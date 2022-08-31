В оккупированном Крыму захватчики запретили пиротехнику и использование дронов

Во временно оккупированном Крыму так называемые "власти" запретили гражданским применять пиротехнические средства и беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

По словам марионетки Кремля Аксенова, в "указ" "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым", внесены соответствующие изменения.

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