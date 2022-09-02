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Новости Политика Украины
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Дерипаска (76) конфискация (531) Минюст (1698) санкции (10609) Янукович (30770) Курченко (483) Антикоррупционный суд (1068)

В сентябре Минюст будет пытаться подать иски в ВАКС относительно конфискации активов Януковича, Курченко, Дерипаски и других подсанкционных лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

янукович

Министерство юстиции, выигравшее в четверг в Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) первое дело о применении санкций о взыскании в доход государства частных активов гражданина России и владельца ряда украинских компаний Владимира Евтушенкова, планирует подать подобные иски уже в сентябре.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудра.

"Минюст не останавливается и уже в течение сентября будет пытаться подать новые иски о взыскании в доход государства активов Виктора Януковича, Сергея Курченко, Олега Дерипаски и других подсанкционных лиц", – сказала она.

По ее словам, все это может произойти после получения необходимых документов от уполномоченных государственных органов и тщательной подготовки доказательной базы.

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"Это очень сложная и кропотливая работа, которая требует глубокого и основательного анализа и работы с большим количеством материалов", – подчеркнула Мудра.

Замминистра отметила, что первый иск Минюст подал в ВАКС 24 августа, и уже 1 сентября суд в полном объеме удовлетворил его, решив взыскать в доход государства активы подсанкционного российского бизнесмена Евтушенкова, бенефициара АФК "Система", "человека из ближайшего окружения Путина".

Как сообщалось, возможность подачи таких исков появилась после обновления в мае этого года законодательства о санкциях. У ВАКС было 10 дней на рассмотрение этого иска, а после решения суда у сторон есть пять дней на его обжалование в Апелляционной палате ВАКС с возможностью продления еще на 10 дней.

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Топ комментарии
+5
А з 2014 року цього не можна було зробити?
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01.09.2022 20:04
+4
може непотрібно так спішити, прошло всього 8 років, ще не всім взятки з откатами взяли, рошенко не спішив, і ви сядьте подрочіть.
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01.09.2022 20:12
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А з 2014 року цього не можна було зробити?
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01.09.2022 20:04 Ответить
Деркача , Наумова, Баканова,бужанского…………,⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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01.09.2022 20:26 Ответить
може непотрібно так спішити, прошло всього 8 років, ще не всім взятки з откатами взяли, рошенко не спішив, і ви сядьте подрочіть.
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01.09.2022 20:12 Ответить
подано-взято-откачено--ще років 10 мона соплі жувати-за такі бабки ну дуже смачні соплі
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01.09.2022 20:18 Ответить
Не поняв, вони шо до сих пір не конфісковані?!
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01.09.2022 20:19 Ответить
ні їх розшукували
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01.09.2022 20:21 Ответить
Тепер поняв.
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01.09.2022 20:23 Ответить
Сказано ж - це дуже копітка робота. Мабуть копають.
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01.09.2022 20:28 Ответить
Ага, навіть лопати невитримують таку нагрузку
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01.09.2022 20:30 Ответить
"Це дуже складна та копітка робота, яка потребує глибокого та ґрунтовного аналізу і роботи з великою кількістю матеріалів", - зазначила Мудра. Джерело: https://censor.net/ua/n3364544
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01.09.2022 21:44 Ответить
Та кАнЄШно ж...
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01.09.2022 22:10 Ответить
Так швидко як мокре горить...
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01.09.2022 20:22 Ответить
в мене пропозиція - ото починати вже заарештовувати майно теперішніх керманичів..а потім подивимосььрозслідуємо..подумаємо..

якщо ок - повернемо нащадкам років через 50
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01.09.2022 20:23 Ответить
а ще санкціі США
ввели проти Бені..наставника Зе
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01.09.2022 20:56 Ответить
Забула Сталіна, Гітлера, Катьку другу, Петрика першого і ту мавпу, що мільйон років тому камнями кидалася.
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01.09.2022 21:23 Ответить
Хоть раз - можна сначала забрать, а уж потом - объявлять ?
Твари продажные хабадские **********.
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01.09.2022 21:36 Ответить
Мінюст зайнятий чимось важним не встигає за 8 років
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01.09.2022 21:37 Ответить
За часів Пороха з Яника здерли кілька мільярдів. З газпрому теж.
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01.09.2022 22:37 Ответить
Та досить вже цієї брехні. Усі знають, що Гостинний двір і підземний простір під торговий центр під Поштовою площею належить Януковичу. Хоч хтось щось там арештував чи повернув державі?
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01.09.2022 21:48 Ответить
не пройшло і вісім років як згадали що справа є,

а зі скількох вже познімали звинувачення, через те що хєр на цю роботу забили
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01.09.2022 22:19 Ответить
Ця пісня буде вічною...
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01.09.2022 22:34 Ответить
Як говорив один аналітик, "Вони до цього часу крали з прибутків,далі будуть красти зі збитків". У нас збитки такі що масштабно крадуть допомогу і таки почали жерти так званих своїх.
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02.09.2022 00:04 Ответить
Що знову?
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02.09.2022 07:15 Ответить
 
 