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Новини За кордоном
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Індія (236) Китай (1910) Росія (47112) військові навчання (2582)

В Росії почалися навчання "Схід-2022"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

навчання,росія

В Росії почалися навчання за участі понад 50 тис. військовослужбовців та понад 5 тис. одиниць зброї та техніки. Також в них беруть участь військові з Китаю та Індії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на DW.

Міноборони РФ повідомляє, що під час навчання "відпрацювання оборонних і наступальних дій" на семи полігонах їхнього Східного військового округу, а також в акваторіях і прибережних зонах Охотського та Японського морів. У маневрах беруть участь 140 літальних апаратів, 60 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення.

Кораблі Тихоокеанського флоту вже розпочали розгортання у морі для "вирішення завдань з організації протикорабельної, протиповітряної та протичовнової оборони в Японському морі та на схід від півострова Камчатка".

Читайте: Участь Китаю в російських військових навчаннях викликає стурбованість, - США

Особливу увагу Заходу привернула участь у навчаннях військових з Китаю та Індії.

Попри те, що Нью-Делі зберігає нейтралітет у війні РФ проти України та отримує більшість озброєння від Москви, країна є членом Індійсько-Тихоокеанського альянсу зі США, Японією та Австралією. США вже висловили стурбованість щодо участі Індії в навчаннях з РФ, поки та воює з Україною.

Останніми роками Росія та Китай провели низку спільних військових навчань, а у 2021 російські війська вперше зайшли на територію Китаю для проведення спільних маневрів. Хоча Москва і Пекін у минулому відкидали можливість формування військового альянсу, президент РФ Володимир Путін заявляв, що таку перспективу не можна виключати, пише AP. Керівництво в Пекіні досі не засудило війну в Україні, а навпаки, й далі підтверджує свої дружні та партнерські відносини з Москвою.

Також читайте: Відносини з Китаєм потрібно переглянути, адже він - партнер РФ, - Мережко

За навчаннями спостерігають експерти від країн Організації Договору про колективну безпеку, Шанхайської організації співробітництва та інших "держав-партнерів", зокрема Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Індії, Казахстану, Киргизії, Монголії, Таджикистану. Маневри триватимуть до 7 вересня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+8
Лапатні навчання-Здох 2022...
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01.09.2022 10:50
+6
Зараз їм Вейшнорія задасть перцю...
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01.09.2022 10:55
+6
Всіх собак в околицях поїдять😕
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01.09.2022 10:55
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вот куда скидовать треба хаймарсі с самолетов бимбі типа хиросимі..там все рано нема людев...рузкеме..и ************** двух вариаций..
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01.09.2022 10:47 Відповісти
Щось слабувато у кацапів. У китайозів мабуть в батальйоні 50 тищ.
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01.09.2022 10:49 Відповісти
там рота 50к)
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01.09.2022 10:55 Відповісти
Лапатні навчання-Здох 2022...
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01.09.2022 10:50 Відповісти
Найважливішим питання цих навчань для кацапів має стати навик по лизанню китайського чобота.
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01.09.2022 10:52 Відповісти
Навчання "груз-200" звучить більш реалістично))
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01.09.2022 10:54 Відповісти
Зараз їм Вейшнорія задасть перцю...
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01.09.2022 10:55 Відповісти
Оце був би прикол як би кацапи на навчаннях програли видуманому агресору
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01.09.2022 11:13 Відповісти
Так минулого разу програли ж.
Вейшнорці сбили більше літ. Втрати живої сили і техніки також у кацапів були більші ніж у вейшнорців.
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01.09.2022 11:25 Відповісти
* сбили більше літаків.
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01.09.2022 11:26 Відповісти
Всіх собак в околицях поїдять😕
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01.09.2022 10:55 Відповісти
Рашисти нападом на Україну виявили всіх мерзотників світу. Китай не дивно а ось Індія довго нормальною прикидалась.
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01.09.2022 11:01 Відповісти
Дивно, що британці через співдружність націй не можуть повпливати на Індію... Вийде британський і американський бізнес - Індії пі3дєц
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01.09.2022 11:16 Відповісти
якщо країна бере участь в маневрах агресора , то про який нейтралітет може йти мова ? це союзник агресора , який поки що не вступив в війну !
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01.09.2022 11:02 Відповісти
Кожному кацапу по лопаті, набору дощок та цвяхів. Ось і всі навчання.
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01.09.2022 11:05 Відповісти
Сподіваюся, такі антагоністи, як Індія і Китай таки втнуть якесь ЧП на кшалт мордобою, або ще краще - перестрілки і звісно ж не навчальної.
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01.09.2022 11:09 Відповісти
Це мабудь до повідомлень, що до кінця року в них закінчиться техніка та **********.
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01.09.2022 11:13 Відповісти
Ще не навоювались, песиголовці?
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01.09.2022 11:18 Відповісти
коли насіння в кармани наклали то сходи будут навесні, якшо насіння не вимерзне )
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01.09.2022 11:28 Відповісти
Етот мир давно сошел с ума. Не зря Земля пытается епидемиями и засухой очиститься от етой нечисти. Зато ООН визжит про мировой голод и что нужно кого то спасать. На войны у людей есть деньги и ресурсы а на выращивания продуктов нету?
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01.09.2022 11:30 Відповісти
...русский мир давно сошел с ума.
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01.09.2022 11:50 Відповісти
Дру́га світова́ війна́ - глобальний збройний конфлікт, що тривав від 1 вересня 1939 до 2 вересня 1945 року.
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01.09.2022 11:49 Відповісти
і потім індуси і китайози «випадково забудуть» там свої припаси і деяку техніку
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01.09.2022 12:45 Відповісти
А 30-тысячный контингент китайской армии так и останется в Бурятии и Даурии.
Вежливые мальчики с раскосыми глазами будут защищать интерес азиатского населения от злых бандеровцев.
Ну и от тупорылых лаптей сруских само собой
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01.09.2022 14:20 Відповісти
 
 