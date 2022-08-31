Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.
"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - сказал он.
Глава МАГАТЭ добавил, что миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. По словам Гросси, организация также намерена установить на станции постоянное представительство.
Кроме того, генеральный директор отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт: "Мы направляемся в зону боевых действий, к оккупированным территориям. Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы имели возможность это обеспечить".
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-Черепаха? Знайшли кому доручити...
-Якщо будете так некомпліментарно про мене, взагалі поверну назад! - черепахи від пирога.
Те МАГАТЕ напевно теж Шредерезовано...
черепаху звірі за бухлом посилали..
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.
<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************Если несколькими словами, то изнасилованная сама виновата... А потом жертва недостойно себя вела под насильником...