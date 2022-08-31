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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украинская армия использует тактику "тысячи порезов", - ОП

зсу,спг

Украина применяет в боях тактику "тысячи порезов" и не может использовать "классический советский тип войны".

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны. Это Россия ведет классический советский тип войны, когда собрали несколько тысяч и пошли, чтобы забрать полкилометра территории", - сказал он в среду в эфире телемарафона.

"Мы понимаем, что такой тип войны вести с украинской стороны – нонсенс. Мы активно задействуем HIMARS и системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение. Количество реактивных управляемых снарядов у нас увеличивается", - отметил он.

Подоляк уточнил, что ВСУ "интенсивно разрушает складскую инфраструктуру – склады 1, 2 и 3 уровней, топливные базы, оперативно-тактические штабы. Таким образом, мы обескровливаем военные группировки России и потихоньку оттесняем их со своей территории".

Читайте также: "Мы не были готовы взрывать мосты 24 февраля. Мы думали, что с той стороны люди будут бережно относиться к домам и мостам" - советник главы ОП Подоляк

При этом он отметил, что активность армии проявляется по всему фронту. "Сегодня и на Мелитопольском направлении, и на Харьковском, и, особенно, на Донецко-Луганском. Мы делаем тактику "тысячи порезов". Они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня", - сказал советник главы Офиса президента.

Автор: 

ВСУ (6531) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+70
Тільки вчора попросили ОПу прикрити своє піддувало і ось виліз Подляк з коментарями.
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31.08.2022 20:25
+39
это ещё нет дна - вечернего гундосика...!
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31.08.2022 20:29
+36
І навіщо про це кричати на цілий світ?
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31.08.2022 20:23
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І навіщо про це кричати на цілий світ?
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31.08.2022 20:23 Ответить
Тому що, вся ОПа зрадники і вороги України. Це Піздоляк таким чином вєсточку своїм у Московію кидає.
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31.08.2022 22:03 Ответить
Тільки вчора попросили ОПу прикрити своє піддувало і ось виліз Подляк з коментарями.
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31.08.2022 20:25 Ответить
это ещё нет дна - вечернего гундосика...!
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31.08.2022 20:29 Ответить
а я до Гундосика вже звик, під нього добре робити щось по дому - він як фон щось бубнить там і не відволікає від справи.
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31.08.2022 20:34 Ответить
Мене він своїм гундосним белькотінням ще й як відволікає , -
блювати хочеться
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31.08.2022 21:22 Ответить
А цій Падаляці шо по пенькам скакати шо опуси-висери клепати. Профффесійна людина зможе себе де хоч проявити головне щоб місце було тепленьке і статки зростали.
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31.08.2022 20:36 Ответить
До слова, он Обдристович набайкував на полковника дивись і тут шось вколупиться, а медалька яка небудь хоча б ІІІ ступеня до наступного державного свята точно гарантована.
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31.08.2022 20:45 Ответить
Военспец? Стратег? Офисный планктон!
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31.08.2022 20:27 Ответить
Чому? Тому що ця інформація лише додає паніки ворогу. ******* війна має дуже багато вимірів.
Теза про те що Україна не має ні можливості ні навіть бажання завалювати трупами кулеметні точки як це робив виродок жуков - це не новина.
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31.08.2022 20:28 Ответить
Открыл эту новость ,прочёл и почему то подумал ,что порезы начали с Азова(((((
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31.08.2022 20:28 Ответить
чудово. тільки народ від цього стікає кровю.
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31.08.2022 20:29 Ответить
Нам американці про це ще раніше розказали.
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31.08.2022 20:30 Ответить
Тільки сказали менше ***********, знову виліз "великий військовий експерт та стратег". Воно хоч в армії служило ?
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31.08.2022 20:30 Ответить
З Бубочкою служило, нині Бонапарт Боневтік. Він може все розповісти, де коли і з ким служив в кущах за хатою мами Рімми.
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31.08.2022 20:41 Ответить
Маячня "палковніка" абдрістовіча. Він це вже роки зо три чеше.
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31.08.2022 20:31 Ответить
Абдристовіч ничого сам не придумав, в нього своїх думок взагалі практично немає, а ті щоє - то херня для домохозяєк.
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31.08.2022 20:36 Ответить
Краще б подумав про пару ударів по чайнику від Кличка, аніж фантазувати про "порізи".В рашистський полон здали 2500 тисячі захисниківУкраїни . В них порізів, від рашистських катів, набагато більше,як тисяча.
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31.08.2022 20:31 Ответить
Хіба в "битность" Кличко не пускав когось з оп на зустріч з меркельшмідт ?
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31.08.2022 21:02 Ответить
Ракеты не умеют брать города

Без классического наступления не обойтись
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31.08.2022 20:32 Ответить
Порезы должны быть по артериям.
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31.08.2022 20:33 Ответить
Більш того, тактика "тисячі порізів" це саме тактика високотехнологічної та сильної армії. Так саме ведуть війну USA - вони планомірно знешкоджують геть усі ресурси, шляхи постачання та техніку, після чого морпіхи зачищають піхоту, у якої на озброєнні залишились каміння та кірпічі.
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31.08.2022 20:34 Ответить
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31.08.2022 20:35 Ответить
Чому гундоси і "патріоти" всім заборонили щось коментувати, а самі вилізли і щось розповідають про тактику військових. Ви хоч розумієте про що йде мова? В ОПі звібралися одні уклоністи і не стане відома їм інформація, відома і ворогу? Хід контрнаступу мають коментувати військові, а не риги в військових футболках, які перед цим служили януковичу і знищували Майдан на угоду московії. Як там "квартал" весь заховався у Польщі? Коли все вони будуть комаентувати?
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31.08.2022 20:36 Ответить
Коли вже вони будуть не коментувати, а відповідати за базар?
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31.08.2022 21:44 Ответить
ну, так нарід 73% вирішив щоб вони тільки коментували і всіх обдирали, навіть під час війни. А нарід в нас вумний-превумний, наголосовавши скитається по всьому світі, ховається по підвалах разом з котами і щурами, зато зробили всіх разом. А якби подумали своїми безтолковками у 2019 році і і скоріше за все не було б такого вторгенення, яке відбулося 24.02.2022 року, бо Порошенко зі своєю командою точно зробили б ракети і САУ Богдана і сотнями тисяч снарядів.
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31.08.2022 21:51 Ответить
Херали, Подоляк закінчив військову академію Вест Поінт.
Допомагає Залужному у плануванні "тисячі порізів".
Бува, зберуться - Арахамія, Подоляк, Ермак і Арестович і давай планувати де в кого на сраці робити які порізи.
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31.08.2022 20:37 Ответить
Подоляк веде запеклий бій за ті 600-800-1000 мільярдів $ репарацій. Так саме як і Арахамія, Ермак і Арестович. Це просто настількі велика сумма, що заради спроби розпілу вони можуть навіть життям ризикнути.
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31.08.2022 20:43 Ответить
Яким життям? Я можу вас запевнити шо ці вояки ні за які гроші на передову в атаку не підуть.
Вони пилятимуть гроші в тилу.
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31.08.2022 20:50 Ответить
Яким? Особистим, сейф або діван з грошима будуть своїм тілом захищати, там навіть самки подтягнуться. Навіть 25% від триліона це 250 мільярдів $ це *********, такий шан випадає лише раз на життя і навіть лише "ізбранним".
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31.08.2022 21:40 Ответить
Юный пионэр Заподляк вылез в конце февраля, когда старший товаришч Ермак куда-то исчез (то-ли от вил прятался, то-ли в Москву ездил).
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31.08.2022 20:39 Ответить
.....пусть думают, что мы будем наступать везде.... . Есть нюансик. А кацапы никогда не думают---вообще. И тем не менее в этом их сила.
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31.08.2022 20:49 Ответить
цей дурень об Китай вдарився..там існував такий спосіб страти..8-150 порізів - гуманний варіант, 1000 - 3000 порізів - для казкових довбнів...
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31.08.2022 20:52 Ответить
Скоріше, це ОП до України, використовує тактику "тисяч порізів"...
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31.08.2022 20:54 Ответить
Как объяснить отсутствие эффективного контрнаступления? Выпусти Подоляка, который расскажет, что "мы используем тактику комариных укусов". А если повысить Арестовича до генерала, он вообще расскажет, что российские войска изводятся исключительно его собственными высказываниями. Как у Монти Пайтона - шутка, от которой на передовой дохли все, кто ее прочел.
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31.08.2022 20:55 Ответить
этому говоруну тоже присвоят звание полковника как абдристовичу? или он еще не украл гранатомет чтоб идти в лобовую атаку на танк.
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31.08.2022 20:55 Ответить
Тихо, тихо повзи
Равлику, схилом Фудзі
Вгору, до самих висот!
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31.08.2022 20:57 Ответить
до опозиції та просто нефанів Найвеличнівшивого запопадлива ОПа також використовує тактику "тисячі порізів"
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31.08.2022 21:00 Ответить
Лі́нчі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. 凌迟, «смерть від тисячі порізів») - особливо болісний спосіб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертної кари шляхом відрізання від тіла жертви невеликих фрагментів протягом тривалого періоду часу...
звучить правильно
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31.08.2022 21:00 Ответить
А шо, Подоляк в цьому розумiеться? Вiн ще не полковнику? А мiркуе чисто, як генерал.
Й дiйсно, активнiсть виявляеться на всiх фронтах ОП. Кожен з помiчникiв про щось знае i токмаче,
як розумiе. Усi ж военнi експерти.
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31.08.2022 21:08 Ответить
А хто автор цієї тактики,тисяча порізів,ніколи не чув нічого подібного?
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31.08.2022 21:09 Ответить
Вивчай Индо-Пакистанські війни: https://ru.upwiki.one/wiki/Bleed_India_with_a_Thousand_Cuts Обескровить Индию тысячей порезов это https://ru.upwiki.one/wiki/Military_doctrine военная доктрина за которым следует https://ru.upwiki.one/wiki/Pakistan_military Пакистанские военные против https://ru.upwiki.one/wiki/India Индии
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01.09.2022 13:17 Ответить
Дуже цінна новина для диванних експьордів.... і почалося, один другого розумніший, коли спідниця поруч і є під що заховатися.
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31.08.2022 21:12 Ответить
Йому ше полковника не дали?
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31.08.2022 21:13 Ответить
Армія використовує тактику тисячі порізів до ворогів, а от ОП використовує тактику тисячі укусів до патріотів України!
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31.08.2022 21:17 Ответить
Так ось що закупила кацапня в Ірану .!! ..🤣🤣🤣
Іранський бпла - камікадзе , вибухнув на землі , не долетівши до неї . !! Чудеса та й годі .
https://t.me/AFUStratCom/5775
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31.08.2022 21:19 Ответить
ну ясно. аналогічну тактику, все зелене кодло, від мілких до крупних, протестило й використовує по відношенні до фінансової та гуманітарної допомоги. добре себе показала. а тепер готуються й всією оп-ою примінити її й для давно очікуваного "плану маршалла".
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31.08.2022 21:19 Ответить
Я вже тисячу раз набухався, доки чекав якоїсь тактики!

-У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
-Да у меня была какая то тактика и я ее придерживался.
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31.08.2022 21:19 Ответить
Taktika vojenix xorosaja.Teper kacapam Chersnone i vokrug nego zdiot ad.Snabzenije netu,PVo takze uze tam nevidno.Himars dalse budet unictozat kto priblizitsia k mostam,skladi,skoplenija texniki.Skoro i Bayraktari bez bojazni pojdut v ataki,drugije droni,Kacapaskaja armija ta sto vokrug Chersona zdiot razgrom
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31.08.2022 21:46 Ответить
А 73% подобаються брехуни,лохи, шахраї, зрадникі. базіки, пройдисвіти.
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31.08.2022 22:10 Ответить
Цей термін Подоляк "позичив" у американських військових експертів. Зараз іде "кровопускание".
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31.08.2022 22:31 Ответить
(ж)ОПа Лохабонэвтик в очередной раз сливает врагу информацию. В ОТСАВКУ, гниды!!!
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31.08.2022 22:38 Ответить
"тисяча порізів"- це розуміти як "відмова від справжніх боїв"? Виходить,так....
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31.08.2022 23:11 Ответить
ну падалюка не только механизатор широкого профиля, он еще и дояр, и осеменитель, и овощевод, и стратег, и тактик, и просто щеневтик... но готовится...
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01.09.2022 05:48 Ответить
...агресивней надо,миллион порезов быдлонасекомышам болот мацковии,затаился добавил, отошел и выжег квадрат..
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01.09.2022 08:12 Ответить
 
 