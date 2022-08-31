Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (оновлено). ВІДЕО

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має проінспектувати захоплену російськими військами Запорізьку АЕС, вже прибула до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як пише видання з посиланням на AFP і Reuters, місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.

"У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її", - додає видання.

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"Сьогодні, 31 серпня 2022 року близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - згодом підтвердили в ДП "Енергоатом", опублікувавши відео приїзду місії.

На відеокадрах видно колону автомобілів представників МАГАТЕ, яка складається є декількох машин. Транспортні засоби заїжджають на територію приміщення, розташованого в Запоріжжі.

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