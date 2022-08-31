В окупованому Криму загарбники заборонили піротехніку та використання дронів
В тимчасово окупованому Криму так звана "влада" заборонила цивільним застосовувати піротехнічні засоби й безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
За словами маріонетки Кремля Аксьонова, до "указу" "Про загрозу надзвичайній ситуації, що виникла на території Республіки Крим", внесено відповідні зміни.
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❗️ Український півострів відомий своїм осіннім бархатним сезоном. Тому просимо всіх жителів терміново повідомити нам "найпопулярніші" місця для відвідування, а саме:
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- місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв'язування з координатами),
- місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
- точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв'язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці),
- осіб, які "співчувають" окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
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Слава Україні! 🇺🇦
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