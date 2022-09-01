5-й энергоблок Запорожской АЭС отключился из-за российских обстрелов
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В захваченном Энергодаре в результате минометных обстрелов российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Об этом сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок", - говорится в сообщении.
Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.
"Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточению станции", - отметили в Энергоатоме.
Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.
Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры, отметили в Энергоатоме.
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