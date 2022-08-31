Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами, - ОК "Південь"

Продолжается уничтожение логистических путей противника, пунктов управления вражескими подразделениями, местами скопления сил и средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативное командование "Південь".

Ночью враг несколько раз обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Никопольский район. По результатам попаданий реактивных снарядов в районном центре поврежден колледж национальной металлургической академии, детско-юношеская спортивная школа, Дом культуры, несколько аптек и магазинов, 11 многоквартирных домов. Ранен 1 гражданский", - говорится в сообщении.

Ближе к рассвету враг дважды ударил по Широковской громаде. Под периодическим огнем – населенные пункты Березнеговатской громады. Пострадавших нет.

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Наши ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии. Закреплен огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостами.

"Подтвержденные потери врага составляют 15 рашистов, 3 танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс "Тор", ударно-разведывательный беспилотник "Форпост", 6 единиц авто-бронетехники и 2 склады боеприпасов", - сообщают в Оперативном Командовании.

В Черном море на боевом дежурстве находится 3 вражеских носителя крылатых ракет "Калибр", снаряженные 20 ракетами.

Как отмечает ОК "Південь", угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и на оккупированных территориях, остается крайне высокой. Следует следить и быть осторожными, соблюдать меры безопасности, на сигналы тревог реагировать оперативно и правильно.

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