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Зеленский призвал страны ЕС запретить российское телевизионное вещание

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Forum 2000 в Праге.

"До сих пор в европейских странах продолжают работать российские пропагандисты. До сих пор в странах ЕС доступно российское телевидение, которое является самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются уничтожить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию. И Европа требует полной защиты от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – заявил  он.

Он также добавил, что закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все станы ЕС от криминальных инцидентов.

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Автор: 

Зеленский (20185) пропаганда (3665)


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Топ комментарии
+54
А чия то Верховна Рада в першому читанні прийняла закон, який дозволяє російське мовлення в Україні під час війни?
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31.08.2022 20:43
+33
а в Україні як на телеканалі фрідом російською і далі мовлення буде?
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31.08.2022 20:44
+29
А как же лига смеха и сериал "скоты"?
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31.08.2022 20:56
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А чия то Верховна Рада в першому читанні прийняла закон, який дозволяє російське мовлення в Україні під час війни?
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31.08.2022 20:43 Ответить
У кварталівців щелепа русскоязичная
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31.08.2022 20:53 Ответить
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31.08.2022 20:55 Ответить
не тільки щелепа, а і мізки.
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31.08.2022 22:00 Ответить
А как же лига смеха и сериал "скоты"?
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31.08.2022 20:56 Ответить
а в Україні як на телеканалі фрідом російською і далі мовлення буде?
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31.08.2022 20:44 Ответить
Задовбали кашерні висєри кожний вечір. Цей поц хоч звертаї увагу, що читає, чи так і здохне папугою?
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31.08.2022 21:00 Ответить
Крайній закон від Zeкоманли і їхніх бізнес партнерів із жопоблоку якраз просуває рашистську мову і говнокультуру в Україні притісняючи при цьому українську.
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31.08.2022 20:45 Ответить
Просто Володя колотить понти перед нарідом 73%, иов який він патріот, а сам робить свою підлу малороську справу по знищенню всього українського. Зніми військову майку ЗСУ і одягни косоворотку і ворожу шапку-ушанку.
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31.08.2022 20:46 Ответить
До жида этому неучу москальскому еще расти расти... Оно недоразвитое с комплексом преклонения перед московией... Еще раз спрашиваю избирателей зебила: обоснуйте ваш выбор!!!???
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31.08.2022 20:58 Ответить
Італійська пресса - Зеленський здав віллу що в Італії на сумму 50 тис.євро за місяць серпень. А найприкріше, що це були росіяни. Італійці обурені тим, що президент України особисто наполягає не приймати російських туристів а сам здає віллу росіянам.
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31.08.2022 20:58 Ответить
Зневажаю ЗЕбіла , але й ненавиджу продажню італійську пресу , яка розповсюджує кацапські фейки . .. Навіть якщо вони проти Зєлі .
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31.08.2022 21:09 Ответить
А чому досі на віллі Z не живуть біженці?
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31.08.2022 21:17 Ответить
что там с тех беженцев можно поиметь? Голодранцы.
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31.08.2022 21:59 Ответить
Про зелупу все зрозуміло, а от цікаво чого італійці пишуть Kiev на кацапський манер, а не Kyiv як прийнято в міжнародних нормах.
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31.08.2022 22:37 Ответить
І замінити 'марафоном' пісюніста?!
От тоді точно допомога від ЄС скінчиться!
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31.08.2022 20:47 Ответить
Тебе би хтось заборонив разом з твоїм коханим дєрьмаком. Наволоч.
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31.08.2022 20:47 Ответить
А коли вже у нас зникнуть "єдині новини", які тільки або вихваляють владу, нічого не можна сказати про недоліки, зразу ж ведучі перебивають, вже прийшов час, щоб кожен канал вів свою телевізійну незалежну політику, бо цензура доведе українців до ТВ СРСР.
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31.08.2022 20:48 Ответить
смешно....в Европе запретить...в Украине разрешить (увеличив квоту) ...ай да стратех....
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31.08.2022 20:48 Ответить
он читает то что ему дали. Какой он нах стратег? Там стратег ермак
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31.08.2022 21:05 Ответить
та да.. попка (в смысле попугайка))) на жердочке...
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31.08.2022 21:07 Ответить
Він хоть розуміє що робиться в державі? Чим займається верховна рада, два окремих світи.
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31.08.2022 20:49 Ответить
****, а хто Україну русифікує?
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31.08.2022 20:50 Ответить
ти краще в себе понови українське мовлення
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31.08.2022 20:50 Ответить
А телемарафон мовою окупанта норма?
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31.08.2022 20:51 Ответить
країни ЄС, не знаєте як закрити телеканал?
- поспитайте у Найвеличнівшивого диктора-недодиктатора- один дзвінок з ОПи - блатхати дермака-татарова своїм поставленим шісткам - і канал закрито.. перевірено прямим, 5м, еспресо...
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31.08.2022 20:51 Ответить
Малороський поц, ти для початку в Україні заборони кацапське мовлення на тв. І канали проросійські прибери, а проукраїнські верни.
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31.08.2022 20:52 Ответить
не на часі?, наволоч
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31.08.2022 20:55 Ответить
в Україні точно війна?
Скажіть в Другій світовій велось мовлення ,мовою окупанта?
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31.08.2022 20:55 Ответить
це каже чувак, через якого на каналах чомусь більше чутно кацапську мову, ніж державну. як заходиш - аж ригати хочеться
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31.08.2022 20:56 Ответить
Який цинізм--в Україні майже все робиться навпаки з допомогою зеленої чуми.
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31.08.2022 20:56 Ответить
відберіть в нього колумбійську гуманітарку..бо дотриндиться..
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31.08.2022 20:56 Ответить
А хату в Італії кацапам здає як напаисала італійська преса за 50 тищ євро в місяць. ЧМО!
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31.08.2022 20:57 Ответить
зважаючи на зріст - скоріше чмоня..
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31.08.2022 21:05 Ответить
мабуть "поцріотам з фсб"
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31.08.2022 22:35 Ответить
Це що, жарт?
30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.
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31.08.2022 20:58 Ответить
А вони завжди так. Говорять одне, роблять протилежне.
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31.08.2022 21:06 Ответить
Це каже той який вдягнув кацаваротку.
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31.08.2022 21:01 Ответить
там ще ж балалайка у нього на шиї висіла. де балалайка?
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01.09.2022 09:44 Ответить
зеленский = путин
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31.08.2022 21:02 Ответить
вести с дурдома)))
///
21 век. 2022 год. Россияне стирают вещи в реке, считая это нормой

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11696

А кто-то не верил, что они стиралки по селам воровали.
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31.08.2022 21:05 Ответить
чому ж..якщо в країні, де газ пре зі всіх щилин по селах топлять дровами..які там пралки..воду з колодязів тягають..
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31.08.2022 21:08 Ответить
маю в Нікополі ( і в районі) родичей... там, в селі вода в колодязях не питна, технічна, питну возять водовозками.... але і в них є пралки (правда не такі супер-пупер...та все ж автомати, які воду беруть з "басейну" привозну... ел. насосом) тобто й тут є цивілізація...все залежить від бажання і розвитку людини... і мабудь країни...
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31.08.2022 21:14 Ответить
- Сынок! Ти пачему на Украине у «хахлов» не спрасил, как эту стиралку «Индезит» к калодцу падключать?!

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31.08.2022 21:53 Ответить
я от одне не можу зрозуміти, до чого вони ті стіралки зібрались підключати? це ж треба вода з крана, ну, з труби. а в них же її нема!
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01.09.2022 09:45 Ответить
закликант невгамовний.... доведеш ти я бачу країну до повного цугундера
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31.08.2022 21:06 Ответить
путєньонок
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31.08.2022 21:08 Ответить
************* скоріше...
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01.09.2022 15:01 Ответить
Пускай вата о своём вяличии рассказывает сама себе....
ров с крокодилам, колючая проволока и стрелять на шорох.... только так можно обезопасить себя от руцкогомира...
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31.08.2022 21:11 Ответить
крокодайлів грнпіс не дозволить, а замінувати можна
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31.08.2022 21:18 Ответить
ворожу "культуру-мультуру", спорт, музику і т. д. - всіх за курсом корабля, світ чудово почувається без цього лайна
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31.08.2022 21:12 Ответить
Почни з себе "зєлєньонок'' і припини паспорти роздавати "харошімкацапам"!
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31.08.2022 21:14 Ответить
Тільки не забувайте, що весь viasat, а також ціла низка пізнавальних та розважальних каналів з Європи та Америки перекладаються саме на російську мову. Ви хочете, щоб українці окрім вашого зеленодовбаного марафону взагалі нічого не дивилися? Йдіть у дупу. Не чіпайте History та Discavery й подібні.Або організовуйте переклад українською власним коштом, бо в Європі цим ніхто займатись не буде…
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31.08.2022 21:16 Ответить
Пане Галушко, споживати рускогаварящій продукт для нормального українця прирівнюється до поїдання лайна.
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31.08.2022 21:21 Ответить
*********,а я думав то споглядачі телелохотрона гівноїди)))
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01.09.2022 15:02 Ответить
Чому на гроші з наших податків існують російські канали?(маю на увазі руSSкопіздящіє).
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31.08.2022 21:16 Ответить
кварталТВ - питання до Володимира Наполеоновича
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31.08.2022 21:21 Ответить
А наши тв каналы работают в ЕС? И какие, и давно ли?
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31.08.2022 21:21 Ответить
А сам відміняє заборону на своїх пєвцов корєшів з Кацапії, акторів. Будемо на марафоні імені зельоного дивитись Кіркорова, Баскова, фільми з Порєченковим, Міхалковим, і т.д. Ви там чого не відміняєте, та бізнес ведете? Бо ми тут по повній гаруємо. Фільми кварталу на Кацапії транслюємо, податки туди платимо. І банки кацапські у нас війни не помітили. І 1xBet без проблем під час війни ліцензію дістала. Процент з заробітку в Україні на кацапську Армію відправляє.
А нам балалаєчник скоморох кабаре кожен день відосить.
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31.08.2022 21:25 Ответить
В Латвии уже как много лет запрещены каналы, в отличие от других стран ЕС.
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31.08.2022 21:30 Ответить
ЄС повинно закликати зєлєнскава скасувати заборону на українське телевізійне мовлення!
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31.08.2022 21:31 Ответить
П*дар ти гнусавий, а який закон вчора твій малороський ZEскот у Верховній Раді проголосував, а наркоман?! Ти ж сам, особисто, лобіюєш русню в Україні, а він Заходу що вимагаєш
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31.08.2022 21:38 Ответить
Зеленский сдал свою виллу в Форта деи Марме российской паре за 50 тысяч евро...
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31.08.2022 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/c/eggscomua Дмитро Чекалкин
Копієчка до копієчки… Італійці обурені тим, що поки президент України особисто закликає італійців не приймати російських туристів, сам він здає віллу росіянам...
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31.08.2022 21:50 Ответить
Дкралєй, ти як від кого щось вимагати, в своїй країні наведи лад з кацапським мовленням. Ти он ордени роздаєш тим, хто ходив в футболках "Вежливые люди".
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31.08.2022 21:52 Ответить
До європейців звертаєтся і це правельно ,але в нас робится все навпаки ,президент вже майже три місяці не підписує закон про заборону ввозу книг з рф і білорусі ,в інформаційному просторі постійно повчають "хорошие русские" ,а що несе "єдиний марафон" і що за канал фрідом? ну а вчора ВР взагалі прийняла українофобський закон "про медіа" де грубо порушуєтся закон про українську мову.
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31.08.2022 22:16 Ответить
Двуличная гнида
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31.08.2022 22:29 Ответить
Зэлик, запрети гундяйскую секту.
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31.08.2022 23:51 Ответить
Ця двулика підла антиукраїнська гнида питала в 2019 на стадіоні: кто зарабативаєт на вайне? Так тепер всі бачать, що саме цей антиукраїнський щур заробляє 4 мільйони евро за літо на аренді своєї вілли в Італії !!! Під час кривавої війни!!! Коли Армію вдягають, озброюють волонтери, бо за три останні роки Армію ця ZEлена наволоч роззброїла, роздягла та роззула... І жодної копійки з тих кровавих грошей не потрапляє в казну України, бо ZEлена патороч податки в Україні не платить, бо воно ж "нє лох какой-то"...
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01.09.2022 00:11 Ответить
ПЕРШЕ ЩОБ Я ЗАБОРОНИВ ТАК ЦЕ ПОКАЗУВАТИ РОЖУ Зе ПО ВСІХ ТБ ЕКРАНАХ УКРАЇНИ І
YOU TUBE
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01.09.2022 01:36 Ответить
Нікого не дивує чому ми на словах ідем у Європу, а по ТБ всі 3 роки йшли ті ж прокацапські серіали і ніяких європейських передач ВВС, RTL чи VH 1. Чи до ЄС готувала нас Зе свиня ????
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01.09.2022 01:40 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/8144 Зеленський здає росіянам (яких вимагає позбавити права відвідувати країни Європи, Євросоюзу, зокрема) в котеджному мікрорайоні італійського містечка Форте-дей-Мармі (де осіла чимала рашистська олігархічна й владна команда, аж до друзів нинішньої влади - олігархів Дерипаски й Абрамовича та навіть сестри *****) провінції Тоскана свою вілу за 50-70 тисяч євро на місяць .

В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.
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01.09.2022 01:55 Ответить
Журналісти на ЗЕЄРМАКОМАРАФОНЄ своїм гостям - ГАВАРІТЕ ПА РУZZКИ
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01.09.2022 09:43 Ответить
Хто пише тексти для ЗЕ, а хто русифікує українське ТБ? Добре працюють топлячи самі себе
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01.09.2022 09:46 Ответить
 
 