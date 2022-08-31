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Новости Война
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17-летний парень на Днепропетровщине погиб из-за детонации кассетного боеприпаса, - ОВА

снаряд,касетний

Граждан призывают не приближаться к взрывчатке, остающейся после обстрелов российскими оккупантами.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"В Синельниковском районе погиб 17-летний парень. Он коснулся кассетного боеприпаса. Тот сдетонировал… Это уже восьмая смерть в области из-за таких боеприпасов.

Просил и еще раз прошу! Пожалуйста, не приближайтесь к взрывчатке после вражеских обстрелов. Не ходите в лесные полосы и другие места, где могут быть остатки кассетных снарядов.

Наткнулись на подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции. Кассетные боеприпасы коварны. Они опасны еще некоторое время после "прилетов", - подчеркнул глава обладминистрации.

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Автор: 

подростки (431) Резниченко Валентин (475) Днепропетровская область (3827)


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31.08.2022 18:01 Ответить
 
 