Евросоюз открывает медицинский эвакуационный хаб для украинских пациентов в польском Жешуве

Комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич в четверг прибыл в Польшу, чтобы вместе с министрами здравоохранения Польши и Украины официально открыть новый медицинский хаб ЕС (EU Medevac Hub) для украинских пациентов, которых эвакуируют на лечение в Европу.

Как сообщает Представительство ЕС в Украине, хаб расположен рядом с польским городом Жешув, вблизи одного из ближайших к Украине аэропортов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Новый хаб, финансируемый в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM), является частью более широкой схемы медицинской эвакуации, начатой ​​ЕС в марте 2022 года.

"Хаб предложит безопасное место для пациентов, прибывающих из Украины, прежде чем они будут доставлены самолетом в больницы других европейских стран для прохождения лечения. В хабе пациентам будет предоставляться круглосуточный уход, скрининг заболеваний, вакцинация и психологическая поддержка", - говорится в сообщении.

Также задачей хаба является облегчить работу медперсонала, обслуживающего уязвимых пациентов, прибывающих из Украины.

"По схеме медицинской эвакуации дважды в неделю, при содействии Норвегии, проходят два рейса медицинской эвакуации, которые обеспечивают транспортировку пациентов из Жешува в страны, где они получат дальнейшее лечение", - отметили в представительстве.

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