Українська армія використовує тактику "тисячі порізів", - ОП

Україна застосовує у боях тактику "тисячі порізів" і не може використовувати "класичний радянський тип війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Контрнаступ в українському розумінні - це трохи інший тип війни. Це Росія веде класичний радянський тип війни, коли зібрали кілька тисяч і пішли, щоб забрати півкілометра території", - сказав він у середу в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що такий тип війни вести з української сторони – нонсенс. Ми активно залучаємо HIMARS та системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Кількість реактивних керованих снарядів у нас збільшується", - зазначив він.

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Подоляк уточнив, що ЗСУ "інтенсивно руйнують складську інфраструктуру – склади 1, 2 та 3 рівнів, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. Таким чином, ми знекровлюємо військові угруповання Росії та потихеньку відтісняємо їх зі своєї території".

При цьому він зазначив, що активність армії виявляється на всьому фронті. "Сьогодні і на Мелітопольському напрямку, і на Харківському, і, особливо, на Донецько-Луганському. Ми робимо тактику "тисячі порізів". Вони повинні панічно пересувати свої резерви на всій лінії фронту. Нехай думають, де Україна атакуватиме саме сьогодні", – сказав радник глави Офісу президента.

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