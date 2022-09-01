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Литва предлагает обезопасить Запорожскую АЭС полицией ООН

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

заес

Литва призвала международное сообщество поддержать создание постоянной миссии экспертов МАГАТЭ и полицейских ООН на территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил заместитель генерального комиссара полиции Литвы Арунас Пауласкас, возглавляющий делегацию страны на саммите глав правоохранительных органов ООН (UNCOPS), сообщает литовский МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Литва выступает за создание долгосрочной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, а поддержать физическую безопасность членов миссии могла бы помочь полиция ООН", - заявил Пауласкас.

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Он подчеркнул, что Литва готова принять активное участие в такой миссии и отправит в ее состав своих правоохранителей. "Хотя война в Украине для некоторых стран может казаться далекой, ядерные инциденты игнорируют государственные границы. Российские силы контролируют и используют для военных нужд одну из четырех украинских АЭС. Ядерный инцидент на ней будет представлять угрозу даже для самых отдаленных государств мира", - отметил заместитель генерального комиссара полиции Литвы.

В литовском МИД добавили, что во время участия в саммите делегация страны провела встречу с руководством полиции ООН, обсудив с ним российскую агрессию в Украине.
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Топ комментарии
+10
или даже любой другой организацией.. в которой бы не смердело руцкимдухом
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01.09.2022 22:27
+7
ЄС та ООН таке не роблять. Ти рюззькаГаварящій сплутав цивілізованих людей з дикими орками - рашистами.
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
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01.09.2022 22:34
+7
Спасибо, конечно, но ЛИТОВЦЫ, а не латыши!
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01.09.2022 23:24
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или даже любой другой организацией.. в которой бы не смердело руцкимдухом
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01.09.2022 22:27 Ответить
чудова нагода ввести "блакитні каски" під зірково-смугастим прапором !
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02.09.2022 00:07 Ответить
В начале приедет три полицейских.
Потом их водитель.
Далее механик, охранник и домработница.
Затем ресторан, официанты, повары и посудомойшицы.
Следом бухгалтер и рота охраны.
Спустя некоторое время на территории ЗАЭС будет развернута передовая дивизия миссия, полностью укомплектованная военным оборудованием и снаряжением.
В конце над ней поднимут флаг НАТО.
Но это же наблюдательная миссия, правда?
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01.09.2022 22:30 Ответить
ЄС та ООН таке не роблять. Ти рюззькаГаварящій сплутав цивілізованих людей з дикими орками - рашистами.
P. S. путин-*****.
Кацап- раб *********** на швабре.
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01.09.2022 22:34 Ответить
Интересно, почему ты так решил?
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01.09.2022 22:36 Ответить
Це не я вирішив це ФАКТ.
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01.09.2022 23:00 Ответить
ЄС та ООН так роблять постійно. Якщо я російськомовний, той що? Ви ввжаєте, що володієте украінською мовою? Запевняю вас, що це не так. Ви також звинуватили мене у тому, що я є рабом путина? Тоді відомо вам, що таке стаття 58, пп 9 та 10 УК радянського союзу? Мене це відомо на власному житті. Тому перш ніж робити висновки будьте ретельно обережні у своЇх висловлюваннях.
Зрозуміло?
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01.09.2022 23:11 Ответить
Тобто ви запевняєте людину яка розмовляє і коментує українською мовою, що вона не знає української мови?! 🤣
Бот, іди 🖕....
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02.09.2022 10:56 Ответить
Я пишу на русском, потому что не знаю украинский профессионально, а суржиком говорить - не счита. возможным. Если я не "записной патриот" - то я бот?
А украинским он не владеет хотя бы по одному слову - "засцють", его в украинском языке нет.
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02.09.2022 11:20 Ответить
Так і треба!
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01.09.2022 22:31 Ответить
Засцють.... аби Китай Вето накладе чи Угорщина якась.....
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01.09.2022 22:32 Ответить
Я давно таке пропонувала, нехай попробують орки їх обстріляти
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01.09.2022 22:48 Ответить
То что ООН импотент уже забыли? Или у РФ право вето куда то потерялось?
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01.09.2022 22:56 Ответить
Из р-на Энергодара московиты обстреливают Никополь, кто же туда ""миротворцев ООН" пустит.
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01.09.2022 22:58 Ответить
Латиші молодці! Єдині,хто запропонував силову підтримку на ЗАЕС для МАГАТЕ.
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01.09.2022 23:16 Ответить
Спасибо, конечно, но ЛИТОВЦЫ, а не латыши!
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01.09.2022 23:24 Ответить
Хорошая идея ! Побольше им патронов (разрывных).
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01.09.2022 23:49 Ответить
які молодці всеж…
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02.09.2022 04:46 Ответить
это возможно,но не гарантирована безопасность,только смерть оккупантам и это может сделать 160 SOAP USAF, тихое устранение всех тварей с болот мацковии
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02.09.2022 07:10 Ответить
А что у России уже отобрали право вето в ООН ?
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02.09.2022 09:31 Ответить
Оптимальний варіант для всіх, окрім орків.
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03.09.2022 14:24 Ответить
 
 