5-й енергоблок Запорізької АЕС відключився через російські обстріли
У захопленому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.
Про це повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - йдеться в повідомленні.
Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.
"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - зазначили в Енергоатомі.
Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.
Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі .
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