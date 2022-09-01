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В Москве выпал из окна вице-президент "Лукойла" Маганов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

маганов

Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы, где лечил сердце. Мужчина мог совершить самоубийство.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - цитируют они свои источники.

67-летний Маганов проходил лечение в отделении больницы, расположенном на шестом этаже. В палате он лежал сам.

Предсмертную записку мужчина не оставил. Но СМИ предполагают, что он мог покончить с собой.

Это уже шестая с начала года смерть представителя нефтегазовой отрасли РФ.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе". Будучи выходцем из "Татнефти", в 1991 году он стал одним из основателей крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл". С 1993 года он входил в совет директоров "Лукойла", в 2020 году возглавил его.

Читайте: Уже второго топ-менеджера российской газовой компании нашли мертвым вместе с семьей

Равиль Маганов – родной брат гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова.

Ранее США получили ордер на арест самолета "Лукойла" стоимостью $45 млн.
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Топ комментарии
+40
Денацифицировался!
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01.09.2022 11:13
+30
Отрицательно взлетел орденоносец. Когда боброедку симоньян взорвут? Пора бы уже.
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01.09.2022 11:08
+27
то так..він мив вікна..
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01.09.2022 11:12
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Киснева терапія... ))0)0)))
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01.09.2022 11:53 Ответить
Это уже какой по счёту топ-менеджер ресурных компаний РФ выпадает?! Кто-то их считает? Мне сдается там счёт уже на пару десятков пошёл...
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01.09.2022 11:39 Ответить
да и йух с ним....
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01.09.2022 11:40 Ответить


це явне самогубство.
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01.09.2022 11:41 Ответить
Национальные особенности русского самоубийства.
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01.09.2022 11:46 Ответить
зачастили
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01.09.2022 11:42 Ответить
...и йух с ним тоже выпал?!
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01.09.2022 11:42 Ответить
"Йух там плавал" - відповів слідчий і показав на лікарняний туалет.
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01.09.2022 11:58 Ответить
Отрицательно взлетел
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01.09.2022 11:43 Ответить
С висати птіч'єва памьота )))
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01.09.2022 11:43 Ответить
Пытался пробить новую скважину! Профи!
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01.09.2022 11:47 Ответить
Не, ну а шо робить?
Самальоти не літають - а летіть нада...
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01.09.2022 11:48 Ответить
Буває. Вікна старі, штукатурка відвалюється, цегла кришиться, підвіконня гнилі. Він же з народом, в звичайній буцегарні лікарні лежав.
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01.09.2022 11:51 Ответить
Топ-шлеп-менеджер
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01.09.2022 11:52 Ответить
Був топ, а став шлеп
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02.09.2022 03:23 Ответить
Он был старше её, она была хороша... (С)
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01.09.2022 11:53 Ответить
Интересная логика: лечить сердце и совершить самоубийство.
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01.09.2022 11:54 Ответить
То логіка кагебіста))))
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01.09.2022 12:28 Ответить
"Как говорил один мой знакомый - покойник... Я слишком много знал!"
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01.09.2022 11:59 Ответить
****, сльозі мєшайут мнє ґаваріть...
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01.09.2022 12:08 Ответить
Рекомендую запити їх горілкою, допомагає навіть заспівати.
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01.09.2022 15:29 Ответить
це , типу, так само як "подавився новічком"
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01.09.2022 12:11 Ответить
фсбшники захвачують все, що дає гроші, знають--- кінець поряд.
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01.09.2022 12:22 Ответить
На початку приходу пу вони відбирали в одних і тут же їх садили, тепер вже немає часу і тепер вони просто їм роблять самогубство ....
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01.09.2022 12:30 Ответить
пошла зачистка поляны =) у деда совсем плохи дела. мы сейчас где-то в 1990-м году. скоро начнется жесть и парад сувиринитетов на огрызке Ъмперии =) В веселые времена живем)
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01.09.2022 12:24 Ответить
Совершенно определённо, что это самоубийство! Ведь только трус мог бы броситься из личного самолёта на скалы, чтобы наверняка. Смелый же газонефтяник "выпал" из окна, чтобы у семьи был шанс развлечься лет 10 с овощем, в случае выживания.
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01.09.2022 12:35 Ответить
ну подох падел... но украинцам эта новость зачем?
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01.09.2022 12:35 Ответить
Жертва телесеансов Арестовича.
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01.09.2022 12:35 Ответить
По ходу начинается звездопад и гонки на лафетах.Ну и йух с ними.
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01.09.2022 12:37 Ответить
чому оточення х@йла не розуміє що вони також будуть робити такі жести доброї волі
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01.09.2022 12:40 Ответить
Яка сумна новина. Чому тільки один?
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01.09.2022 13:06 Ответить
Выпал, выжил, его занесли и он ещё раз выпал.
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01.09.2022 13:09 Ответить
Коли вже кремлівський вилупок летітиме із вікна ?
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01.09.2022 13:10 Ответить
Ой лишенько! 😁Не пережив бідолаха арешту літака Лукойлу в США і націоналізації дочки Газпрому в Німеччині! 🤔😁Чекаємо ще на ''парашютістів''👍💙💛
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01.09.2022 13:12 Ответить
То всё пыль!Где ********** с КОЛЬТОМ)))!!!У ВИСКА!!!руссоГовноРулет!!!
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01.09.2022 13:48 Ответить
последнее время нехорошее какое-то это место - Центральная клиническая больница. Видно мольфары навели морок, черный наговор на это место - то горбачов там дуба врезал, теперь равиль... Герасимов оттуда на костылях ********, но думаю, теперь далеко не уйдет.
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01.09.2022 14:12 Ответить
гпрна кацабстанська традиція самоліквідовуватись але темпи треба пришвидшити
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01.09.2022 14:41 Ответить
Ждем еще приятных новостей. Когда уже с окна выпадет Путин. Сколько можно тянуть. Кобзон заждался.
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01.09.2022 14:44 Ответить
Він був важчим за повітря!!
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01.09.2022 14:58 Ответить
Так понимаю, от чая отказался.......
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01.09.2022 15:06 Ответить
КОЛИ ЧЕРГА БУБОЧКИ і ЙОГО СЕКРЕТАРКИ ?

ВІДХИЛЕНА ПЕТИЦІЯ З САЙТУ ПРЕЗИДЕНТА -

Шановний пан Зеленський до вас моє прохання як громадянина України і громадян України добровільно залишити свій пост, так як ви і обіцяли у своєму інтервю руській службі BBC :
"Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

Війну на Донбасі ви не закінчили, своїм керуванням починаючи з 2019 року і незакуплівею вашим Міноборони *********** і техніки для ЗСУ ви спровокували росію на напад на Україну 24 лютого 2022 року. Ви казали що не ціпляєтесь за владу і готові піти сам, в що я і вірю, бо знаю що слова людей мають вагу.

За вашою згодою були зняти 5 кіл захисту на Чонгарі (кримському перешейку), розміновані великі площі і відтіля були виведені війська і артилерія завдяки чому росіяни з Криму 24 лютого 2022 року безперешкодно зайшли військовими колонами на територію України. Це потягнуло за собою захоплення півдня України, Запорізької АЕС і Маріуполя. У Маріуполі було вбито біля 20 000 людей, саме місто вщент зруйноване.
По закону вас не мають права переслідувати як колишнього президента України, тому боятися вам нічого, просто залиште свій пост, як людина яка не впоралася зі своїми обовязками.
Не шукайте в цьому російський слід, багато українців чекає що Україну очолить справжній патріот України і без вас Україна гарно обійдеться, бо допомога Заходу добре налогоджена, ЗСУ гарно воюють, а суспільство чекає Перемоги над росією, тому Україна взмозі перемогти і без вас.
Нажаль ви не впоралися з обовязками президента України і свома вчинками допустили окупацію 21 % території України і загибель 30 тисяч українців.

В інтервю інщій газеті "Українська правда" перед виборами ви дослівно сказали -
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат."

Всі знають що війна йде, а Коломойський не відповідає за свої порушення закону,
про що ви повинні знати як президент України. Більш того Коломойський виграє суди проти держави Україна.

З повагою до пана президента України.
Громадянин України.
Хай воля Бога Всевишнього відбудеться в Україні.
Перемоги Україні над російською імперієй і над шовиністською велікоросійською" ідеєю. Хай Живе Україна !
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01.09.2022 15:37 Ответить
До бавовни, та ефекту лінзи додався ефект "Сквозняк". Чекайте у всіх регіонах рабсії.
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01.09.2022 16:29 Ответить
І шо, вмер?

-Тут же. Як ховали, весь синій в гробу лежав.

(Л. Подерв'янський)
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01.09.2022 16:51 Ответить
Дорогие подписчики и гости канала! Председателя совета директоров Лукойла Равиля Маганова избили и выбросили из окна. Причиной убийства стало "особое мнение" Маганова отличное от мнения президента России Владимира Путина по поводу ползучей национализации Лукойл. Путин не только знал о подготовке покушения, но и дал своё согласие утвердив метод и сроки ликвидации.
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01.09.2022 19:53 Ответить
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