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Новини
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5-й енергоблок Запорізької АЕС відключився через російські обстріли

аес,запорізька

У захопленому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Про це повідомляє Енергоатом, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок", - йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - зазначили в Енергоатомі.

Також читайте: Окупанти обстріляли Енергодар та територію ЗАЕС в день візиту місії МАГАТЕ. По житлових кварталах била авіація, - ГУР

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури, наголосили в Енергоатомі .

Автор: 

Енергоатом (1629) Запорізька АЕС (1400)


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Топ коментарі
+7
На своїх скотопабліках русня прямо зараз розганяє брехню про атаку ЗСУ на ЗАЄС. На 7 надувних лодках переплевли Дніпро і напали на 1000 гріппіровку мальчіков в трусіках з танками і ПВО. І як вони тільки їдять оте інфо гімно? Схоже що міссія Магате не доїде.
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01.09.2022 10:15
+4
Схоже, що АЕС вже приречена, як ми разом з нею.

Зато Європа хоче домовлятися з терористами, замість того, щоб знищити терорашу, вони її фінансують.
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01.09.2022 10:23
+4
Місія вже обіссяна сидить штани сушить.
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01.09.2022 10:24
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01.09.2022 10:02 Відповісти
А шо такое?МАГАТЭ не помогло?Усильте его миссией ОБСЕ.
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01.09.2022 10:04 Відповісти
На своїх скотопабліках русня прямо зараз розганяє брехню про атаку ЗСУ на ЗАЄС. На 7 надувних лодках переплевли Дніпро і напали на 1000 гріппіровку мальчіков в трусіках з танками і ПВО. І як вони тільки їдять оте інфо гімно? Схоже що міссія Магате не доїде.
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01.09.2022 10:15 Відповісти
Місія вже обіссяна сидить штани сушить.
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01.09.2022 10:24 Відповісти
Звісно, ніякої місії магате там бути не може
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01.09.2022 11:32 Відповісти
Схоже, що АЕС вже приречена, як ми разом з нею.

Зато Європа хоче домовлятися з терористами, замість того, щоб знищити терорашу, вони її фінансують.
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01.09.2022 10:23 Відповісти
США вже як тиждень закликають зупинити реактори..., жодної реакції, як і з нашого боку, так і з боку РФ я на це не чув...
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01.09.2022 10:39 Відповісти
кацапи не хочуть, а наші не можуть, що далі, що ти хочеш зе почути?
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01.09.2022 10:47 Відповісти
 
 