Украинская армия использует тактику "тысячи порезов", - ОП
Украина применяет в боях тактику "тысячи порезов" и не может использовать "классический советский тип войны".
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны. Это Россия ведет классический советский тип войны, когда собрали несколько тысяч и пошли, чтобы забрать полкилометра территории", - сказал он в среду в эфире телемарафона.
"Мы понимаем, что такой тип войны вести с украинской стороны – нонсенс. Мы активно задействуем HIMARS и системы MLRS для того, чтобы разрушать тыловое обеспечение. Количество реактивных управляемых снарядов у нас увеличивается", - отметил он.
Подоляк уточнил, что ВСУ "интенсивно разрушает складскую инфраструктуру – склады 1, 2 и 3 уровней, топливные базы, оперативно-тактические штабы. Таким образом, мы обескровливаем военные группировки России и потихоньку оттесняем их со своей территории".
При этом он отметил, что активность армии проявляется по всему фронту. "Сегодня и на Мелитопольском направлении, и на Харьковском, и, особенно, на Донецко-Луганском. Мы делаем тактику "тысячи порезов". Они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта. Пусть думают, где Украина будет атаковать именно сегодня", - сказал советник главы Офиса президента.
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блювати хочеться
Теза про те що Україна не має ні можливості ні навіть бажання завалювати трупами кулеметні точки як це робив виродок жуков - це не новина.
Без классического наступления не обойтись
Допомагає Залужному у плануванні "тисячі порізів".
Бува, зберуться - Арахамія, Подоляк, Ермак і Арестович і давай планувати де в кого на сраці робити які порізи.
Вони пилятимуть гроші в тилу.
Равлику, схилом Фудзі
Вгору, до самих висот!
звучить правильно
Й дiйсно, активнiсть виявляеться на всiх фронтах ОП. Кожен з помiчникiв про щось знае i токмаче,
як розумiе. Усi ж военнi експерти.
Іранський бпла - камікадзе , вибухнув на землі , не долетівши до неї . !! Чудеса та й годі .
https://t.me/AFUStratCom/5775
-У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
-Да у меня была какая то тактика и я ее придерживался.