Зеленский призвал страны ЕС запретить российское телевизионное вещание
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Forum 2000 в Праге.
"До сих пор в европейских странах продолжают работать российские пропагандисты. До сих пор в странах ЕС доступно российское телевидение, которое является самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются уничтожить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию. И Европа требует полной защиты от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – заявил он.
Он также добавил, что закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все станы ЕС от криминальных инцидентов.
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От тоді точно допомога від ЄС скінчиться!
- поспитайте у Найвеличнівшивого диктора-недодиктатора- один дзвінок з ОПи - блатхати дермака-татарова своїм поставленим шісткам - і канал закрито.. перевірено прямим, 5м, еспресо...
Скажіть в Другій світовій велось мовлення ,мовою окупанта?
30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.
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21 век. 2022 год. Россияне стирают вещи в реке, считая это нормой
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11696
А кто-то не верил, что они стиралки по селам воровали.
ров с крокодилам, колючая проволока и стрелять на шорох.... только так можно обезопасить себя от руцкогомира...
А нам балалаєчник скоморох кабаре кожен день відосить.
Копієчка до копієчки… Італійці обурені тим, що поки президент України особисто закликає італійців не приймати російських туристів, сам він здає віллу росіянам...
YOU TUBE
В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.