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Євросоюз відкриває медичний евакуаційний хаб для українських пацієнтів у польському Жешуві

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Комісар ЄС із гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич у четвер прибув до Польщі, щоб разом із міністрами охорони здоров’я Польщі та України офіційно відкрити новий медичний хаб ЄС (EU Medevac Hub) для українських пацієнтів, яких евакуюють на лікування до Європи.

Як повідомляє Представництво ЄС в Україні, хаб розташований поблизу польського міста Жешув, поблизу одного з найближчих до України аеропортів, передає Цензор.НЕТ із посианням на Інтерфакс-Україна.

Новий хаб, який фінансується в рамках Механізму цивільного захисту ЄС (UCPM), є частиною ширшої схеми медичної евакуації, започаткованої ЄС у березні 2022 року.

"Хаб запропонує безпечне місце для пацієнтів, які прибувають з України, перш ніж вони будуть доставлені літаком до лікарень інших європейських країн для проходження лікування. У хабі пацієнтам надаватиметься цілодобовий догляд, скринінг захворювань, вакцинація та психологічна підтримка", - йдеться у повідомленні.

Також завданням хаба є полегшити роботу медперсоналу, який обслуговує вразливих пацієнтів, які прибувають із України.

"За схемою медичної евакуації двічі на тиждень, за сприяння Норвегії, відбувається два рейси медичної евакуації, які забезпечують транспортування пацієнтів із Жешува до країн, де вони отримають подальше лікування", - зазначили у представництві.

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Автор: Роман Свиридович
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а психіатричне відділення для дупутатів відкрили?
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01.09.2022 20:40 Відповісти
Де-якіх недорозвинутих, не беруть в розрахунок, вони тільки рахувати гроші навчились, потім з ними розберуться, армія та люди все вирішать самі, ми ж козацького роду!!!!!! Піздю....ей наваляемо.....
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01.09.2022 20:49 Відповісти
щиро дякуємо...
це дуже важливо для нас і наших поранених Героїв...
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01.09.2022 21:01 Відповісти
Был вчера в Польше .желаю полякам долгих лет жизни за то,что они делают для украинцев .пусть процветает ета страна с ее прекрасными людьми
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01.09.2022 22:32 Відповісти
Поляки неймовірні. Та й весь майже ЄС. Лікують наших онкохворих дітей безкоштовно. Ставлять на ноги солдатів. Ще й за і евакуація. Справжня підтримка!
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01.09.2022 23:37 Відповісти
 
 