В Москве выпал из окна вице-президент "Лукойла" Маганов

Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы, где лечил сердце. Мужчина мог совершить самоубийство.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался", - цитируют они свои источники.

67-летний Маганов проходил лечение в отделении больницы, расположенном на шестом этаже. В палате он лежал сам.

Предсмертную записку мужчина не оставил. Но СМИ предполагают, что он мог покончить с собой.

Это уже шестая с начала года смерть представителя нефтегазовой отрасли РФ.

Маганов в 1980-х годах работал в "Лангепаснефтегазе". Будучи выходцем из "Татнефти", в 1991 году он стал одним из основателей крупнейшей в России частной нефтяной компании "Лукойл". С 1993 года он входил в совет директоров "Лукойла", в 2020 году возглавил его.

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Равиль Маганов – родной брат гендиректора "Татнефти" Наиля Маганова.

Ранее США получили ордер на арест самолета "Лукойла" стоимостью $45 млн.