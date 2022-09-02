В сентябре Минюст будет пытаться подать иски в ВАКС относительно конфискации активов Януковича, Курченко, Дерипаски и других подсанкционных лиц

Министерство юстиции, выигравшее в четверг в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) первое дело о применении санкций о взыскании в доход государства частных активов гражданина России и владельца ряда украинских компаний Владимира Евтушенкова, планирует подать подобные иски уже в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – сказала она.

По ее словам, все это может произойти после получения необходимых документов от уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.

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"Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и основательного анализа и работы с большим количеством материалов", – подчеркнула Мудра.

Замминистра отметила, что первый иск Минюст подал в ВАКС 24 августа, и уже 1 сентября суд в полном объеме удовлетворил его, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Евтушенкова, бенефициара АФК "Система", "человека из ближайшего окружения Путина".

Как сообщалось, возможность подачи таких исков появилась после обновления в мае этого года законодательства о санкциях. У ВАКС было 10 дней на рассмотрение этого иска, а после решения суда у сторон есть пять дней на его обжалование в Апелляционной палате ВАКС с возможностью продления еще на 10 дней.

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