Російський безпілотник "Форпост" знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"

У вівторок увечері над Херсонською областю українські зенітники збили БПЛА російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування"Південь".

"30 серпня, близько 22.00 години, в небі над Херсонщиною, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", – йдеться в повідомленні.

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