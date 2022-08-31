В окупованому Криму загарбники заборонили піротехніку та використання дронів

В тимчасово окупованому Криму так звана "влада" заборонила цивільним застосовувати піротехнічні засоби й безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

За словами маріонетки Кремля Аксьонова, до "указу" "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим", внесено відповідні зміни.

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