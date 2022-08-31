Зеленский призвал страны ЕС запретить российское телевизионное вещание

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского Союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками конференции Forum 2000 в Праге.

"До сих пор в европейских странах продолжают работать российские пропагандисты. До сих пор в странах ЕС доступно российское телевидение, которое является самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются уничтожить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию. И Европа требует полной защиты от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС", – заявил он.

Он также добавил, что закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все станы ЕС от криминальных инцидентов.

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