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Новости Происшествия
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Энергоатом (377) Запорожская АЭС (540)

5-й энергоблок Запорожской АЭС отключился из-за российских обстрелов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

аес,запорізька

В захваченном Энергодаре в результате минометных обстрелов российскими войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Об этом сообщает Энергоатом, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок", - говорится в сообщении.

Также повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

"Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и обесточению станции", - отметили в Энергоатоме.

Читайте: Вопрос физического допуска миссии МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС будет решаться завтра, - глава Минэнерго Галущенко

Энергоблок №6 продолжает работать в энергосистеме Украины и одновременно питает собственные потребности ЗАЭС.

Украинский персонал станции делает все возможное для ликвидации повреждений ее инфраструктуры, отметили в Энергоатоме.
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Топ комментарии
+7
На своїх скотопабліках русня прямо зараз розганяє брехню про атаку ЗСУ на ЗАЄС. На 7 надувних лодках переплевли Дніпро і напали на 1000 гріппіровку мальчіков в трусіках з танками і ПВО. І як вони тільки їдять оте інфо гімно? Схоже що міссія Магате не доїде.
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01.09.2022 10:15
+4
Схоже, що АЕС вже приречена, як ми разом з нею.

Зато Європа хоче домовлятися з терористами, замість того, щоб знищити терорашу, вони її фінансують.
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01.09.2022 10:23
+4
Місія вже обіссяна сидить штани сушить.
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01.09.2022 10:24
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01.09.2022 10:02 Ответить
А шо такое?МАГАТЭ не помогло?Усильте его миссией ОБСЕ.
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01.09.2022 10:04 Ответить
На своїх скотопабліках русня прямо зараз розганяє брехню про атаку ЗСУ на ЗАЄС. На 7 надувних лодках переплевли Дніпро і напали на 1000 гріппіровку мальчіков в трусіках з танками і ПВО. І як вони тільки їдять оте інфо гімно? Схоже що міссія Магате не доїде.
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01.09.2022 10:15 Ответить
Місія вже обіссяна сидить штани сушить.
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01.09.2022 10:24 Ответить
Звісно, ніякої місії магате там бути не може
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01.09.2022 11:32 Ответить
Схоже, що АЕС вже приречена, як ми разом з нею.

Зато Європа хоче домовлятися з терористами, замість того, щоб знищити терорашу, вони її фінансують.
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01.09.2022 10:23 Ответить
США вже як тиждень закликають зупинити реактори..., жодної реакції, як і з нашого боку, так і з боку РФ я на це не чув...
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01.09.2022 10:39 Ответить
кацапи не хочуть, а наші не можуть, що далі, що ти хочеш зе почути?
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01.09.2022 10:47 Ответить
 
 