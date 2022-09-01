У Москві випав з вікна віцепрезидент "Лукойлу" Маганов

Равіль Маганов випав з вікна Центральної клінічної лікарні, де лікував серце. Чоловік міг вчинити самогубство.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від зазнаних травм він помер", - цитують вони свої джерела.

67-річний Маганов проходив лікування у відділенні лікарні, розташованому на шостому поверсі. В палаті він лежав сам.

Передесмертної записки чоловік не залишив. Але ЗМІ припускають, що він міг накласти на себе руки.

Це вже шоста від початку року смерть представника нафтогазової галузі РФ.

Маганов у 1980-х роках працював у "Лангепаснафтогазі". Як вихідець із "Татнафти", в 1991 році він став одним із засновників найбільшої в Росії приватної нафтової компанії "Лукойл". З 1993 року він входив до ради директорів "Лукойлу", у 2020 році очолив його.

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Равіль Маганов – рідний брат гендиректора "Татнафти" Наїля Маганова.

Раніше США отримали ордер на арешт літака "Лукойлу" вартістю $45 млн.