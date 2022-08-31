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Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

заес

Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - сказал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. По словам Гросси, организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

Кроме того, генеральный директор отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт: "Мы направляемся в зону боевых действий, к оккупированным территориям. Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы имели возможность это обеспечить".

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МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+7
''Місія вирушила'', зразу перед очима караван верблюдів, пустеля, все так ''чинно плагородно'', довго, нудно, і без цілі та результату
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31.08.2022 07:00
+3
магате = оон, обсе, красньій крєст, ватікан.
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31.08.2022 08:06
+2
Так, аби повештатись
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31.08.2022 07:01
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Не пройшло й півроку …
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31.08.2022 06:57 Ответить
''Місія вирушила'', зразу перед очима караван верблюдів, пустеля, все так ''чинно плагородно'', довго, нудно, і без цілі та результату
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31.08.2022 07:00 Ответить
Так, аби повештатись
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31.08.2022 07:01 Ответить
Чому не повідомляють ,представники яких держав у складі комісії?
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31.08.2022 07:16 Ответить
Місія МАГАТЕ вирушила... Як в анекдоти про черепахи, яка ніби вже відправилася в дорогу з певною місією... -
-Черепаха? Знайшли кому доручити...
-Якщо будете так некомпліментарно про мене, взагалі поверну назад! - черепахи від пирога.
Те МАГАТЕ напевно теж Шредерезовано...
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31.08.2022 07:18 Ответить
угу..в анекдоті було закінчення - а якщо будете триндіти - я ващє нікуди не піду..

черепаху звірі за бухлом посилали..
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31.08.2022 10:09 Ответить
МАГАТЕ тихо захоплено ординцями - грошима і підкупом. Логанізація нафарширована агентами фсб і лобістами ерефії
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31.08.2022 07:38 Ответить
магате = оон, обсе, красньій крєст, ватікан.
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31.08.2022 08:06 Ответить
=євроімпотенти
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31.08.2022 09:26 Ответить
Какова вероятность того, что Місія МАГАТЕ не напише щось таке як "Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.

<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************Если несколькими словами, то изнасилованная сама виновата... А потом жертва недостойно себя вела под насильником...
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31.08.2022 08:30 Ответить
Яких ще "чітких гарантій" вони хочуть від України? З цього місця будь-ласка детальніше!
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31.08.2022 08:33 Ответить
Магате будет там 3 дня. Это время парашка не будет стрелять из Энергодара по Никополю прикрываясь АЭС. Как ктолько Магате уедет-все начнется по-новой. Это как те наблюдатели ОБСЕ в Донбассе-ничего никогда не видели и не слышали
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31.08.2022 10:07 Ответить
 
 