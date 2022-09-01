В России начались учения "Восток-2022"

В России начались учения с участием более 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц оружия и техники. Также в них принимают участие военные из Китая и Индии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Минобороны РФ сообщает, что при обучении "отработке оборонительных и наступательных действий" на семи полигонах их Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В маневрах участвуют 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов снабжения.

Корабли Тихоокеанского флота уже приступили к развертыванию в море для "решения задач по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и к востоку от полуострова Камчатка".

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Особое внимание Запада привлекла участие в учениях военных из Китая и Индии.

Несмотря на то, что Нью-Дели сохраняет нейтралитет в войне РФ против Украины и получает большую часть вооружения от Москвы, страна является членом Индийско-Тихоокеанского альянса с США, Японией и Австралией. США уже выразили обеспокоенность по поводу участия Индии в учениях с РФ, пока та воюет с Украиной.

В последние годы Россия и Китай провели ряд совместных военных учений, а в 2021 году российские войска впервые зашли на территорию Китая для проведения совместных маневров. Хотя Москва и Пекин в прошлом исключали возможность формирования военного альянса, президент РФ Владимир Путин заявлял, что такую перспективу нельзя исключать, пишет AP. Руководство в Пекине до сих пор не осудило войну в Украине, а наоборот, продолжает подтверждать свои дружеские и партнерские отношения с Москвой.

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За учениями наблюдают эксперты от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других "государств-партнеров", в частности, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизстана, Монголии, Таджикистана. Маневры продлятся до 7 сентября.