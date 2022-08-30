Російський безпілотник "Форпост" знищено на Херсонщині, - ПК "Південь"
У вівторок увечері над Херсонською областю українські зенітники збили БПЛА російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування"Південь".
"30 серпня, близько 22.00 години, в небі над Херсонщиною, зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" ліквідовано черговий російський безпілотник, імовірно "Форпост", – йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
дякуємо ЗСУ
https://youtu.be/6BAutqG3Mfk?list=TLPQMzAwODIwMjIK9EWwIkZhjQ&t=391 https://youtu.be/6BAutqG3Mfk&t=391
и вот еще:
https://youtu.be/BGuCTBDAgEg?list=TLPQMzAwODIwMjIK9EWwIkZhjQ https://youtu.be/BGuCTBDAgEg