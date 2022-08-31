Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення

Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу заборонити російське телевізійне мовлення, а також присутність російських пропагандистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком перед учасниками конференції Forum 2000 у Празі.

"Досі в європейських країнах продовжують працювати російські пропагандисти. Досі в країнах ЄС є російське телебачення, яке є найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються знищити або хоча б дискредитувати насамперед? Європейську демократію. І Європа вимагає повного захисту від російської пропаганди. Жоден російський пропагандист не повинен залишатися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не повинен працювати на території ЄС", - заявив він.

Президент також додав, що закриття європейського візового простору для туристів із Росії точно захистить усі стани ЄС від кримінальних інцидентів.

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