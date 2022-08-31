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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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В оккупированном Крыму захватчики запретили пиротехнику и использование дронов

крим

Во временно оккупированном Крыму так называемые "власти" запретили гражданским применять пиротехнические средства и беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По словам марионетки Кремля Аксенова, в "указ" "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения.

Читайте также: Во время военного положения в Киеве запрещена продажа и запуск фейерверков, а также передвижение автомобилей без глушителя, - Кличко

Автор: 

Крым (26360) пиротехника (41) дроны (3831)


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Топ комментарии
+10
А нам кацапські закони не указ. Миколо, заряджай!
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31.08.2022 18:36
+6
А шо случилось?
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31.08.2022 18:32
+4
Тю, наче допоможе чимось....
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31.08.2022 18:29
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Тю, наче допоможе чимось....
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31.08.2022 18:29 Ответить
І ЗСУ такі: - "Ну блііін... "
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31.08.2022 18:29 Ответить
А шо случилось?
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31.08.2022 18:32 Ответить
по ночах їх мучають якісь Хімери та Бавовнятко
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31.08.2022 19:02 Ответить
‼️ Повідомлення ГУР
Мешканцям Криму!

❗️ Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном. Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування, а саме:

- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні! 🇺🇦

☎️ Контактний номер:
+380969455341
🔵 Signal
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31.08.2022 19:20 Ответить
Магнітниє бурі...
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31.08.2022 22:41 Ответить
А нам кацапські закони не указ. Миколо, заряджай!
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31.08.2022 18:36 Ответить
Шо падлюки, підгоряє вже? А це ж тільки початок, далі буде. Слава ЗСУ!
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31.08.2022 18:50 Ответить
"что не запрещено, то разрешено". бросать "бандера смузи" или подрывать в полёте брошенные в парашников туристические газовые балончики законом не запрещено. а фейрверка и шума от взорванного таким образом даже мелкого газового балончика для заправки зажигалок, достаточно чтобы даже медведев-единорос в тайге заболел своей классической болезнью ))) по любому - такие баллончики не могут быть запрещены быть в наличии, а запал к ним сделать - это дело малое. тоже всё под рукой из ширпотреба ))).
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31.08.2022 18:51 Ответить
А громко пукать еще не запретили? Недоработочка...
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31.08.2022 18:54 Ответить
от тварі *****
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31.08.2022 19:08 Ответить
А ЗСУ не заборонили, тому будуть і дрони, і феєрверки))
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31.08.2022 19:14 Ответить
Так они и уследят, кто бросил из машины петарду.
Хорошего им настроения.
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31.08.2022 21:07 Ответить
 
 