Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення
Президент України Володимир Зеленський закликав країни Європейського Союзу заборонити російське телевізійне мовлення, а також присутність російських пропагандистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це сказав Зеленський, виступаючи відеозв'язком перед учасниками конференції Forum 2000 у Празі.
"Досі в європейських країнах продовжують працювати російські пропагандисти. Досі в країнах ЄС є російське телебачення, яке є найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються знищити або хоча б дискредитувати насамперед? Європейську демократію. І Європа вимагає повного захисту від російської пропаганди. Жоден російський пропагандист не повинен залишатися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не повинен працювати на території ЄС", - заявив він.
Президент також додав, що закриття європейського візового простору для туристів із Росії точно захистить усі стани ЄС від кримінальних інцидентів.
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От тоді точно допомога від ЄС скінчиться!
- поспитайте у Найвеличнівшивого диктора-недодиктатора- один дзвінок з ОПи - блатхати дермака-татарова своїм поставленим шісткам - і канал закрито.. перевірено прямим, 5м, еспресо...
Скажіть в Другій світовій велось мовлення ,мовою окупанта?
30 серпня Верховна Рада у першому читання https://suspilne.media/276494-rada-poperedno-pidtrimala-novij-zakon-pro-media/ ухвалила новий закон "Про медіа" http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69353 №2693-д . "За" проголосували 233 депутати.
Зокрема, закон містить:
зменшення української пісенної квоти на радіо на 10%;
повернення артистів-росіян на екрани через нівелювання переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці;
скасування заборони на популяризацію органів російської влади та її окремих представників у телепередачах і фільмах;
скасування заборони на приниження та зневажання української мови у фільмах;
дозвіл телеканалам транслювати фільми російською;
скасування заборони пісень російських виконавців.
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21 век. 2022 год. Россияне стирают вещи в реке, считая это нормой
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11696
А кто-то не верил, что они стиралки по селам воровали.
ров с крокодилам, колючая проволока и стрелять на шорох.... только так можно обезопасить себя от руцкогомира...
А нам балалаєчник скоморох кабаре кожен день відосить.
Копієчка до копієчки… Італійці обурені тим, що поки президент України особисто закликає італійців не приймати російських туристів, сам він здає віллу росіянам...
YOU TUBE
В його декларації ці доходи не значаться.
Але найгірше, що така дволичність і фальш підкинули аргументів недругам України та друзям ***** в Італійському істеблішменті. Скандал розгорається. Кілька місцевих газет в Тоскані вже опублікували своє розслідування; незабаром про це напишуть у кожному великому і навіть найменшому виданні Італії та світу... В Європі, в Італії, зокрема діє сильне рашистське лобі; низка партій, в т.ч. проурядових коаліцій не бажають обмежувати рашиків. А приклад непослідовності, фальшивості й нечесності політика на Заході є страшним злочином.