В Росії почалися навчання "Схід-2022"

В Росії почалися навчання за участі понад 50 тис. військовослужбовців та понад 5 тис. одиниць зброї та техніки. Також в них беруть участь військові з Китаю та Індії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Міноборони РФ повідомляє, що під час навчання "відпрацювання оборонних і наступальних дій" на семи полігонах їхнього Східного військового округу, а також в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. У маневрах беруть участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення.

Кораблі Тихоокеанського флоту вже розпочали розгортання у морі для "вирішення завдань з організації протикорабельної, протиповітряної та протичовнової оборони в Японському морі та на схід від півострова Камчатка".

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Особливу увагу Заходу привернула участь у навчаннях військових з Китаю та Індії.

Попри те, що Нью-Делі зберігає нейтралітет у війні РФ проти України та отримує більшість озброєння від Москви, країна є членом Індійсько-Тихоокеанського альянсу зі США, Японією та Австралією. США вже висловили стурбованість щодо участі Індії в навчаннях з РФ, поки та воює з Україною.

Останніми роками Росія та Китай провели низку спільних військових навчань, а у 2021 російські війська вперше зайшли на територію Китаю для проведення спільних маневрів. Хоча Москва і Пекін у минулому відкидали можливість формування військового альянсу, президент РФ Володимир Путін заявляв, що таку перспективу не можна виключати, пише AP. Керівництво в Пекіні досі не засудило війну в Україні, а навпаки, й далі підтверджує свої дружні та партнерські відносини з Москвою.

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За навчаннями спостерігають експерти від країн Організації Договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та інших "держав-партнерів", зокрема Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Таджикистану. Маневри триватимуть до 7 вересня.