Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС
Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві.
"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливе завдання там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", - сказав він.
Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.
Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це потребує чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити".
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-Черепаха? Знайшли кому доручити...
-Якщо будете так некомпліментарно про мене, взагалі поверну назад! - черепахи від пирога.
Те МАГАТЕ напевно теж Шредерезовано...
черепаху звірі за бухлом посилали..
<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.
<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.
<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************Если несколькими словами, то изнасилованная сама виновата... А потом жертва недостойно себя вела под насильником...