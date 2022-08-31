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Новости
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Делегация МАГАТЭ прибыла в Запорожье, - СМИ (обновлено). ВИДЕО

магате

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая должна проинспектировать захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС, уже прибыла в Запорожье.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как пишет издание со ссылкой на AFP и Reuters, миссия прибыла в город примерно на 20 автомобилях, в том числе на скорой помощи. Конвой стартовал в Киеве ранним утром по немецкому времени.

"В Запорожье группа экспертов во главе с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси должна оценить ситуацию на Запорожской АЭС и, по словам Гросси, "насколько это возможно стабилизировать ее", - добавляет издание.

Читайте: Россия отказалась делать миссии МАГАТЭ спецпропуска для проезда на оккупированные территории

"Сегодня, 31 августа 2022 около 15:00 миссия Международного агентства по ядерной энергии прибыла в Запорожье", - впоследствии подтвердили в ГП "Энергоатом", опубликовав видео приезда миссии.

На видеокадрах видна колонна автомобилей представителей МАГАТЭ, которая состоит из нескольких машин. Транспортные средства въезжают на территорию помещения, расположенного в Запорожье.

Запорожье (2643) МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (700)


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Топ комментарии
+17
звичайно кожну персону погоджували на московії. Але маємо те, що маємо. Потрібно було нашим дермакам і Боневтікам не здавати південь і не підбиралиб московити нам туди делегації.
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31.08.2022 15:23
+12
Довго запрягали, тепер будуть блукати навколо Запоріжжя - комісія МАГАТЕ, склад якої підібрали в Кремлі?
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31.08.2022 15:22
+12
могли б поїхати через Нікополь, потім би човнами переплили на той берег (бажано на веслах). Там багато чого б цікавого побачили
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31.08.2022 15:25
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же прибула до Запоріжжя.... chi Запорізьку АЕС ?
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31.08.2022 15:17 Ответить
без Тома Круза - ніяк..треба викликати..
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31.08.2022 15:20 Ответить
теперь дадут 1.5 баксов взятки за проезд террористам))
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31.08.2022 15:23 Ответить
футбольная команда
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31.08.2022 15:21 Ответить
Довго запрягали, тепер будуть блукати навколо Запоріжжя - комісія МАГАТЕ, склад якої підібрали в Кремлі?
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31.08.2022 15:22 Ответить
звичайно кожну персону погоджували на московії. Але маємо те, що маємо. Потрібно було нашим дермакам і Боневтікам не здавати південь і не підбиралиб московити нам туди делегації.
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31.08.2022 15:23 Ответить
та вони й не здавали..вони продали..Іуди..
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31.08.2022 15:46 Ответить
на встречу с воровкой с силиконовой губой и буратиной эти куртевым уахъахахахха
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31.08.2022 15:22 Ответить
О чем ты?
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31.08.2022 21:27 Ответить
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - пишет Reuters

https://t.me/hyevuy_dnepr/35028
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31.08.2022 15:22 Ответить
могли б поїхати через Нікополь, потім би човнами переплили на той берег (бажано на веслах). Там багато чого б цікавого побачили
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31.08.2022 15:25 Ответить
А може статися й таке . Човном допливуть до Енергодару зійдуть на берег а далі їх не пустять. Скажуть дивіться з далеку а то викриєте військову таємницю
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01.09.2022 02:19 Ответить
"Неудержимые 5". На екранах Енергодара з 1 вересня.
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31.08.2022 15:25 Ответить
Мальчики в трико.
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31.08.2022 15:35 Ответить
В чем новость? Запорожье ето даже не Енергодар и не ЗАЕС
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31.08.2022 15:37 Ответить
......таке собі воно "потєшне військо" спЄцназ) ядерної цивілізації, ********** міжнародні блдські, дороговалютні, імпотентні організації жирних кротів
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31.08.2022 15:44 Ответить
можна органзовувати тоталізатор - запустять чи ні..зайдуть - чи ні
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31.08.2022 15:49 Ответить
так отож Mission: Impossible

придумають щось, щоб нас звинуватити
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31.08.2022 15:54 Ответить
Через Васильевку поедут
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31.08.2022 15:56 Ответить
у Запоріжжі ім потрібно дуже стежити за своіми гаманцямі та кішенями коли іх зустріне місцева влада
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31.08.2022 16:49 Ответить
Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-62732627?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=630f2253b93e504e258c62d9%26%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20-%20%D1%85%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%96%262022-08-31T08%3A56%3A51.697Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:f57f8be5-e2e8-46aa-8684-a2d1817f206f&pinned_post_asset_id=630f2253b93e504e258c62d9&pinned_post_type=share спецперепустки - хай стоять у черзі.
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31.08.2022 17:19 Ответить
Раньше на тойотах было написано ОБСЕ. И говорили инспекторы с плохо скрываемым московским акцентом четкая и акая!!!
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31.08.2022 17:44 Ответить
 
 