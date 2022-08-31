УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4724 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
32 240 70

Українська армія використовує тактику "тисячі порізів", - ОП

зсу,спг

Україна застосовує у боях тактику "тисячі порізів" і не може використовувати "класичний радянський тип війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Контрнаступ в українському розумінні - це трохи інший тип війни. Це Росія веде класичний радянський тип війни, коли зібрали кілька тисяч і пішли, щоб забрати півкілометра території", - сказав він у середу в ефірі телемарафону.

"Ми розуміємо, що такий тип війни вести з української сторони – нонсенс. Ми активно залучаємо HIMARS та системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Кількість реактивних керованих снарядів у нас збільшується", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ влучили у базування РФ в трьох населених пунктах Херсонщини, ліквідовано 65 окупантів, - ОК "Південь"

Подоляк уточнив, що ЗСУ "інтенсивно руйнують складську інфраструктуру – склади 1, 2 та 3 рівнів, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. Таким чином, ми знекровлюємо військові угруповання Росії та потихеньку відтісняємо їх зі своєї території".

При цьому він зазначив, що активність армії виявляється на всьому фронті. "Сьогодні і на Мелітопольському напрямку, і на Харківському, і, особливо, на Донецько-Луганському. Ми робимо тактику "тисячі порізів". Вони повинні панічно пересувати свої резерви на всій лінії фронту. Нехай думають, де Україна атакуватиме саме сьогодні", – сказав радник глави Офісу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЗСУ прокоментували заяву РФ про те, що "контрнаступ з тріском провалився": В росіян так сильно тріщало, що вони не почули справжнього стану справ

Автор: 

ЗСУ (7483) Подоляк Михайло (305)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+70
Тільки вчора попросили ОПу прикрити своє піддувало і ось виліз Подляк з коментарями.
показати весь коментар
31.08.2022 20:25
+39
это ещё нет дна - вечернего гундосика...!
показати весь коментар
31.08.2022 20:29
+36
І навіщо про це кричати на цілий світ?
показати весь коментар
31.08.2022 20:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І навіщо про це кричати на цілий світ?
показати весь коментар
31.08.2022 20:23 Відповісти
Тому що, вся ОПа зрадники і вороги України. Це Піздоляк таким чином вєсточку своїм у Московію кидає.
показати весь коментар
31.08.2022 22:03 Відповісти
Тільки вчора попросили ОПу прикрити своє піддувало і ось виліз Подляк з коментарями.
показати весь коментар
31.08.2022 20:25 Відповісти
это ещё нет дна - вечернего гундосика...!
показати весь коментар
31.08.2022 20:29 Відповісти
а я до Гундосика вже звик, під нього добре робити щось по дому - він як фон щось бубнить там і не відволікає від справи.
показати весь коментар
31.08.2022 20:34 Відповісти
Мене він своїм гундосним белькотінням ще й як відволікає , -
блювати хочеться
показати весь коментар
31.08.2022 21:22 Відповісти
А цій Падаляці шо по пенькам скакати шо опуси-висери клепати. Профффесійна людина зможе себе де хоч проявити головне щоб місце було тепленьке і статки зростали.
показати весь коментар
31.08.2022 20:36 Відповісти
До слова, он Обдристович набайкував на полковника дивись і тут шось вколупиться, а медалька яка небудь хоча б ІІІ ступеня до наступного державного свята точно гарантована.
показати весь коментар
31.08.2022 20:45 Відповісти
Военспец? Стратег? Офисный планктон!
показати весь коментар
31.08.2022 20:27 Відповісти
Чому? Тому що ця інформація лише додає паніки ворогу. ******* війна має дуже багато вимірів.
Теза про те що Україна не має ні можливості ні навіть бажання завалювати трупами кулеметні точки як це робив виродок жуков - це не новина.
показати весь коментар
31.08.2022 20:28 Відповісти
Открыл эту новость ,прочёл и почему то подумал ,что порезы начали с Азова(((((
показати весь коментар
31.08.2022 20:28 Відповісти
чудово. тільки народ від цього стікає кровю.
показати весь коментар
31.08.2022 20:29 Відповісти
Нам американці про це ще раніше розказали.
показати весь коментар
31.08.2022 20:30 Відповісти
Тільки сказали менше ***********, знову виліз "великий військовий експерт та стратег". Воно хоч в армії служило ?
показати весь коментар
31.08.2022 20:30 Відповісти
З Бубочкою служило, нині Бонапарт Боневтік. Він може все розповісти, де коли і з ким служив в кущах за хатою мами Рімми.
показати весь коментар
31.08.2022 20:41 Відповісти
Маячня "палковніка" абдрістовіча. Він це вже роки зо три чеше.
показати весь коментар
31.08.2022 20:31 Відповісти
Абдристовіч ничого сам не придумав, в нього своїх думок взагалі практично немає, а ті щоє - то херня для домохозяєк.
показати весь коментар
31.08.2022 20:36 Відповісти
Краще б подумав про пару ударів по чайнику від Кличка, аніж фантазувати про "порізи".В рашистський полон здали 2500 тисячі захисниківУкраїни . В них порізів, від рашистських катів, набагато більше,як тисяча.
показати весь коментар
31.08.2022 20:31 Відповісти
Хіба в "битность" Кличко не пускав когось з оп на зустріч з меркельшмідт ?
показати весь коментар
31.08.2022 21:02 Відповісти
Ракеты не умеют брать города

Без классического наступления не обойтись
показати весь коментар
31.08.2022 20:32 Відповісти
Порезы должны быть по артериям.
показати весь коментар
31.08.2022 20:33 Відповісти
Більш того, тактика "тисячі порізів" це саме тактика високотехнологічної та сильної армії. Так саме ведуть війну USA - вони планомірно знешкоджують геть усі ресурси, шляхи постачання та техніку, після чого морпіхи зачищають піхоту, у якої на озброєнні залишились каміння та кірпічі.
показати весь коментар
31.08.2022 20:34 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2022 20:35 Відповісти
Чому гундоси і "патріоти" всім заборонили щось коментувати, а самі вилізли і щось розповідають про тактику військових. Ви хоч розумієте про що йде мова? В ОПі звібралися одні уклоністи і не стане відома їм інформація, відома і ворогу? Хід контрнаступу мають коментувати військові, а не риги в військових футболках, які перед цим служили януковичу і знищували Майдан на угоду московії. Як там "квартал" весь заховався у Польщі? Коли все вони будуть комаентувати?
показати весь коментар
31.08.2022 20:36 Відповісти
Коли вже вони будуть не коментувати, а відповідати за базар?
показати весь коментар
31.08.2022 21:44 Відповісти
ну, так нарід 73% вирішив щоб вони тільки коментували і всіх обдирали, навіть під час війни. А нарід в нас вумний-превумний, наголосовавши скитається по всьому світі, ховається по підвалах разом з котами і щурами, зато зробили всіх разом. А якби подумали своїми безтолковками у 2019 році і і скоріше за все не було б такого вторгенення, яке відбулося 24.02.2022 року, бо Порошенко зі своєю командою точно зробили б ракети і САУ Богдана і сотнями тисяч снарядів.
показати весь коментар
31.08.2022 21:51 Відповісти
Херали, Подоляк закінчив військову академію Вест Поінт.
Допомагає Залужному у плануванні "тисячі порізів".
Бува, зберуться - Арахамія, Подоляк, Ермак і Арестович і давай планувати де в кого на сраці робити які порізи.
показати весь коментар
31.08.2022 20:37 Відповісти
Подоляк веде запеклий бій за ті 600-800-1000 мільярдів $ репарацій. Так саме як і Арахамія, Ермак і Арестович. Це просто настількі велика сумма, що заради спроби розпілу вони можуть навіть життям ризикнути.
показати весь коментар
31.08.2022 20:43 Відповісти
Яким життям? Я можу вас запевнити шо ці вояки ні за які гроші на передову в атаку не підуть.
Вони пилятимуть гроші в тилу.
показати весь коментар
31.08.2022 20:50 Відповісти
Яким? Особистим, сейф або діван з грошима будуть своїм тілом захищати, там навіть самки подтягнуться. Навіть 25% від триліона це 250 мільярдів $ це *********, такий шан випадає лише раз на життя і навіть лише "ізбранним".
показати весь коментар
31.08.2022 21:40 Відповісти
Юный пионэр Заподляк вылез в конце февраля, когда старший товаришч Ермак куда-то исчез (то-ли от вил прятался, то-ли в Москву ездил).
показати весь коментар
31.08.2022 20:39 Відповісти
.....пусть думают, что мы будем наступать везде.... . Есть нюансик. А кацапы никогда не думают---вообще. И тем не менее в этом их сила.
показати весь коментар
31.08.2022 20:49 Відповісти
цей дурень об Китай вдарився..там існував такий спосіб страти..8-150 порізів - гуманний варіант, 1000 - 3000 порізів - для казкових довбнів...
показати весь коментар
31.08.2022 20:52 Відповісти
Скоріше, це ОП до України, використовує тактику "тисяч порізів"...
показати весь коментар
31.08.2022 20:54 Відповісти
Как объяснить отсутствие эффективного контрнаступления? Выпусти Подоляка, который расскажет, что "мы используем тактику комариных укусов". А если повысить Арестовича до генерала, он вообще расскажет, что российские войска изводятся исключительно его собственными высказываниями. Как у Монти Пайтона - шутка, от которой на передовой дохли все, кто ее прочел.
показати весь коментар
31.08.2022 20:55 Відповісти
этому говоруну тоже присвоят звание полковника как абдристовичу? или он еще не украл гранатомет чтоб идти в лобовую атаку на танк.
показати весь коментар
31.08.2022 20:55 Відповісти
Тихо, тихо повзи
Равлику, схилом Фудзі
Вгору, до самих висот!
показати весь коментар
31.08.2022 20:57 Відповісти
до опозиції та просто нефанів Найвеличнівшивого запопадлива ОПа також використовує тактику "тисячі порізів"
показати весь коментар
31.08.2022 21:00 Відповісти
Лі́нчі (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 кит. 凌迟, «смерть від тисячі порізів») - особливо болісний спосіб https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0 смертної кари шляхом відрізання від тіла жертви невеликих фрагментів протягом тривалого періоду часу...
звучить правильно
показати весь коментар
31.08.2022 21:00 Відповісти
А шо, Подоляк в цьому розумiеться? Вiн ще не полковнику? А мiркуе чисто, як генерал.
Й дiйсно, активнiсть виявляеться на всiх фронтах ОП. Кожен з помiчникiв про щось знае i токмаче,
як розумiе. Усi ж военнi експерти.
показати весь коментар
31.08.2022 21:08 Відповісти
А хто автор цієї тактики,тисяча порізів,ніколи не чув нічого подібного?
показати весь коментар
31.08.2022 21:09 Відповісти
Вивчай Индо-Пакистанські війни: https://ru.upwiki.one/wiki/Bleed_India_with_a_Thousand_Cuts Обескровить Индию тысячей порезов это https://ru.upwiki.one/wiki/Military_doctrine военная доктрина за которым следует https://ru.upwiki.one/wiki/Pakistan_military Пакистанские военные против https://ru.upwiki.one/wiki/India Индии
показати весь коментар
01.09.2022 13:17 Відповісти
Дуже цінна новина для диванних експьордів.... і почалося, один другого розумніший, коли спідниця поруч і є під що заховатися.
показати весь коментар
31.08.2022 21:12 Відповісти
Йому ше полковника не дали?
показати весь коментар
31.08.2022 21:13 Відповісти
Армія використовує тактику тисячі порізів до ворогів, а от ОП використовує тактику тисячі укусів до патріотів України!
показати весь коментар
31.08.2022 21:17 Відповісти
Так ось що закупила кацапня в Ірану .!! ..🤣🤣🤣
Іранський бпла - камікадзе , вибухнув на землі , не долетівши до неї . !! Чудеса та й годі .
https://t.me/AFUStratCom/5775
показати весь коментар
31.08.2022 21:19 Відповісти
ну ясно. аналогічну тактику, все зелене кодло, від мілких до крупних, протестило й використовує по відношенні до фінансової та гуманітарної допомоги. добре себе показала. а тепер готуються й всією оп-ою примінити її й для давно очікуваного "плану маршалла".
показати весь коментар
31.08.2022 21:19 Відповісти
Я вже тисячу раз набухався, доки чекав якоїсь тактики!

-У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
-Да у меня была какая то тактика и я ее придерживался.
показати весь коментар
31.08.2022 21:19 Відповісти
Taktika vojenix xorosaja.Teper kacapam Chersnone i vokrug nego zdiot ad.Snabzenije netu,PVo takze uze tam nevidno.Himars dalse budet unictozat kto priblizitsia k mostam,skladi,skoplenija texniki.Skoro i Bayraktari bez bojazni pojdut v ataki,drugije droni,Kacapaskaja armija ta sto vokrug Chersona zdiot razgrom
показати весь коментар
31.08.2022 21:46 Відповісти
А 73% подобаються брехуни,лохи, шахраї, зрадникі. базіки, пройдисвіти.
показати весь коментар
31.08.2022 22:10 Відповісти
Цей термін Подоляк "позичив" у американських військових експертів. Зараз іде "кровопускание".
показати весь коментар
31.08.2022 22:31 Відповісти
(ж)ОПа Лохабонэвтик в очередной раз сливает врагу информацию. В ОТСАВКУ, гниды!!!
показати весь коментар
31.08.2022 22:38 Відповісти
"тисяча порізів"- це розуміти як "відмова від справжніх боїв"? Виходить,так....
показати весь коментар
31.08.2022 23:11 Відповісти
ну падалюка не только механизатор широкого профиля, он еще и дояр, и осеменитель, и овощевод, и стратег, и тактик, и просто щеневтик... но готовится...
показати весь коментар
01.09.2022 05:48 Відповісти
...агресивней надо,миллион порезов быдлонасекомышам болот мацковии,затаился добавил, отошел и выжег квадрат..
показати весь коментар
01.09.2022 08:12 Відповісти
 
 