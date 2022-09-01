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Новости За рубежом
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Евросоюз открывает медицинский эвакуационный хаб для украинских пациентов в польском Жешуве

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

єс

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич в четверг прибыл в Польшу, чтобы вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины официально открыть новый медицинский хаб ЕС (EU Medevac Hub) для украинских пациентов, которых эвакуируют на лечение в Европу.

Как сообщает Представительство ЕС в Украине, хаб расположен рядом с польским городом Жешув, вблизи одного из ближайших к Украине аэропортов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новый хаб, финансируемый в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM), является частью более широкой схемы медицинской эвакуации, начатой ​​ЕС в марте 2022 года.

"Хаб предложит безопасное место для пациентов, прибывающих из Украины, прежде чем они будут доставлены самолетом в больницы других европейских стран для прохождения лечения. В хабе пациентам будет предоставляться круглосуточный уход, скрининг заболеваний, вакцинация и психологическая поддержка", - говорится в сообщении.

Также задачей хаба является облегчить работу медперсонала, обслуживающего уязвимых пациентов, прибывающих из Украины.

"По схеме медицинской эвакуации дважды в неделю, при содействии Норвегии, проходят два рейса медицинской эвакуации, которые обеспечивают транспортировку пациентов из Жешува в страны, где они получат дальнейшее лечение", - отметили в представительстве.

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а психіатричне відділення для дупутатів відкрили?
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01.09.2022 20:40 Ответить
Де-якіх недорозвинутих, не беруть в розрахунок, вони тільки рахувати гроші навчились, потім з ними розберуться, армія та люди все вирішать самі, ми ж козацького роду!!!!!! Піздю....ей наваляемо.....
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01.09.2022 20:49 Ответить
щиро дякуємо...
це дуже важливо для нас і наших поранених Героїв...
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01.09.2022 21:01 Ответить
Был вчера в Польше .желаю полякам долгих лет жизни за то,что они делают для украинцев .пусть процветает ета страна с ее прекрасными людьми
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01.09.2022 22:32 Ответить
Поляки неймовірні. Та й весь майже ЄС. Лікують наших онкохворих дітей безкоштовно. Ставлять на ноги солдатів. Ще й за і евакуація. Справжня підтримка!
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01.09.2022 23:37 Ответить
 
 