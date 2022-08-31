17-річний хлопець на Дніпропетровщині загинув через детонацію касетного боєприпаса, - ОВА
Громадян закликають не наближатись до вибухівки, яка залишається після обстрілів російськими окупантами.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.
"У Синельниківському районі загинув 17-річний хлопець. Він торкнувся касетного боєприпасу. Той здетонував… Це вже восьма смерть в області через такі боєприпаси.
Просив і ще раз прошу! Будь ласка, не наближайтеся до вибухівки, що лишається після ворожих обстрілів. Не ходіть у лісосмуги та інші місця, де можуть бути залишки касетних снарядів.
Натрапили на підозрілий предмет - телефонуйте рятувальникам або поліції. Касетні боєприпаси підступні. Вони небезпечні ще якийсь час після "прильотів", - наголосив глава обладміністрації.
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показати весь коментар31.08.2022 18:01 Відповісти Мені подобається 3
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