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Новини
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Делегація МАГАТЕ прибула до Запоріжжя (оновлено). ВІДЕО

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), яка має проінспектувати захоплену російськими військами Запорізьку АЕС, вже прибула до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Як пише видання з посиланням на AFP і Reuters, місія прибула до міста приблизно на 20 автомобілях, у тому числі на машині швидкої допомоги. Конвой стартував у Києві рано-вранці за німецьким часом.

"У Запоріжжі група експертів на чолі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі має оцінити ситуацію на Запорізькій АЕС і, за словами Гроссі, "наскільки це можливо, стабілізувати її", - додає видання.

Також читайте: Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ спецперепустки для проїзду на окуповані території

"Сьогодні, 31 серпня 2022 року близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя", - згодом підтвердили в ДП "Енергоатом", опублікувавши відео приїзду місії.

На відеокадрах видно колону автомобілів представників МАГАТЕ, яка складається є декількох машин. Транспортні засоби заїжджають на територію приміщення, розташованого в Запоріжжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є надія, що ЗАЕС повернеться під контроль "Енергоатома" та МАГАТЕ, а окупанти виведуть озброєні підрозділи з її території, - ОВА

Автор: 

Запоріжжя (2255) МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+17
звичайно кожну персону погоджували на московії. Але маємо те, що маємо. Потрібно було нашим дермакам і Боневтікам не здавати південь і не підбиралиб московити нам туди делегації.
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31.08.2022 15:23
+12
Довго запрягали, тепер будуть блукати навколо Запоріжжя - комісія МАГАТЕ, склад якої підібрали в Кремлі?
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31.08.2022 15:22
+12
могли б поїхати через Нікополь, потім би човнами переплили на той берег (бажано на веслах). Там багато чого б цікавого побачили
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31.08.2022 15:25
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же прибула до Запоріжжя.... chi Запорізьку АЕС ?
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31.08.2022 15:17 Відповісти
без Тома Круза - ніяк..треба викликати..
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31.08.2022 15:20 Відповісти
теперь дадут 1.5 баксов взятки за проезд террористам))
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31.08.2022 15:23 Відповісти
футбольная команда
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31.08.2022 15:21 Відповісти
Довго запрягали, тепер будуть блукати навколо Запоріжжя - комісія МАГАТЕ, склад якої підібрали в Кремлі?
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31.08.2022 15:22 Відповісти
звичайно кожну персону погоджували на московії. Але маємо те, що маємо. Потрібно було нашим дермакам і Боневтікам не здавати південь і не підбиралиб московити нам туди делегації.
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31.08.2022 15:23 Відповісти
та вони й не здавали..вони продали..Іуди..
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31.08.2022 15:46 Відповісти
на встречу с воровкой с силиконовой губой и буратиной эти куртевым уахъахахахха
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31.08.2022 15:22 Відповісти
О чем ты?
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31.08.2022 21:27 Відповісти
Миссия МАГАТЭ прибыла в Запорожье - пишет Reuters

https://t.me/hyevuy_dnepr/35028
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31.08.2022 15:22 Відповісти
могли б поїхати через Нікополь, потім би човнами переплили на той берег (бажано на веслах). Там багато чого б цікавого побачили
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31.08.2022 15:25 Відповісти
А може статися й таке . Човном допливуть до Енергодару зійдуть на берег а далі їх не пустять. Скажуть дивіться з далеку а то викриєте військову таємницю
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01.09.2022 02:19 Відповісти
"Неудержимые 5". На екранах Енергодара з 1 вересня.
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31.08.2022 15:25 Відповісти
Мальчики в трико.
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31.08.2022 15:35 Відповісти
В чем новость? Запорожье ето даже не Енергодар и не ЗАЕС
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31.08.2022 15:37 Відповісти
......таке собі воно "потєшне військо" спЄцназ) ядерної цивілізації, ********** міжнародні блдські, дороговалютні, імпотентні організації жирних кротів
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31.08.2022 15:44 Відповісти
можна органзовувати тоталізатор - запустять чи ні..зайдуть - чи ні
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31.08.2022 15:49 Відповісти
так отож Mission: Impossible

придумають щось, щоб нас звинуватити
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31.08.2022 15:54 Відповісти
Через Васильевку поедут
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31.08.2022 15:56 Відповісти
у Запоріжжі ім потрібно дуже стежити за своіми гаманцямі та кішенями коли іх зустріне місцева влада
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31.08.2022 16:49 Відповісти
Росія відмовилась робити місії МАГАТЕ https://www.bbc.com/ukrainian/live/news-62732627?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=630f2253b93e504e258c62d9%26%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%9C%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%20-%20%D1%85%D0%B0%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%82%D1%8C%20%D1%83%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B7%D1%96%262022-08-31T08%3A56%3A51.697Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:f57f8be5-e2e8-46aa-8684-a2d1817f206f&pinned_post_asset_id=630f2253b93e504e258c62d9&pinned_post_type=share спецперепустки - хай стоять у черзі.
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31.08.2022 17:19 Відповісти
Раньше на тойотах было написано ОБСЕ. И говорили инспекторы с плохо скрываемым московским акцентом четкая и акая!!!
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31.08.2022 17:44 Відповісти
 
 