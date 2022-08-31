Українська армія використовує тактику "тисячі порізів", - ОП
Україна застосовує у боях тактику "тисячі порізів" і не може використовувати "класичний радянський тип війни".
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, так вважає радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"Контрнаступ в українському розумінні - це трохи інший тип війни. Це Росія веде класичний радянський тип війни, коли зібрали кілька тисяч і пішли, щоб забрати півкілометра території", - сказав він у середу в ефірі телемарафону.
"Ми розуміємо, що такий тип війни вести з української сторони – нонсенс. Ми активно залучаємо HIMARS та системи MLRS для того, щоб руйнувати тилове забезпечення. Кількість реактивних керованих снарядів у нас збільшується", - зазначив він.
Подоляк уточнив, що ЗСУ "інтенсивно руйнують складську інфраструктуру – склади 1, 2 та 3 рівнів, паливні бази, оперативно-тактичні штаби. Таким чином, ми знекровлюємо військові угруповання Росії та потихеньку відтісняємо їх зі своєї території".
При цьому він зазначив, що активність армії виявляється на всьому фронті. "Сьогодні і на Мелітопольському напрямку, і на Харківському, і, особливо, на Донецько-Луганському. Ми робимо тактику "тисячі порізів". Вони повинні панічно пересувати свої резерви на всій лінії фронту. Нехай думають, де Україна атакуватиме саме сьогодні", – сказав радник глави Офісу президента.
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блювати хочеться
Теза про те що Україна не має ні можливості ні навіть бажання завалювати трупами кулеметні точки як це робив виродок жуков - це не новина.
Без классического наступления не обойтись
Допомагає Залужному у плануванні "тисячі порізів".
Бува, зберуться - Арахамія, Подоляк, Ермак і Арестович і давай планувати де в кого на сраці робити які порізи.
Вони пилятимуть гроші в тилу.
Равлику, схилом Фудзі
Вгору, до самих висот!
звучить правильно
Й дiйсно, активнiсть виявляеться на всiх фронтах ОП. Кожен з помiчникiв про щось знае i токмаче,
як розумiе. Усi ж военнi експерти.
Іранський бпла - камікадзе , вибухнув на землі , не долетівши до неї . !! Чудеса та й годі .
https://t.me/AFUStratCom/5775
-У вас была какая то тактика и вы ее придерживались?
-Да у меня была какая то тактика и я ее придерживался.