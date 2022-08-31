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Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС

заес

Місія МАГАТЕ вирушила з Києва до Запорізької АЕС, аби оглянути ситуацію та встановити постійне представництво.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Маріано Гроссі на брифінгу в Києві.

"Ми нарешті вирушаємо після шести місяців зусиль. МАГАТЕ прямує на Запорізьку АЕС. Як ви знаєте, ми маємо дуже важливе завдання там – попрацювати і оглянути справжню ситуацію там, допомогти стабілізувати ситуацію наскільки це можливо", - сказав він.

Очільник МАГАТЕ додав, що місія планує провести на станції декілька днів, зокрема поспілкуватися з персоналом, і доповісти за підсумками поїздки. За словами Гроссі, організація також має намір встановити на станції постійне представництво.

Крім того, генеральний директор зауважив, що МАГАТЕ вперше перетинає фронт: "Ми прямуємо до зони бойових дій, до окупованих територій. Це потребує чітких гарантій не тільки від РФ, але й від України. Ми мали змогу це забезпечити".

Також читайте: Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ Гроссі, - CNN

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+7
''Місія вирушила'', зразу перед очима караван верблюдів, пустеля, все так ''чинно плагородно'', довго, нудно, і без цілі та результату
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31.08.2022 07:00
+3
магате = оон, обсе, красньій крєст, ватікан.
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31.08.2022 08:06
+2
Так, аби повештатись
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31.08.2022 07:01
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Не пройшло й півроку …
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31.08.2022 06:57 Відповісти
''Місія вирушила'', зразу перед очима караван верблюдів, пустеля, все так ''чинно плагородно'', довго, нудно, і без цілі та результату
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31.08.2022 07:00 Відповісти
Так, аби повештатись
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31.08.2022 07:01 Відповісти
Чому не повідомляють ,представники яких держав у складі комісії?
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31.08.2022 07:16 Відповісти
Місія МАГАТЕ вирушила... Як в анекдоти про черепахи, яка ніби вже відправилася в дорогу з певною місією... -
-Черепаха? Знайшли кому доручити...
-Якщо будете так некомпліментарно про мене, взагалі поверну назад! - черепахи від пирога.
Те МАГАТЕ напевно теж Шредерезовано...
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31.08.2022 07:18 Відповісти
угу..в анекдоті було закінчення - а якщо будете триндіти - я ващє нікуди не піду..

черепаху звірі за бухлом посилали..
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31.08.2022 10:09 Відповісти
МАГАТЕ тихо захоплено ординцями - грошима і підкупом. Логанізація нафарширована агентами фсб і лобістами ерефії
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31.08.2022 07:38 Відповісти
магате = оон, обсе, красньій крєст, ватікан.
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31.08.2022 08:06 Відповісти
=євроімпотенти
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31.08.2022 09:26 Відповісти
Какова вероятность того, что Місія МАГАТЕ не напише щось таке як "Тезисы доклада международной комиссии по расследованию обстоятельств войны на Южном Кавказе в августе 2008 года" ?

<li>Боевые действия начались с масштабной грузинской операции против города Цхинвали и прилегающих территорий в ночь с 7 на 8 августа 2008 года, которой предшествовал массированный артиллерийский обстрел.

<li>Комиссия не может считать достаточно доказанным утверждение Грузии о вторжении значительных российских сил в Южную Осетию до 8 августа. " и так далее "Также следует принять во внимание предшествовавшие обстоятельства: годы провокаций, взаимных обвинений, военного и политического давления и актов насилия как в зоне конфликта, так и вне ее, равно как и нарастание напряженности в последние месяцы и недели перед началом войны.

<li>Нельзя забывать как о давлении великой державы на маленького непокорного соседа, так и о склонности этого маленького соседа реагировать чересчур бурно и действовать в критический момент, не думая о последствиях, хотя это и можно объяснить его страхом потерять существенную часть своей территории в результате ползучей аннексии". ************************************************************************************************************Если несколькими словами, то изнасилованная сама виновата... А потом жертва недостойно себя вела под насильником...
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31.08.2022 08:30 Відповісти
Яких ще "чітких гарантій" вони хочуть від України? З цього місця будь-ласка детальніше!
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31.08.2022 08:33 Відповісти
Магате будет там 3 дня. Это время парашка не будет стрелять из Энергодара по Никополю прикрываясь АЭС. Как ктолько Магате уедет-все начнется по-новой. Это как те наблюдатели ОБСЕ в Донбассе-ничего никогда не видели и не слышали
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31.08.2022 10:07 Відповісти
 
 