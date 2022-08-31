В оккупированном Крыму захватчики запретили пиротехнику и использование дронов
Во временно оккупированном Крыму так называемые "власти" запретили гражданским применять пиротехнические средства и беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
По словам марионетки Кремля Аксенова, в "указ" "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения.
Топ комментарии
+10 CrossFirenko
показать весь комментарий31.08.2022 18:36
+6 Garry Grant
показать весь комментарий31.08.2022 18:32
+4 vadyan
показать весь комментарий31.08.2022 18:29
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мешканцям Криму!
❗️ Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном. Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування, а саме:
- точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні! 🇺🇦
☎️ Контактний номер:
+380969455341
🔵 Signal
Хорошего им настроения.