместо них никто механические назад не ставил, лишь бы не поставить слишком много огневой мощи. И поэтому лучше уважительно просить Израиль продать нам эти самые форпосты, восхваляя их технологичность.
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31.08.2022 00:03 Ответить
древняя как говно мамонта штука, в которой от израильского второго "сёрчера" остался только внешний вид. С 16-го года на форпостах уже не было ни одной израильской детали - Германия (двигатель), США, Ирландия, Швейцария, Британия, Корея.... С 17-го года Modellmotoren Weinhold после очередных санкционных ******** от минфина США перестал продавать двигатели росийским "авиамоделистам", и УЗГА пришлось ставить какие-то свои анало-говнеты. Сейчас в основном уже собирается на росийско-китайских комплектующих, потому что половина важных критических комплектующих из которых он состоял была американского и британского производства, и давно стала недостижимой. В форпосте ПО давно расейское. В самом Израиле он снят с вооружения в 2007 году, когда на вооружение поступили первые "хироны". Так что покупать эти БПЛА - теперь удел армий третьего мира.
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31.08.2022 01:10 Ответить
говорят, Иран продал касабам голимые беспилотники.......
https://youtu.be/6BAutqG3Mfk?list=TLPQMzAwODIwMjIK9EWwIkZhjQ&t=391 https://youtu.be/6BAutqG3Mfk&t=391
и вот еще:
https://youtu.be/BGuCTBDAgEg?list=TLPQMzAwODIwMjIK9EWwIkZhjQ https://youtu.be/BGuCTBDAgEg
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30.08.2022 23:58 Ответить
Героям слава !
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30.08.2022 23:58 Ответить
Героям слава !
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31.08.2022 00:23 Ответить
 
 