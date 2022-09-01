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Новости За рубежом
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Индия (327) Китай (2393) Россия (91187) военные учения (3277)

В России начались учения "Восток-2022"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

навчання,росія

В России начались учения с участием более 50 тыс. военнослужащих и более 5 тыс. единиц оружия и техники. Также в них принимают участие военные из Китая и Индии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Минобороны РФ сообщает, что при обучении "отработке оборонительных и наступательных действий" на семи полигонах их Восточного военного округа, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей. В маневрах участвуют 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов снабжения.

Корабли Тихоокеанского флота уже приступили к развертыванию в море для "решения задач по организации противокорабельной, противовоздушной и противолодочной обороны в Японском море и к востоку от полуострова Камчатка".

Читайте: Военные Тайваня впервые в истории открыли огонь по подлетевшему к его территории беспилотнику КНР

Особое внимание Запада привлекла участие в учениях военных из Китая и Индии.

Несмотря на то, что Нью-Дели сохраняет нейтралитет в войне РФ против Украины и получает большую часть вооружения от Москвы, страна является членом Индийско-Тихоокеанского альянса с США, Японией и Австралией. США уже выразили обеспокоенность по поводу участия Индии в учениях с РФ, пока та воюет с Украиной.

В последние годы Россия и Китай провели ряд совместных военных учений, а в 2021 году российские войска впервые зашли на территорию Китая для проведения совместных маневров. Хотя Москва и Пекин в прошлом исключали возможность формирования военного альянса, президент РФ Владимир Путин заявлял, что такую перспективу нельзя исключать, пишет AP. Руководство в Пекине до сих пор не осудило войну в Украине, а наоборот, продолжает подтверждать свои дружеские и партнерские отношения с Москвой.

Также читайте: Спецслужбы РФ шпионили за тренировками украинских военных в Германии, - Spiegel

За учениями наблюдают эксперты от стран Организации Договора о коллективной безопасности, Шанхайской организации сотрудничества и других "государств-партнеров", в частности, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизстана, Монголии, Таджикистана. Маневры продлятся до 7 сентября.
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Топ комментарии
+8
Лапатні навчання-Здох 2022...
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01.09.2022 10:50
+6
Зараз їм Вейшнорія задасть перцю...
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01.09.2022 10:55
+6
Всіх собак в околицях поїдять😕
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01.09.2022 10:55
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вот куда скидовать треба хаймарсі с самолетов бимбі типа хиросимі..там все рано нема людев...рузкеме..и ************** двух вариаций..
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01.09.2022 10:47 Ответить
Щось слабувато у кацапів. У китайозів мабуть в батальйоні 50 тищ.
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01.09.2022 10:49 Ответить
там рота 50к)
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01.09.2022 10:55 Ответить
Лапатні навчання-Здох 2022...
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01.09.2022 10:50 Ответить
Найважливішим питання цих навчань для кацапів має стати навик по лизанню китайського чобота.
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01.09.2022 10:52 Ответить
Навчання "груз-200" звучить більш реалістично))
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01.09.2022 10:54 Ответить
Зараз їм Вейшнорія задасть перцю...
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01.09.2022 10:55 Ответить
Оце був би прикол як би кацапи на навчаннях програли видуманому агресору
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01.09.2022 11:13 Ответить
Так минулого разу програли ж.
Вейшнорці сбили більше літ. Втрати живої сили і техніки також у кацапів були більші ніж у вейшнорців.
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01.09.2022 11:25 Ответить
* сбили більше літаків.
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01.09.2022 11:26 Ответить
Всіх собак в околицях поїдять😕
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01.09.2022 10:55 Ответить
Рашисти нападом на Україну виявили всіх мерзотників світу. Китай не дивно а ось Індія довго нормальною прикидалась.
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01.09.2022 11:01 Ответить
Дивно, що британці через співдружність націй не можуть повпливати на Індію... Вийде британський і американський бізнес - Індії пі3дєц
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01.09.2022 11:16 Ответить
якщо країна бере участь в маневрах агресора , то про який нейтралітет може йти мова ? це союзник агресора , який поки що не вступив в війну !
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01.09.2022 11:02 Ответить
Кожному кацапу по лопаті, набору дощок та цвяхів. Ось і всі навчання.
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01.09.2022 11:05 Ответить
Сподіваюся, такі антагоністи, як Індія і Китай таки втнуть якесь ЧП на кшалт мордобою, або ще краще - перестрілки і звісно ж не навчальної.
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01.09.2022 11:09 Ответить
Це мабудь до повідомлень, що до кінця року в них закінчиться техніка та **********.
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01.09.2022 11:13 Ответить
Ще не навоювались, песиголовці?
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01.09.2022 11:18 Ответить
коли насіння в кармани наклали то сходи будут навесні, якшо насіння не вимерзне )
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01.09.2022 11:28 Ответить
Етот мир давно сошел с ума. Не зря Земля пытается епидемиями и засухой очиститься от етой нечисти. Зато ООН визжит про мировой голод и что нужно кого то спасать. На войны у людей есть деньги и ресурсы а на выращивания продуктов нету?
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01.09.2022 11:30 Ответить
...русский мир давно сошел с ума.
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01.09.2022 11:50 Ответить
Дру́га світова́ війна́ - глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року.
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01.09.2022 11:49 Ответить
і потім індуси і китайози «випадково забудуть» там свої припаси і деяку техніку
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01.09.2022 12:45 Ответить
А 30-тысячный контингент китайской армии так и останется в Бурятии и Даурии.
Вежливые мальчики с раскосыми глазами будут защищать интерес азиатского населения от злых бандеровцев.
Ну и от тупорылых лаптей сруских само собой
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01.09.2022 14:20 Ответить
 
 