Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Миссия МАГАТЭ отправилась из Киева на Запорожскую АЭС, чтобы осмотреть ситуацию и установить постоянное представительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Мариано Гросси на брифинге в Киеве.

"Мы наконец-то отправляемся после шести месяцев усилий. МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС. Как вы знаете, мы имеем очень важную задачу там – поработать и осмотреть настоящую ситуацию там, помочь стабилизировать ситуацию насколько это возможно", - сказал он.

Глава МАГАТЭ добавил, что миссия планирует провести на станции несколько дней, в том числе пообщаться с персоналом, и доложить по итогам поездки. По словам Гросси, организация также намерена установить на станции постоянное представительство.

Кроме того, генеральный директор отметил, что МАГАТЭ впервые пересекает фронт: "Мы направляемся в зону боевых действий, к оккупированным территориям. Это требует четких гарантий не только от РФ, но и от Украины. Мы имели возможность это обеспечить".

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