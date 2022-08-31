Украинская армия использует тактику "тысячи порезов", - ОП

Украина применяет в боях тактику "тысячи порезов" и не может использовать "классический советский тип войны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны. Это Россия ведет классический советский тип войны, когда собрали несколько тысяч и пошли, чтобы забрать полкилометра территории", - сказал он в среду в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что такой тип войны вести с украинской стороны – нонсенс. Мы активно задействуем HIMARS и системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение. Количество реактивных управляемых снарядов у нас увеличивается", - отметил он.

Подоляк уточнил, что ВСУ "интенсивно разрушает складскую инфраструктуру – склады 1, 2 и 3 уровней, топливные базы, оперативно-тактические штабы. Таким образом, мы обескровливаем военные группировки России и потихоньку оттесняем их со своей территории".

Читайте также: "Мы не были готовы взрывать мосты 24 февраля. Мы думали, что с той стороны люди будут бережно относиться к домам и мостам" - советник главы ОП Подоляк

При этом он отметил, что активность армии проявляется по всему фронту. "Сегодня и на Мелитопольском направлении, и на Харьковском, и, особенно, на Донецко-Луганском. Мы делаем тактику "тысячи порезов". Они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня", - сказал советник главы Офиса президента.