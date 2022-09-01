В Москве выпал из окна вице-президент "Лукойла" Маганов
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Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы, где лечил сердце. Мужчина мог совершить самоубийство.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - цитируют они свои источники.
67-летний Маганов проходил лечение в отделении больницы, расположенном на шестом этаже. В палате он лежал сам.
Предсмертную записку мужчина не оставил. Но СМИ предполагают, что он мог покончить с собой.
Это уже шестая с начала года смерть представителя нефтегазовой отрасли РФ.
Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе". Будучи выходцем из "Татнефти", в 1991 году он стал одним из основателей крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл". С 1993 года он входил в совет директоров "Лукойла", в 2020 году возглавил его.
Равиль Маганов – родной брат гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова.
Ранее США получили ордер на арест самолета "Лукойла" стоимостью $45 млн.
Пожалуйста, подождите...
це явне самогубство.
Самальоти не літають - а летіть нада...
буцегарнілікарні лежав.
ВІДХИЛЕНА ПЕТИЦІЯ З САЙТУ ПРЕЗИДЕНТА -
Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."
Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.
За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.
В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."
Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.
З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
-Тут же. Як ховали, весь синій в гробу лежав.
(Л. Подерв'янський)